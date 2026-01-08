ETV Bharat / sports

AUS vs ENG 5वें एशेज टेस्ट को देखने पहुंचे लाखों दर्शक, टूट गया 79 साल पुराना रिकॉर्ड

AUS vs ENG 5वें एशेज टेस्ट को देखने पहुंचे लाखों दर्शक ( AP PHOTO )

सिडनी: एशेज सीरीज 2025-26 का पांचवां और आखिरी मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर 4 से 8 जनवरी तक खेला गया. ऑस्ट्रेलिया के सीरीज जीतने के बावजूद इस मैच को देखने इतने ज्यादा दर्शक स्टेडियम पहुंचे कि यह SCG का सबसे ज्यादा दर्शकों वाला टेस्ट बन गया, जिसने 79 साल पुराने एशेज में बने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया. 1946-47 में एशेज सीरीज के दौरान SCG में खेले गए टेस्ट मैच में पांचों दिन कुल 1 लाख 95 हजार 253 लोग मैच देखने आए थे, वहीं 2025-26 के पांचवें एशेज टेस्ट के पांचों दिन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 2 लाख 11 हजार 32 लोग मैच देखने पहुंचे, जो कि 97 साल पहले एशेज टेस्ट से 15 हजार 779 लोग ज्यादा हैं. खास बात यह है कि 1946-47 में इंग्लैंड के एशेज दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की सीरीज 3-0 से जीती थी. जबकि 2025-26 की एशेज सीरीज को मेजबान टीम ने 4-1 से अपने नाम की है.