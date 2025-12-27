एशेज 2025: सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड ने जीता चौथा टेस्ट, 15 साल बाद MCG में ऑस्ट्रेलिया को हराया
AUS vs ENG 4th Test: एशेज 2025 के चौथे टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ दो दिन में 4 विकेट से हरा दिया.
Published : December 27, 2025 at 12:06 PM IST
AUS vs ENG Boxing Day Test: ऑस्ट्रेलिया के लगातार शानदार प्रदर्शन के बाद, इंग्लैंड को आखिरकार एशेज 2025 में जीत मिल गई, जब उन्होंने शनिवार, 27 दिसंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में चौथा टेस्ट 4 विकेट से जीत लिया है. खास बात यह है कि ये MCG में 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड की पहली जीत है. साथ ही, उन्होंने 2013/14 और 18 टेस्ट के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलियाई धरती पर ऑस्ट्रेलिया को हराया है. इंग्लैंड को चौथी पारी में 175 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसको मेहमान टीम ने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया.
ये भी उल्लेखनीय है कि पर्थ के बाद मेलबर्न टेस्ट भी दो दिन में समाप्त हो गया. पहले दिन कुल 20 विकेट गिरे थे. क्योंकि परिस्थितियां गेंदबाजों के लिए मददगार थीं, और उन्हें पूरे मैच में गेंद में काफी स्विंग मिल रही थी. दोनों टीमों ने दोनों पारियों में 200 से कम का स्कोर बनाया.
England pull off a stunning comeback to take their first Test win in Melbourne since 2010 🤩#WTC27 | #AUSvENG 📝: https://t.co/SEp6T1bevk pic.twitter.com/uYMR8idGyb— ICC (@ICC) December 27, 2025
टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलियाई टीम को बल्लेबाजी के लिए बुलाया. तेज गेंदबाजों को शुरू से ही मदद मिल रही थी, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 152 रन पर ऑल आउट कर दिया, जिसमें जोश टोंग ने पांच विकेट लेकर अहम भूमिका निभाई. माइकल नेसर ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, जिन्होंने सात चौकों की मदद से 35 रन बनाए.