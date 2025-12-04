ETV Bharat / sports

टेस्ट में स्टार्क ने रचा इतिहास, वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़कर बने नंबर वन लेफ्ट आर्म पेसर

हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. वो अब टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले लेफ्ट आर्म पेसर बन गए हैं. उन्होंने ये बड़ा कारनामा एशेज सीरीज के दूसरे मैच के पहले दिन हैरी ब्रूक का विकेट लेकर अंजाम दिया.

स्टार्क ने तोड़ा वसीम अकरम का रिकॉर्ड

गाबा में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन मिशेल स्टार्क ने तीन विकेट लेकर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा है. स्टार्क ने बेन डकेट, ओली पोप और हैरी ब्रूक का विकेट लिया. जिससे वो 102 मैचों में ही 415 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले बांए हाथ के तेज गेंदबाज बन गए हैं. जबकि वसीम अकरम के नाम 104 मैच में 414 टेस्ट विकेट हैं.

मिशेल स्टार्क अभी भी टेस्ट मैच में एक्टिव हैं, इसलिए वो अपने विकटों के नंबर और ज्यादा बढ़ा सकते हैं. जहां तक किसी दूसरे का पहुंच आसान नहीं होगा. एशेज सीरीज के पहले मैच में भी स्टार्क ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया था. पर्थ में खेले गए पहले मैच की पहली पारी 7 विकेट और दूसरी पारी में तीन विकेट चटकाए थे.