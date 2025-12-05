AUS vs ENG: इंग्लैंड पर ऑस्ट्रेलिया ने बनाई 44 रनों की बढ़त, दूसरे दिन के अंत पर कंगारुओं का स्कोर 378/6
Australia vs England 2nd Test: एशेज के दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के ऊपर 44 रनों की बढ़त हासिल कर ली है.
Published : December 5, 2025 at 5:11 PM IST
हैदराबाद: ब्रिसबेन के गाबा क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 73 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 378 रन बना लिए हैं. इससे पहले इंग्लैंड की टीम दूसरे दिन की शुरुआत में 76.2 ओवर में 334 रनों पर ऑलआउट हो गई. अब दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड पर 44 रनों की बढ़त हासिल कर ली है.
ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी - 365/6
ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी की शुरुआत ट्रेविस हेड और जेक वेदरल्ड ने की. हेड ने 33 और वेदरल्ड ने 72 रनों की पारी खेली. टीम के लिए मार्नस लाबुशेन ने 65 और स्टीव स्मिथ ने 61 रनों का योगदान दिया. कैमरून ग्रीन 45 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि जोश इग्लिस ने 23 रन बनाए.
ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक एलेक्स कैरी नाबाद 46 और माइकल नेसर नाबाद 15 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया अब मैच के तीसरे दिन अपनी बढ़त को 44 रनों से आगे बढ़ाने के लिए उतरेगी. इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा ब्रायडन कार्स ने 3, बेन स्टोक्स ने 2 और जोफ्रा आर्चर ने 1 विकेट हासिल किया.
ट
Australia's top order delivered the goods as they head into Day 3 with a handy lead in Brisbane 👊#WTC27 #AUSvENG 📝: https://t.co/BNKjBSJuJb pic.twitter.com/QY8wMfFdIG— ICC (@ICC) December 5, 2025
इंग्लैंड की पहली पारी - 334/10
इंग्लैंड ने पहली पारी में 334 रन बनाए. टीम के लिए जो रूट ने 206 बॉल में 15 चौके और 1 छक्के के साथ 138 रनों की नाबाद पारी खेली. टीम के लिए जैक क्रॉली 93 बॉल में 11 चौकों के साथ 76 और जोफ्रा आर्चर ने 36 बॉल में 2 चौके और 2 छक्कों के साथ 38 रनों की पारी खेली. हैरी ब्रुक ने 31, बेन स्टोक्स और विल जैक्स ने 19-19 रनों का योगदान दिया. ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क 6 विकेट हासिल कर चुके हैं, जबकि ब्रेंडन डॉगेट, माइकल नेसर और स्कॉट बॉलैंड ने 1-1 विकेट लिया.