ETV Bharat / sports

एशेज 2025: ट्रेविस हेड का कमाल, डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी कर सबको चौंकाया

ट्रेविस हेड ने शतक जड़ने के बाद पीच को चूमा ( AP PHOTO )