एशेज 2025: सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड ने जीता चौथा टेस्ट, 15 साल बाद MCG में ऑस्ट्रेलिया को हराया

AUS vs ENG Boxing Day Test: ऑस्ट्रेलिया के लगातार शानदार प्रदर्शन के बाद, इंग्लैंड को आखिरकार एशेज 2025 में जीत मिल गई, जब उन्होंने शनिवार, 27 दिसंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में चौथा टेस्ट 4 विकेट से जीत लिया है. खास बात यह है कि ये MCG में 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड की पहली जीत है. साथ ही, उन्होंने 2013/14 और 18 टेस्ट के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलियाई धरती पर ऑस्ट्रेलिया को हराया है. इंग्लैंड को चौथी पारी में 175 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसको मेहमान टीम ने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

ये भी उल्लेखनीय है कि पर्थ के बाद मेलबर्न टेस्ट भी दो दिन में समाप्त हो गया. पहले दिन कुल 20 विकेट गिरे थे. क्योंकि परिस्थितियां गेंदबाजों के लिए मददगार थीं, और उन्हें पूरे मैच में गेंद में काफी स्विंग मिल रही थी. दोनों टीमों ने दोनों पारियों में 200 से कम का स्कोर बनाया.