टेस्ट में स्टार्क ने रचा इतिहास, वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़कर बने नंबर वन लेफ्ट आर्म पेसर

Mitchell Starc Test Wickets: मिशेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

मिशेल स्टार्क
मिशेल स्टार्क (AP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 4, 2025 at 2:59 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. वो अब टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले लेफ्ट आर्म पेसर बन गए हैं. उन्होंने ये बड़ा कारनामा एशेज सीरीज के दूसरे मैच के पहले दिन हैरी ब्रूक का विकेट लेकर अंजाम दिया.

स्टार्क ने तोड़ा वसीम अकरम का रिकॉर्ड
गाबा में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन मिशेल स्टार्क ने तीन विकेट लेकर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा है. स्टार्क ने बेन डकेट, ओली पोप और हैरी ब्रूक का विकेट लिया. जिससे वो 102 मैचों में ही 415 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले बांए हाथ के तेज गेंदबाज बन गए हैं. जबकि वसीम अकरम के नाम 104 मैच में 414 टेस्ट विकेट हैं.

मिशेल स्टार्क अभी भी टेस्ट मैच में एक्टिव हैं, इसलिए वो अपने विकटों के नंबर और ज्यादा बढ़ा सकते हैं. जहां तक किसी दूसरे का पहुंच आसान नहीं होगा. एशेज सीरीज के पहले मैच में भी स्टार्क ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया था. पर्थ में खेले गए पहले मैच की पहली पारी 7 विकेट और दूसरी पारी में तीन विकेट चटकाए थे.

टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले लेफ्ट आर्म पेसर

  • मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया) 102 मैच, 415 विकेट
  • वसीम अकरम (पाकिस्तान) 104 मैच, 414 विकेट
  • चमिंडा वास (श्रीलंका) 111 मैच, 355 विकेट
  • ट्रेंट बोल्ट (न्यूजीलैंड) 78 मैच, 317 विकेट
  • मिचेल जॉनसन (ऑस्ट्रेलिया) 73 मैच, 313 विकेट
  • जहीर खान (भारत) 92 मैच, 311 विकेट

मिशेल स्टार्क का टेस्ट करियर
बांए हाथ का ये तेज गेंदबाज इस मैच से पहले अब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 101 टेस्ट मैच खेल चुका है. जिसमें उन्होंने 26 की और औसत से कुल 412 विकेट लिए हैं. इस फॉर्मेट में उनके नाम 17 फाइफर भी है. टेस्ट में स्टार्क का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 85 देकर 7 विकेट है.

स्टार्क बने नंबर वन लेफ्ट आर्म पेसर
स्टार्क बने नंबर वन लेफ्ट आर्म पेसर (AP PHOTO)

एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट का हाल
सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने गाबा में खेले जा रहे डे-नाइट टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और खबर लिखे जाने तक 4 विकेट खोकर 203 रन बना लिए हैं. जो रूट 70 और कप्तान स्टोक्स 19 रन बनाकर खेल रहे हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टार्क ने तीन विकेट लिए जबकि एक विकेट नेसर को मिला.

