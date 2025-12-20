ETV Bharat / sports

AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज जीतने से चार कदम दूर, तीसरे टेस्ट में भी इंग्लैंड का हुआ बुरा हाल

AUS vs ENG 3rd Test: 435 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए चौथे दिन स्टंप्स तक इंग्लैंड का स्कोर 207/6 है.

ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज जीतने से चार कदम दूर
ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज जीतने से चार कदम दूर (AP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 20, 2025 at 4:57 PM IST

2 Min Read
AUS vs ENG 3rd Test: पैट कमिंस और नाथन लियोन ने चौथे दिन गेंदबाजी की कमान संभाली, जिससे ऑस्ट्रेलिया एशेज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल करने के करीब पहुंच गया. शनिवार को एडिलेड ओवल में 435 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड का स्कोर 207/6 हो गया. आखिरी दिन, मेहमान टीम को जीत के लिए 228 रनों की जरूरत है, जबकि मेजबान टीम को 3-0 की अजेय बढ़त के साथ सीरीज जीतने के लिए सिर्फ चार विकेट चाहिए.

ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड ओवल में तीसरे एशेज टेस्ट के चौथे दिन अपने तीसरे दिन के स्कोर 271/4 में 78 रन और जोड़े. क्योंकि इंग्लिश गेंदबाजों ने उन्हें दूसरी पारी में 349 रनों पर रोक दिया, जिससे मेहमान टीम को 435 रनों का लक्ष्य मिला. ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर मजबूत स्थिति में था, उसने 434 रनों की बड़ी बढ़त बना ली थी, जिससे वह एशेज जीतने के करीब पहुंच गया.

ट्रेविस हेड की शानदार पारी 170 रनों पर समाप्त हुई, उन्हें जोश टोंग ने आउट किया. इंग्लैंड के लिए, टोंग सबसे प्रभावी गेंदबाज रहे, उन्होंने चार विकेट लिए और गेंद से कुछ प्रतिरोध दिखाया. चौथी पारी में 435 रनों का पीछा करना हमेशा एक मुश्किल चुनौती रही है, और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए, यह इंग्लैंड के लिए एक असंभव काम लग रहा था.

चौथी पारी में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कमिंस ने आग उगलते हुए 6 में से तीन विकेट लिए, जिसमें जो रूट का भी विकेट शामिल था. जिससे यह टेस्ट में इंग्लैंड के बल्लेबाज को आउट करने का उनका 13वां मौका था. इसके अलावा नाथन लियोन ने 3 विकेट झटके. जिसके साथ चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 207 पर 6 विकेट हो गया. जेमी स्मिथ 2 रन और विल जैक्स 11 रन बनाकर नाबाद हैं.

इंग्लैंड को पांच मैचों की एशेज सीरीज में बने रहने के लिए पांचवें दिन 228 रनों की जरूरत है, लेकिन उनके पास केवल 4 विकेट ही शेष है. अगर इंग्लैंड इस मैच में भी हार जाता है तो वो सीरीज में 3-0 से पिछड़ जाएगा. क्योंकि पिछले दो मैचों में उनको 8-8 विकेटों से हार का सामना करना पड़ा है.

