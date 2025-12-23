एशेज 2025: ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, कमिंस-लियोन सीरीज से बाहर, इन दो खिलाड़ियों की खुली किस्मत
AUS vs ENG 4th Test: एशेज सीरीज 2025 का चौथा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा.
Published : December 23, 2025 at 10:48 AM IST
AUS vs ENG 4th Test: ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले चौथे एशेज टेस्ट के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें दो सीनियर खिलाड़ियों का नाम शामिल नहीं हैं. उसमें से एक नाम ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस का है, जो चोट के बाद सीरीज में अपना पहला मैच खेल रहे थे और दूसरा नाम स्पिनर नाथन लियोन का है.
ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्म किया है कि ये दोनों खिलाड़ी सीरीज के बचे हुए दोनों मैचों में ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा नहीं होंगे. बोर्ड का कहना है कि कमिंस अभी भी पीठ की चोट से पूरी तरह ठीक हो रहे हैं, इसलिए उन्हें वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए आराम दिया गया है, क्योंकि अगले साल 7 फरवरी से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल भी है.
जबकि नाथन लियोन को एडिलेड ओवल में तीसरे टेस्ट के पांचवें और आखिरी दिन फील्डिंग करते समय दाहिनी हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई थी, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 82 रनों से जीता था. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि 38 साल के यह खिलाड़ी अब सर्जरी के बाद लंबे समय तक टीम से बाहर रहेंगे.
The Boxing Day Test squad is here! 👀 🎅— cricket.com.au (@cricketcomau) December 23, 2025
Full story 👉 https://t.co/QWAKwKJ7tC pic.twitter.com/GJcpkYzb2O
ऑस्ट्रेलिया का एशेज पर कब्जा बरकरार
बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की सीरीज के तीन मैच जीतकर पहले ही सीरीज पर अपना कब्जा जमा चुका है. इसलिए उनको सीरीज के बचे हुए मैचों में अपने बेंच को आजमाने का सुनहरा मौका भी है. ऑस्ट्रेलिया ने पहला और दूसरा मैच 8-8 विकेट से जीता था जबकि तीसरा मैच 82 रनों से अपने नाम किया था.
इन दो खिलाड़ियों को मिला मौका
इन दो सीनियर खिलाड़ियों की जगह टीम में टॉड मर्फी और जाई रिचर्डसन को चौथे एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यों वाली टीम में शामिल किया गया है. मर्फी ने नाथन ल्योन की जगह ली, जबकि रिचर्डसन ने कमिंस को रिप्लेस किया है. मर्फी ऑस्ट्रेलिया के लिए सात टेस्ट मैच खेल चुके हैं. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज रिचर्डसन ने अपने करियर में सिर्फ तीन टेस्ट खेले हैं, जिसमें उनका सबसे हालिया मैच 2021 में एडिलेड में इंग्लैंड के खिलाफ था.
स्टीव स्मिथ बनेंगे फिर कप्तान
अस्वस्थ होने के कारण तीसरे टेस्ट बाहर होने वाले स्टीव स्मिथ ठीक होने पर कप्तानी फिर से शुरू कर सकते हैं. क्योंकि कमिंस के टीम से बाहर रहने पर वही टीम की कप्तानी कर रहे थे.
चौथा टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड
स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, टॉड मर्फी, माइकल नेसर, झाई रिचर्डसन, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर.