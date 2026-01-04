ETV Bharat / sports

टेस्ट में जो रूट की 67वीं फिफ्टी, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड से केवल एक कदम दूर

Joe Root 67th Test fifty: जो रूट टेस्ट क्रिकेट में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए हैं.

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 4, 2026 at 1:02 PM IST

हैदराबाद: इंग्लैंड के महान बल्लेबाज जो रूट ने एशेज 2025-26 के पांचवें टेस्ट में अर्धशतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए हैं. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर खेले जा रहे एशेज सीरीज के अंतिम मैच में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने मैच के पहले दिन अपना 67वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया.

इसके साथ वो वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल के 66 टेस्ट अर्धशतक को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गए. अब उनसे आगे दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं, जिनके नाम टेस्ट में 68 अर्धशतक हैं.

रूट-ब्रूक की शानदार बल्लेबाजी
जो रूट की ये अर्धशतकीय पारी मुश्किल समय में आई, जब इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही और 13वें ओवर के खत्म होने तक उनका स्कोर 57/3 हो गया था. लेकिन उसके बाद से रूट और ब्रूक ने चौथे विकेट के लिए मजबूत साझेदारी की और पहले दिन का खेल खत्म होने तक चौथा विकेट नहीं गिरने दिया.

दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए अब तक 154 रनों की साझेदारी हो चुकी है. जिसमें जो रूट 103 गेंदों में आठ चौकों की मदद से 72 रन बनाकर खेल रहे हैं जबकि हैरी ब्रूक 92 गेंद में 6 चौके और एक छक्के की मदद से 78 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने अपनी टीम का स्कोर 3 विकेट पर 211 रनों तक पहुंचा दिया है.

प्लेइंग-11 में एक बदलाव
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने पिछले मैच की तुलना में अपनी प्लेइंग इलेवन में एक-एक बदलाव किया. इंग्लैंड ने गस एटकिंसन की जगह मैथ्यू पॉट्स को शामिल किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने झाई रिचर्डसन की जगह ब्यू वेबस्टर को टीम में शामिल किया है.

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पहली बार
दोनों टीमों ने पिच को देखते हुए अपनी प्लेइंग इलेवन में किसी विशेषज्ञ स्पिनर को टीम में शामिल नहीं किया. यह 1888 के बाद पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर बिना किसी विशेषज्ञ स्पिनर के खेल रहा है.

AUS vs ENG पांचवें एशेज टेस्ट की प्लेइंग इलेवन

ऑस्ट्रेलिया: ट्रेविस हेड, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), उस्मान ख्वाजा, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, ब्यू वेबस्टर, माइकल नेसर, मिशेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड.

इंग्लैंड: जैक क्रॉली, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, ब्रायडन कर्स, मैथ्यू पॉट्स, जोश टंग.

