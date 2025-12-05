ETV Bharat / sports

AUS vs ENG: इंग्लैंड पर ऑस्ट्रेलिया ने बनाई 44 रनों की बढ़त, दूसरे दिन के अंत पर कंगारुओं का स्कोर 378/6

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड टेस्ट ( AP )

हैदराबाद: ब्रिसबेन के गाबा क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 73 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 378 रन बना लिए हैं. इससे पहले इंग्लैंड की टीम दूसरे दिन की शुरुआत में 76.2 ओवर में 334 रनों पर ऑलआउट हो गई. अब दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड पर 44 रनों की बढ़त हासिल कर ली है. ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी - 365/6

ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी की शुरुआत ट्रेविस हेड और जेक वेदरल्ड ने की. हेड ने 33 और वेदरल्ड ने 72 रनों की पारी खेली. टीम के लिए मार्नस लाबुशेन ने 65 और स्टीव स्मिथ ने 61 रनों का योगदान दिया. कैमरून ग्रीन 45 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि जोश इग्लिस ने 23 रन बनाए.