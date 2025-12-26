एशेज 2025: टेस्ट के पहले ही दिन गिरे 20 विकेट, 116 साल बाद ऐसा पहली बार देखने को मिला
AUS vs ENG 4th Test: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में चौथे एशेज टेस्ट के पहले दिन कुल 20 विकेट गिरे.
Published : December 26, 2025 at 7:00 PM IST
हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट के पहले ही दिन गेंदबाजों का दबदबा दिखा, और बॉक्सिंग टेस्ट के पहले दिन कुल 20 विकेट गिर गए. यानी कि दोनों ही टीमें पहले ही दिन ऑलआउट हो गई.
टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पहले 45.2 ओवर में 152 पर ही समेट दिया और फिर खुद 29.5 ओवर में 110 पर ढेर हो गई. कुल मिलाकर प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 94000 से ज्यादा फैंस के सामने टेस्ट के पहले दिन 76.2 ओवर, 266 रन और 20 विकेट गिरे.
20 wickets fall on Boxing Day in front of a record-breaking crowd! #Ashes
Read more:
116 साल में पहली बार
1909 के बाद ऐसा पहली बार देखने को मिला जब एशेज टेस्ट के पहले दिन 20 या उससे ज्यादा विकेट गिरे हों. साथ ही, 1902 के बाद यह पहला मौका है जब इन दोनों देशों के बीच ऑस्ट्रेलिया में किसी टेस्ट के एक दिन के खेल में कम से कम 20 विकेट गिरे हैं.
AUS vs ENG टेस्ट में पहले दिन गिरे सबसे ज्यादा विकेट
- 25 विकेट - मेलबर्न, 1901/02
- 22 विकेट - द ओवल, 1890
- 20 विकेट - द ओवल, 1882
- 20 विकेट - ओल्ड ट्रैफर्ड, 1909
- 20 विकेट - मेलबर्न, 1894/95
- 20 विकेट - मेलबर्न, 2025/26
- 19 विकेट - पर्थ, 2025/26
ख्वाजा और नेसर ने दिखाया प्रतिरोध
बल्लेबाजी के मुश्किल हालात के बावजूद, ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी उस्मान ख्वाजा और माइकल नेसर ने 40 से ज्यादा गेंदें खेलकर कुछ संघर्ष किया और दोनों टीमों में ऐसा करने वाले वे एकमात्र दो बल्लेबाज थे. ख्वाजा ने 52 गेंद पर 29 रन और नेसर ने 49 गेंद पर 35 रनों की पारी खेली. इंग्लैंड की तरफ से जोश टंग ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए.
All in a day's play at the MCG! #Ashes
वहीं इंग्लैंड के बल्लेबाजों की तरफ से हैरी ब्रूक और गस एटकिंसन ने सबसे ज्यादा रन बनाए. ब्रूक ने 41 और एटकिंसन 28 रनों की पारी खेली. जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से माइकल नेसर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, इसके अलावा बोलैंड ने 3, स्टार्क ने 2 और ग्रीन एक विकेट लिए.
पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी परी में बिना कोई विकेट खोए 4 रन बना लिए हैं. बता दें की ऑस्ट्रेलिया शुरू के तीन मैच जीतकर एशेज सीरीज को पहले ही अपने नाम कर चुकी है.