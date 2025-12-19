ETV Bharat / sports

एशेज 2025: ट्रेविस हेड का कमाल, डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी कर सबको चौंकाया

Travis Head consecutive century: ट्रेविस हेड ने तीसरे एशेज टेस्ट में नाबाद 142 रनों की पारी खेलकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया.

ट्रेविस हेड ने शतक जड़ने के बाद पीच को चूमा
ट्रेविस हेड ने शतक जड़ने के बाद पीच को चूमा (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 19, 2025 at 4:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

AUS vs ENG 3rd Ashes Test: ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ट्रेविस हेड मौजूदा एशेज सीरीज में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अब तक सीरीज में 350 से ज्यादा रन बना लिए हैं, जबकि अभी दो टेस्ट और पांच पारियां बाकी हैं. 31 साल के हेड ने एडिलेड में तीसरे एशेज टेस्ट के तीसरे दिन नाबाद 142 रनों की पारी खेलकर डॉन ब्रैडमैन, माइकल क्लार्क और स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

अपने शतक के साथ, हेड ने अपने 11वें टेस्ट शतक से ऑस्ट्रेलिया को मैच में मजबूत स्थिति में ला दिया है, और इंग्लिश टीम के लिए स्थिति बहुत मुश्किल हो गई है, जिन्हें सीरीज जीतने की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए ये मैच जीतना जरूरी है.

तीसरे टेस्ट का तीसरा दिन खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 271 रन बना लिए हैं और उनकी कुल बढ़त 356 रनों की हो गई है. मेजबान टीम ने पहली पारी में 371 रन बनाए थे जबकि मेहमान टीम की पहली परी 286 पर ही सिमट गई थी.

ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास
हेड इतिहास के पांचवें ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई मैदान पर लगातार चार टेस्ट शतक बनाए हैं. साथ ही, वह डॉन ब्रैडमैन (लीड्स और मेलबर्न), क्लार्क (एडिलेड) और स्टीव स्मिथ (मेलबर्न) के बाद चौथे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने एक ही मैदान एडिलेड पर लगातार चार टेस्ट मैचों में चार शतक बनाए हैं. ऐसा पांच बार करने वाले एकमात्र खिलाड़ी केन विलियमसन हैं, जिन्होंने हैमिल्टन के सेडन पार्क में यह कारनामा किया है.

ऑस्ट्रेलिया के किस एक मैदान पर लगातार चार टेस्ट में शतक

  • डॉन ब्रैडमैन (ऑस्ट्रेलिया) मेलबर्न में (1928-1932)
  • वॉली हैमंड (इंग्लैंड) सिडनी में (1928-1936)
  • माइकल क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया) एडिलेड में (2012-2014)
  • स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया) मेलबर्न में (2014-2017)
  • ट्रेविस हेड (ऑस्ट्रेलिया) एडिलेड में (2022-2025)

सीरीज में हेड के दो शतक

इस बाएं हाथ के बल्लेबाज को पर्थ में एशेज 2025-26 के पहले मैच में पारी की शुरुआत करने के लिए प्रमोट किया गया था, जहां उन्होंने मुश्किल बैटिंग परिस्थितियों में एक शानदार शतक लगाया और ऑस्ट्रेलिया को आठ विकेट से जीत दिलाई. उन्होंने 83 गेंदों में 16 चौकों और चार छक्कों की मदद से 123 रन बनाए. अब उन्होंने एडिलेड में शानदार शतक बनाया और ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 356 रनों की बढ़त दिलाने में मदद की. ऑस्ट्रेलिया पहले ही सीरीज में 2-0 से आगे है, और एक और जीत उन्हें इंग्लिश टीम के खिलाफ सीरीज जीतने में मदद करेगी. अगर टीम सीरीज जीत जाती है, तो वह एशेज ट्रॉफी अपने पास रखेगी.

ये भी पढ़ें

न्यूजीलैंड बैटर्स ने तोड़ा रोहित शर्मा का 6 साल पुराना महारिकॉर्ड

एशेज 2025: नाथन लियोन ने रचा इतिहास, मैकग्रा को छोड़ा पीछे, बने ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज

TAGGED:

AUS VS ENG 3RD ASHES TEST
TRAVIS HEAD EQUALS DON BRADMAN
TRAVIS HEAD CONSECUTIVE CENTURY
ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड
TRAVIS HEAD CENTURY IN ADELAIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.