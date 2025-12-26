ETV Bharat / sports

एशेज 2025: टेस्ट के पहले ही दिन गिरे 20 विकेट, 116 साल बाद ऐसा पहली बार देखने को मिला

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड चौथा टेस्ट ( AP PHOTO )

हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट के पहले ही दिन गेंदबाजों का दबदबा दिखा, और बॉक्सिंग टेस्ट के पहले दिन कुल 20 विकेट गिर गए. यानी कि दोनों ही टीमें पहले ही दिन ऑलआउट हो गई. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पहले 45.2 ओवर में 152 पर ही समेट दिया और फिर खुद 29.5 ओवर में 110 पर ढेर हो गई. कुल मिलाकर प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 94000 से ज्यादा फैंस के सामने टेस्ट के पहले दिन 76.2 ओवर, 266 रन और 20 विकेट गिरे. 116 साल में पहली बार

1909 के बाद ऐसा पहली बार देखने को मिला जब एशेज टेस्ट के पहले दिन 20 या उससे ज्यादा विकेट गिरे हों. साथ ही, 1902 के बाद यह पहला मौका है जब इन दोनों देशों के बीच ऑस्ट्रेलिया में किसी टेस्ट के एक दिन के खेल में कम से कम 20 विकेट गिरे हैं.