ETV Bharat / sports

क्रिकेट के मैदान से बोंडी बीच हमले के पीड़ितों को दी गई श्रद्धांजलि, देखें वीडियो

Bondi Beach shooting: ऑस्ट्रेलिया में 14 दिसंबर 2025 को बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले में 16 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी.

क्रिकेट के मैदान से बोंडी बीच हमले के पीड़ितों को दी गई श्रद्धांजलि
क्रिकेट के मैदान से बोंडी बीच हमले के पीड़ितों को दी गई श्रद्धांजलि (ICC/IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 4, 2026 at 11:46 AM IST

|

Updated : January 4, 2026 at 11:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AUS vs ENG 5th Test: सिडनी क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज 2025/26 के पांचवें और आखिरी टेस्ट की मेजबानी कर रहा है. रविवार 4 दिसंबर को मैच शुरू होने से पहले बोंडी बीच हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई.

अहमद अल अहमद को स्टैंडिंग ओवेशन
एक भावुक समारोह में, ऑस्ट्रेलियाई और इंग्लिश टीमों ने बोंडी बीच पर हुई गोलीबारी के दौरान मदद करने वाले इमरजेंसी सर्विस कर्मियों और आम लोगों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया. इस दौरान खचाखच भरे स्टेडियम में मौजूद दर्शकों से खूब तालियां बजाईं.

दर्शकों ने अहमद अल अहमद को स्टैंडिंग ओवेशन दिया, जिन्होंने हमला करने वाले से बंदूक छीनकर कई जान बचाई. सीरिया में जन्मे दो बच्चों के पिता अहमद के शरीर पर अभी भी चोट के निशान दिख रहे थे. मैदान पर उनके लिए सबसे ज्यादा तालियां बजीं. उनके साथ चाया डैडन भी थीं, जिन्होंने दो छोटे बच्चों को गोलीबारी से बचाया था, लेकिन उनके पैर में गोली लग गई थी. डैडन बैसाखी के सहारे आईं और भीड़ से श्रद्धांजलि मिली.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया शेयर की वीडियो
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसके कैप्शन में लिखा कि बोंडी बीच आतंकवादी हमले के दौरान जबरदस्त बहादुरी दिखाने वाले फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की मेजबानी करना एक सौभाग्य और सम्मान की बात है.

वे राष्ट्र के नायक हैं
जब फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जुलूस के साथ मैदान में आए, तो स्टेडियम की स्क्रीन पर 15 पीड़ितों के नाम 'हमेशा हमारे दिलों में' शब्दों के नीचे दिखाई दिए. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट ने फॉक्स क्रिकेट पर कहा, 'कितना भावुक समारोह था और एक स्टैंडिंग ओवेशन जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि वह चलता ही रहता. बोंडी में हुई दुखद घटनाओं के नायकों, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को एक शानदार श्रद्धांजलि, वे राष्ट्र के नायक हैं.'

गोलीबारी के दौरान मदद करने वालों को गार्ड ऑफ ऑनर
गोलीबारी के दौरान मदद करने वालों को गार्ड ऑफ ऑनर (ICC/IANS PHOTO)

बता दें कि 14 दिसंबर 2025 को बोंडी बीच पर हुई सामूहिक गोलीबारी में एक बंदूकधारी सहित सोलह लोग मारे गए थे. हमलावरों की पहचान 50 वर्षीय साजिद अकरम और उनके 24 वर्षीय बेटे, नवीद अकरम के रूप में हुई है.

ये भी पढ़ें

मिशेल स्टार्क इतिहास रचने से 6 विकेट दूर, आखिरी एशेज टेस्ट में हासिल करेंगे ये बड़ी उपलब्धि

अहमद अल अहमद कौन हैं? जिन्होंने बोंडी बीच पर शूटर से छीना हथियार, बने 'नेशनल हीरो'

ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर फायरिंग, 16 लोगों की मौत

Last Updated : January 4, 2026 at 11:56 AM IST

TAGGED:

AUS VS ENG 5TH ASHES TEST
TRIBUTE TO BONDI BEACH VICTIMS
बोंडी बीच हमला
AUS VS ENG TEST 2026
TRIBUTE TO BONDI BEACH VICTIMS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.