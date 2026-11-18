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AUS vs ENG: इंग्लैंड ने 8 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में जीती वनडे सीरीज, तीसरे मैच में कंगारुओं को 97 रनों से हराया

इंग्लैंड ने 8 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में जीती वनडे सीरीज ( AP )

AUS vs ENG 3rd ODI: इंग्लैंड ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को तीसरे और अंतिम वनडे मैच में 97 रनों से मात देकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. होबार्ट में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.3 ओवर में 10 विकेट पर 328 रन बनाए. जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 46.5 ओवर में 231 रन ही बना सकी. जिसकी वजह से उन्हें 97 रनों से बड़ा हार का सामना करना पड़ा.

इस जीत के साथ इंग्लैंड ने तीन मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया. ये मेजबान टीम की ऑस्ट्रेलिया में तीसरी द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीत है. इससे पहले उन्होंने 1975 और 2018 में वनडे सीरीज जीती थी. इस हिसाब से इंग्लैंड ने 8 साल बाद फिर से इतिहास दोहरा दिया है.

ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड की द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीत

1974/75 में 1-0 (कप्तान: माइक डेनेस)

2017/18 में 4-1 (कप्तान: इयोन मोर्गन)

2026/27 में 2-1 (कप्तान: हैरी ब्रूक) बेन डकेट का शानदार शतक (AP) बेन डकेट का शानदार शतक

तीसरे मैच की बात करें तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने मैच में शानदार बल्लेबाजी की. खास तौर से बने डकेट और विल जैक्स ने. डकेट ने 115 गेंदों में 15 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 133 रनों की शानदार पारी खेली. जबकि जैक्स ने 48 गेंदों में 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 59 रन बनाए. इसके अलावा टॉम बैनटन ने 44 रनों का योगदान दिया. जिसकी वजह से इंग्लैंड 328 रन तक पहुंचने में सफल रहा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जैक एडवर्ड सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 5.3 ओवर में 31 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. जबकि मैट रेन्शॉ ने 10 ओवर में 51 रन खर्च करके 3 विकेट चटकाए.