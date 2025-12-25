एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम 12 खिलाड़ियों का किया ऐलान, इस दिग्गज को बनाया कप्तान
AUS vs ENG 4th Ashes Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में शुरू हो रहा है.
Published : December 25, 2025 at 12:08 PM IST
AUS vs ENG 4th Ashes Test: ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट के लिए अपने 12 खिलाड़ियों के नामों ऐलान कर दिया है. लेकिन वो अपनी फाइनल प्लेइंग-11 की पुष्टि मैच से पहले करेंगे. दोनों टीमों के बीच सीरीज का चौथा टेस्ट कल यानी 26 दिसंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेला जाएगा.
पैट कमिंस के सीरीज से बाहर होने की वजह एक बार फिर स्टीव स्मिथ टीम की कमान संभालेंगे. उन्होंने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के आखिरी ट्रेनिंग सेशन के बाद चौथे टेस्ट के लिए अंतिम 12 खिलाड़ियों की घोषणा की और कहा कि चयनकर्ता शुक्रवार सुबह काफी घास वाली MCG पिच का फिर से आकलन करेंगे, जिसके बाद वे अपनी प्लेइंग इलेवन को अंतिम रूप देंगे.
स्मिथ ने पत्रकारों से कहा,'हमने 12 खिलाड़ियों का चयन कर लिया है, हम बस कल विकेट देखना चाहते हैं, हम चार तेज गेंदबाजों और बिना स्पिनर के खेलने जा रहे हैं. पिच पर काफी घास है, मैं कह सकता हूं कि यह घास तेज गेंदबाजों को काफी मदद करेगी, खासकर पहले दिन.' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि अगर नाथन लियोन इस मैच के लिए उपलब्ध होते, तो भी हम शायद यही बात कर रहे होते, इसलिए इसका निश्चित रूप से टॉड के कौशल से कोई लेना-देना नहीं है.'
चौथे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंतिम 12 खिलाड़ी
ट्रैविस हेड, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), उस्मान ख्वाजा, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, मिशेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, ब्रेंडन डॉगेट, माइकल नेसर, झाई रिचर्डसन
इस टीम में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ तेज गेंदबाजों को ही रखा है. जिसमें पांच तेज गेंदबाज स्पेशलिस्ट है और एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर. अगर झाई रिचर्डसन का प्लेइंग-11 में चयन होता है, तो वह चार साल बाद टेस्ट में वापसी करेंगे, उनका आखिरी मैच दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय रेड-बॉल टीम के लिए था.
ऑस्ट्रेलिया एशेज पहले ही जीत चुका है
बता दें कि कप्तान पैट कमिंस और नाथन लियोन तीसरे मैच में चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं. पांच मैचों की एशेज सीरीज को ऑस्ट्रेलिया पहले ही तीन मैच जीतकर अपना नाम कर चुका है.
वहीं चौथा टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. जोफ्रा आर्चर साइड स्ट्रेन के कारण सीरीज से ही बाहर हो गए हैं, जबकि ओली पोप को चौथे टेस्ट में जगह नहीं मिली है.
चौथे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग-11
जैक क्रॉली, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोश टंग.