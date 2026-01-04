ETV Bharat / sports

टेस्ट में जो रूट की 67वीं फिफ्टी, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड से केवल एक कदम दूर

हैदराबाद: इंग्लैंड के महान बल्लेबाज जो रूट ने एशेज 2025-26 के पांचवें टेस्ट में अर्धशतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए हैं. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर खेले जा रहे एशेज सीरीज के अंतिम मैच में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने मैच के पहले दिन अपना 67वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया.

इसके साथ वो वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल के 66 टेस्ट अर्धशतक को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गए. अब उनसे आगे दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं, जिनके नाम टेस्ट में 68 अर्धशतक हैं.

रूट-ब्रूक की शानदार बल्लेबाजी

जो रूट की ये अर्धशतकीय पारी मुश्किल समय में आई, जब इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही और 13वें ओवर के खत्म होने तक उनका स्कोर 57/3 हो गया था. लेकिन उसके बाद से रूट और ब्रूक ने चौथे विकेट के लिए मजबूत साझेदारी की और पहले दिन का खेल खत्म होने तक चौथा विकेट नहीं गिरने दिया.

दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए अब तक 154 रनों की साझेदारी हो चुकी है. जिसमें जो रूट 103 गेंदों में आठ चौकों की मदद से 72 रन बनाकर खेल रहे हैं जबकि हैरी ब्रूक 92 गेंद में 6 चौके और एक छक्के की मदद से 78 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने अपनी टीम का स्कोर 3 विकेट पर 211 रनों तक पहुंचा दिया है.