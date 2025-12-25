ETV Bharat / sports

एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम 12 खिलाड़ियों का किया ऐलान, इस दिग्गज को बनाया कप्तान

एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट ( AP PHOTO )

AUS vs ENG 4th Ashes Test: ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट के लिए अपने 12 खिलाड़ियों के नामों ऐलान कर दिया है. लेकिन वो अपनी फाइनल प्लेइंग-11 की पुष्टि मैच से पहले करेंगे. दोनों टीमों के बीच सीरीज का चौथा टेस्ट कल यानी 26 दिसंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेला जाएगा. पैट कमिंस के सीरीज से बाहर होने की वजह एक बार फिर स्टीव स्मिथ टीम की कमान संभालेंगे. उन्होंने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के आखिरी ट्रेनिंग सेशन के बाद चौथे टेस्ट के लिए अंतिम 12 खिलाड़ियों की घोषणा की और कहा कि चयनकर्ता शुक्रवार सुबह काफी घास वाली MCG पिच का फिर से आकलन करेंगे, जिसके बाद वे अपनी प्लेइंग इलेवन को अंतिम रूप देंगे. स्मिथ ने पत्रकारों से कहा,'हमने 12 खिलाड़ियों का चयन कर लिया है, हम बस कल विकेट देखना चाहते हैं, हम चार तेज गेंदबाजों और बिना स्पिनर के खेलने जा रहे हैं. पिच पर काफी घास है, मैं कह सकता हूं कि यह घास तेज गेंदबाजों को काफी मदद करेगी, खासकर पहले दिन.' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि अगर नाथन लियोन इस मैच के लिए उपलब्ध होते, तो भी हम शायद यही बात कर रहे होते, इसलिए इसका निश्चित रूप से टॉड के कौशल से कोई लेना-देना नहीं है.'