ETV Bharat / sports

कैच हो तो ऐसा! कंगारू फील्डर ने मैदान पर लगाई चीते जैसी छलांग, एक हाथ से पकड़ा अद्भुत कैच

हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच ब्रिसबेन के गाबा क्रिकेट ग्राउंड पर हो रहा है. आज दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खेला जा रहा है. इस मैच में इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 76.2 ओवर में 334 रनों पर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए जो रूट ने नाबाद 138 रनों की शतकीय पारी खेली. इंग्लैंड की पारी का अंत एक हैरतअंगेज कैच के साथ हुआ. आइए इस कैच के बारे में विस्तार से जानते हैं.

हैरतअंगेज कैच

दरअसल, इंग्लैंड की पारी का 77वां ओवर जब डाला जा रहा था, उस वक्त ये अद्भुत कैच लिया गया. ऑस्ट्रेलिया के लिए ये ओवर ब्रेंडन डॉगेट डाल रहे थे, उस समय उनके सामने जोफ्रा आर्चर बल्लेबाजी कर रहे थे. डॉगेट ने आर्चर को एक शॉर्ट बॉल डाली, जिस पर उन्होंने फुल शॉट लगाया और गेंद डीप फाइनल लेग की और चली गई.

ये गेंद तेजी से हवा में जा रही थी, उस वक्त मार्नस लाबुशेन ने हवा में उड़ते हुए डाइव लगाया और गेंद को एक हाथ के पकड़ लिया. ये कैच काफी लो और कठिन कैच था, जिसे लाबुशेन ने बहुत आसान बना दिया. इस शानदार कैच का वीडियो ऑस्ट्रेलिया ने अपने एक्स अकाउंट पर भी शेयर किया. इसके साथ ही इंग्लैंड की पारी का अंत हो गया.