AUS vs ENG: टॉस से ठीक 20 मिनट पहले स्टीव स्मिथ तीसरे टेस्ट से हूए बाहर, जानें किस खिलाड़ी को मिला मौका?

स्टीव स्मिथ ( IANS PHOTO )

AUS vs ENG 3rd Test: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को एशेज सीरीज 2025 के तीसरे टेस्ट से ठीक 20 मिनट पहले बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि पिछले दो टेस्ट में पैट कमिंस के न होने से टीम की कप्तानी करने वाले स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ बीमार होने के कारण मैच से बाहर हो गए, और उनकी जगह अनुभवी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा टीम में वापस आ गए. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में कहा, 'स्टीव स्मिथ को आज एडिलेड में तीसरे एशेज टेस्ट से बाहर कर दिया गया. पिछले कुछ दिनों से वह अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, जिसमें मतली और चक्कर आने जैसे लक्षण शामिल थे.' बयान में आगे कहा गया, 'समिथ की स्वास्थ का आकलन किया गया और उन पर बारीकी से नजर रखी गई और वह खेलने के लिए लगभग तैयार थे. हालांकि, लक्षणों के बने रहने के कारण, आगे न बढ़ने का फैसला किया गया और अब उनका इलाज किया जा रहा है. यह कुछ ऐसा है जिसका अनुभव स्टीव को पहले भी रुक-रुक कर हुआ है और उसी के अनुसार इसका प्रबंधन किया जा रहा है. उम्मीद है कि वह मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए उपलब्ध रहेंगे.'