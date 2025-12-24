ETV Bharat / sports

इंग्लैंड ने चौथे टेस्ट के लिए प्लेइंग-11 का किया ऐलान, जोफ्रा आर्चर बाहर, एटकिंसन की वापसी

एशेज सीरीज 2025 का चौथा टेस्ट ( AP PHOTO )