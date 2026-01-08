AUS vs ENG 5वें एशेज टेस्ट को देखने पहुंचे लाखों दर्शक, टूट गया 79 साल पुराना रिकॉर्ड
AUS vs ENG 5th Ashes Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांचवां एशेज टेस्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का सबसे ज्यादा दर्शकों वाला टेस्ट बन गया.
Published : January 8, 2026 at 1:37 PM IST
सिडनी: एशेज सीरीज 2025-26 का पांचवां और आखिरी मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर 4 से 8 जनवरी तक खेला गया. ऑस्ट्रेलिया के सीरीज जीतने के बावजूद इस मैच को देखने इतने ज्यादा दर्शक स्टेडियम पहुंचे कि यह SCG का सबसे ज्यादा दर्शकों वाला टेस्ट बन गया, जिसने 79 साल पुराने एशेज में बने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया.
1946-47 में एशेज सीरीज के दौरान SCG में खेले गए टेस्ट मैच में पांचों दिन कुल 1 लाख 95 हजार 253 लोग मैच देखने आए थे, वहीं 2025-26 के पांचवें एशेज टेस्ट के पांचों दिन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 2 लाख 11 हजार 32 लोग मैच देखने पहुंचे, जो कि 97 साल पहले एशेज टेस्ट से 15 हजार 779 लोग ज्यादा हैं. खास बात यह है कि 1946-47 में इंग्लैंड के एशेज दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की सीरीज 3-0 से जीती थी. जबकि 2025-26 की एशेज सीरीज को मेजबान टीम ने 4-1 से अपने नाम की है.
ऑस्ट्रेलिया ने SCG टेस्ट 5 विकेट से जीता
ऑस्ट्रेलिया ने SCG में पांचवें टेस्ट के पांचवें दिन इंग्लैंड को पांच विकेट से हराकर शानदार जीत हासिल की. मेजबान टीम ने आखिरी दिन की पिच पर 160 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया. इंग्लैंड ने पहली पारी में 384 रन बनाए. वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 567 रन बना दिए, जिससे उनको इंग्लैंड पर 183 रनों की बड़ी बढ़त मिल गई थी. उसके बाद इंग्लैंड की दूसरी पारी 342 रनों पर ही सिमट गई, और ऑस्ट्रेलिया को पांचवें दिन मैच जीतने के लिए 161 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे वो 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया.
The whole SCG crowd is on the field during the presentation ceremony. ❤️ pic.twitter.com/eJGmoVICQo— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 8, 2026
उस्मान ख्वाजा का आखिरी मैच
एशेज 2025-26 के पांचवें मैच की एक और खासियत ये थी कि ये ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा का आखिरी टेस्ट मैच था. उन्होंने मैच में कुल 23 (17 & 6) रन बनाए. इसके साथ उनका ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के साथ 14 साल का सफर खत्म हो गया. उन्होंने अपनी टीम के लिए कुल 88 टेस्ट मैच खेले जिसमें उन्होंने 43 की औसत से कुल 6026 रन बनाए. इस फॉर्मेट में उनके नाम 16 शतक और 28 अर्धशतक हैं. क्रिकेट के सबसे मुश्किल फॉर्मेट में उनका उच्चतम स्कोर 232 है.