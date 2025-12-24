इंग्लैंड ने चौथे टेस्ट के लिए प्लेइंग-11 का किया ऐलान, जोफ्रा आर्चर बाहर, एटकिंसन की वापसी
AUS vs ENG 4th Ashes Test: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा एशेज टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू होगा.
Published : December 24, 2025 at 1:07 PM IST
AUS vs ENG 4th Ashes Test: एशेज सीरीज 2025 के चौथा टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. जिसमें दो बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. तीसरा टेस्ट खेलने वाले जोफ्रा आर्चर साइड स्ट्रेन के कारण सीरीज से ही बाहर हो गए हैं, जबकि ओली पोप को चौथे टेस्ट में जगह नहीं मिली है.
उनकी जगह बाएं हाथ के बैटिंग ऑलराउंडर जैकब बेथेल को टीम में शामिल किया गया है. जबकि ऑर्चर की जगह तेज गेंदबाज एटकिंसन को टीम वापस लाया गया है, जो पिछले मैच में बाहर थे. बता दें कि चौथा एशेज टेस्ट 26 दिसंबर से प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में शुरू होगा.
Jofra Archer will miss the rest of the series with a left side strain.— England Cricket (@englandcricket) December 24, 2025
Get well soon, Jof! 🫶 pic.twitter.com/ejsX0M49sz
इंग्लैंड पहले ही सीरीज हार चुका है, मेजबान टीम ने पहले तीन मैच जीतकर 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है. इंग्लैंड की टीम पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट में 8 विकेट से हार गई थी, ये मैच केवल दो दिन ही चल सका था. इसके बाद उन्होंने गाबा में दूसरा टेस्ट भी उसी अंतर से गंवा दिया और ऑस्ट्रेलियाई टीम एशेज बरकरार रखने के करीब पहुंच गई.
मेहमान टीम ने एडिलेड ओवल में तीसरे टेस्ट में प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन किया और मैच को पांचवें दिन तक खींचा. हालांकि उन्होंने चौथे दिन का खेल अच्छे नोट पर खत्म किया और जीत की दौड़ में बने रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों, जिन्हें जीतने के लिए चार विकेट चाहिए थे, ने इंग्लैंड को आखिरी दिन आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया और मैच जल्दी खत्म कर दिया. उस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 82 रनों से अपने नाम कर लिया.
We have named our team for the Boxing Day Test.— England Cricket (@englandcricket) December 24, 2025
🔁 We make two changes as Jacob Bethell and Gus Atkinson come into the side.@IGcom pic.twitter.com/YjBgxHgcpX
चौथे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग-11
जैक क्रॉली, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोश टंग.
वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी चौथे टेस्ट के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. जिसमें कप्तान पैट कमिंस और नाथल लियोन को नहीं रखा गया. नाथन चोट की वजह से सीरीज से ही बाहर हो गए हैं जबकि कमिंस को चोट से उबरने की वजह से आराम दिया गया है.
चौथा टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड
स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, टॉड मर्फी, माइकल नेसर, झाई रिचर्डसन, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर.