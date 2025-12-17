ETV Bharat / sports

AUS vs ENG: टॉस से ठीक 20 मिनट पहले स्टीव स्मिथ तीसरे टेस्ट से हूए बाहर, जानें किस खिलाड़ी को मिला मौका?

Steve Smith ruled out: एशेज सीरीज 2025 का तीसरा टेस्ट मैच 17 दिसंबर से एडिलेड में शुरू हो गया है.

Steve Smith ruled out
स्टीव स्मिथ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 17, 2025 at 10:19 AM IST

AUS vs ENG 3rd Test: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को एशेज सीरीज 2025 के तीसरे टेस्ट से ठीक 20 मिनट पहले बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि पिछले दो टेस्ट में पैट कमिंस के न होने से टीम की कप्तानी करने वाले स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ बीमार होने के कारण मैच से बाहर हो गए, और उनकी जगह अनुभवी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा टीम में वापस आ गए.

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में कहा, 'स्टीव स्मिथ को आज एडिलेड में तीसरे एशेज टेस्ट से बाहर कर दिया गया. पिछले कुछ दिनों से वह अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, जिसमें मतली और चक्कर आने जैसे लक्षण शामिल थे.'

बयान में आगे कहा गया, 'समिथ की स्वास्थ का आकलन किया गया और उन पर बारीकी से नजर रखी गई और वह खेलने के लिए लगभग तैयार थे. हालांकि, लक्षणों के बने रहने के कारण, आगे न बढ़ने का फैसला किया गया और अब उनका इलाज किया जा रहा है. यह कुछ ऐसा है जिसका अनुभव स्टीव को पहले भी रुक-रुक कर हुआ है और उसी के अनुसार इसका प्रबंधन किया जा रहा है. उम्मीद है कि वह मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए उपलब्ध रहेंगे.'

कप्तान कमिंस ने क्या कहा?
तीसरे टेस्ट में वापसी करने वाले कप्तान पैट कमिंस ने टॉस के समय कहा, 'वह (स्मिथ) आज सुबह आए और कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि वह इस मैच के लिए तैयार हो पाएंगे, इसलिए वह घर चले गए हैं. हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास उस्मान जैसा कोई है जो तुरंत टीम में आ सकता है.'

AUS vs ENG 3rd एशेज टेस्ट
वहीं तीसरे टेस्ट मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला और टी ब्रेक तक 5 विकेट के नुकसान पर 194 रन बना लिए हैं. स्मिथ की जगह प्लेइंग-11 में आने वाले ख्वाजा ने नंबर 4 पर बल्लेबाजी की और 82 रन बनाकर आउट हो गए. एलेक्स कैरी 48 रन और इंग्लिस 5 रन बनाकर खेल रहे हैं. वही इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर सबसे सफल गेंदबाज रहे उन्होंने कुल तीन विकेट झटके जबकि कार्स और विल जैक्स को एक-एक विकेट मिला.

AUS vs ENG 3rd टेस्ट की प्लेइंग-11
ऑस्ट्रेलिया: ट्रेविस हेड, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, उस्मान ख्वाजा, कैमरून ग्रीन, जोश इंग्लिस, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, स्कॉट बोलैंड.

इंग्लैंड: जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग.

