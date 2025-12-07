AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे एशेज टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेट से दी मात, सीरीज में बनाई 2-0 की बढ़त
AUS vs ENG 2nd Ashes Test 2025: डे-नाइट टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की एशेज सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है.
Published : December 7, 2025 at 3:58 PM IST
AUS vs ENG 2nd Test 2025: गाबा में खेले गए एशेज 2025 के दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को एक बार फिर 8 विकटों से हार का सामना करना पड़ा. पहली पारी में 177 रनों से पिछड़ने के बाद दूसरी पारी में मेहमान टीम 241 रन बनाने में सफल रहा, जिससे वो पारी की हार से तो बच गए लेकिन मैच हारने से नहीं बच सके.
241 रन बनाने की वजह से मेजबान टीम को पिंक बॉल टेस्ट मैच जीतने के लिए चौथे दिन 65 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे उन्होंने दो विकेट खोकर ही हासिल कर लिया. स्मिथ ने 9 गेंदों पर तेज 23 रन बनाकर नाबाद रहे जबकि वेदराल्ड 17 रन बनाकर नाबाद रहे. पहली पारी में इंग्लैंड ने 334 रन बनाए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 511 रन बनाए थे. सीरीज के पहले मैच में भी मेहमान टीम को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था.
इस हार के साथ इंग्लैंड पहली टीम बन गई है जो डे-नाइट टेस्ट मैच की पहली पारी में 300 से ज्यादा रन बनाने के बाद भी मैच हार गया हो. इससे पहले डे-नाइट टेस्ट में पहली पारी में सबसे बड़ा स्कोर 259/9 डिक्लेयर था, जो साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में 2016 में बनाया था.
🇦🇺 2 - 0 🏴— Star Sports (@StarSportsIndia) December 7, 2025
Onto the 3rd Test ➡️ Adelaide! 📌#AUSvENG | The Ashes | 3rd Test 👉 WED, 17th DEC, 5 AM on Star Sports Network & JioHotstar! pic.twitter.com/0WxjtvqhU0
रुट मैच के एकमात्र शतकवीर रहे
जो रूट मैच में एकमात्र शतकवीर रहे. उन्होंने पहली पारी में शानदार 138 रनों की पारी खेली, जबकि 7 खिलाड़ियों ने अर्धशतकीय पारी खेली, जिसमें 2 इंग्लिश बल्लेबाज हैं और 5 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं. इंग्लैंड की तरफ से जैक क्रॉली ने पहली पारी में 77 रन बनाए थे जबकि दूसरी पारी में कप्तान बेन स्टोक्स ने 50 रनों की पारी खेली, लेकिन वो अपनी टीम को मैच हारने से नहीं बचा सकी.
वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जेक वेदरल्ड (72), मार्नस लाबुशेन (65), स्टीव स्मिथ (61), एलेक्स कैरी (63) और मिशेल स्टार्क (77) ने अर्धशतकीय पारी खेली. जिसकी वजह से मेजबान टीम 511 रन बना सकी और इंग्लैंड पर 177 रनों की बड़ी बढ़त हासिल कर ली. इस लीड ने मेजबान टीम की जीत की नींव रख दी.
A thumping SIX & Australia go 2️⃣ - 0️⃣ up! 👍🏻🙌🏻— Star Sports (@StarSportsIndia) December 7, 2025
P.S: The animated reaction shows what it means to @stevesmith49 & Australia! 🔥#AUSvENG | The Ashes | 3rd Test 👉 WED, 17th DEC, 5 AM on Star Sports Network & JioHotstar pic.twitter.com/wnlvJJDfCS
स्टार्क फिर बने प्लेयर ऑफ दि मैच
पर्थ में खेले गए पहले मैच के हीरो मिशेल स्टार्क दूसरे मैच के भी हीरो रहे. उन्होंने इस मैच में गेंद के साथ साथ बल्ले से भी कमाल का प्रदर्शन किया और टीम को बीड़ लीड दिलाने में अहम रोल प्ले किया. पहली पारी में गेंद स्टार्क ने 6 विकेट झटके और फिर बैट से 77 रनों की शानदार पारी खेली. उसके बाद दूसरी पारी में भी स्टार्क ने 2 विकेट लिए. उन्होंने पहले मैच में भी कुल 10 विकेट लिए थे. इस तरह से वो अब तक 2 टेस्ट में 18 विकेट ले चुके हैं.
सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 17 दिसंबर को एडिलेड के ओवल मैदान पर खेला जाएगा. ये मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज में अजेय बढ़त लेने वाला होगा जबकि इंग्लैंड के लिए सीरीज में बने रहने के लिए मैच हर हाल में जीतना या ड्रॉ करना होगा.
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
ऑस्ट्रेलिया: जेक वेदरल्ड, ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), कैमरून ग्रीन, जोश इंग्लिस, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), माइकल नेसर, मिशेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, ब्रेंडन डॉगेट
इंग्लैंड: जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर