एशेज 2025: ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीन टेस्ट जीतकर एशेज पर जमाया कब्जा, एलेक्स कैरी बने प्लेयर ऑफ दि मैच

एशेज 2025: ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीन टेस्ट जीतकर एशेज पर जमाया कब्जा ( AP PHOTO )

तीसरे टेस्ट में मिशेल स्टार्क, कप्तान पैट कमिंस और नाथन लियोन ने मिलकर 9 विकेट लिए. हालांकि, इंग्लैंड के निचले क्रम के बल्लेबाजों, खासकर विकेटकीपर-बल्लेबाज जेमी स्मिथ और ऑलराउंडर ब्रायडन कार्स ने कड़ी टक्कर दी. उनके प्रयासों से चमत्कार की उम्मीद जगी, लेकिन अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण ने मेजबान टीम को नियंत्रण में रखा और उन्होंने एशेज ट्रॉफी अपने पास रखी.

Australia win Ashes Series 2025: ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड टेस्ट भी 82 रनों से जीतकर पांच मैचों की एशेज सीरीज अपने नाम कर ली है. ये ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ 11 दिनों के क्रिकेट के अंदर तीसरी टेस्ट जीत है, जो पिछले एक सदी में एशेज जीतने का सबसे तेज समय है. ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में खेला जाने वाला पहला टेस्ट 2 दिन में जीता था, जबकि ब्रिस्बेन में खेला गया दूसरा टेस्ट 4 दिन में और एडिलेड में खेला गया तीसरा टेस्ट 5 दिन में जीता था. इससे पहले 1921 में ऑस्ट्रेलिया ने 8 दिनों में ही एशेज सीरीज अपने नाम कर ली थी.

रविवार को इंग्लैंड के 207-6 पर पहुंचने के बाद स्मिथ (60), विल जैक्स (47) और ब्रायडन कार्स (38 नाबाद) ने बेन स्टोक्स की टीम को उम्मीद दी. फिर भी, मिशेल स्टार्क (3-62) ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के करीब पहुंचाया और मेहमान टीम की पारी 435 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए 352 पर समाप्त हो गई. ऑफ स्पिनर नाथन लियोन, जिन्होंने तीसरे टेस्ट के चौथे दिन तीन विकेट लिए थे, हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण टीम से बाहर हो गए हैं और बाकी सीरीज में भी उनका खेलना मुश्किल है.

एलेक्स कैरी बने प्लेयर ऑफ दि मैच

एडिलेड में खेले गए तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी पहली और दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने 106 और 72 रनों की पारी खेली, जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया. पिछले दोनों टेस्ट में तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ये अवॉर्ड जीतने में सफल रहे थे.

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 371 रन बनाए जबकि इंग्लैंड ने पहली पारी में 286 रन बनाए. दूसरी पारी में मेजबान टीम ने 349 रन बनाए जबकि मेहमान ने 352 रन बनाए, जिसकी वजह से इंग्लैंड को 82 रनों से हार का सामना करना पड़ा.

अब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेगा, जब वे 26 दिसंबर से मेलबर्न में चौथे और बॉक्सिंग डे टेस्ट में मेहमान टीम का सामना करेंगे, इससे पहले पांचवां और आखिरी टेस्ट 4 जनवरी को सिडनी में शुरू होगा.