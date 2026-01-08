ETV Bharat / sports

ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी एशेज मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से दी मात, उस्मान ख्वाजा के रिटायरमेंट को बनाया यादगार

ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी एशेज मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से दी मात ( AP PHOTO )