AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे एशेज टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेट से दी मात, सीरीज में बनाई 2-0 की बढ़त

ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे एशेज टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेट से दी मात ( AP PHOTO )

AUS vs ENG 2nd Test 2025: गाबा में खेले गए एशेज 2025 के दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को एक बार फिर 8 विकटों से हार का सामना करना पड़ा. पहली पारी में 177 रनों से पिछड़ने के बाद दूसरी पारी में मेहमान टीम 241 रन बनाने में सफल रहा, जिससे वो पारी की हार से तो बच गए लेकिन मैच हारने से नहीं बच सके. 241 रन बनाने की वजह से मेजबान टीम को पिंक बॉल टेस्ट मैच जीतने के लिए चौथे दिन 65 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे उन्होंने दो विकेट खोकर ही हासिल कर लिया. स्मिथ ने 9 गेंदों पर तेज 23 रन बनाकर नाबाद रहे जबकि वेदराल्ड 17 रन बनाकर नाबाद रहे. पहली पारी में इंग्लैंड ने 334 रन बनाए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 511 रन बनाए थे. सीरीज के पहले मैच में भी मेहमान टीम को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. इस हार के साथ इंग्लैंड पहली टीम बन गई है जो डे-नाइट टेस्ट मैच की पहली पारी में 300 से ज्यादा रन बनाने के बाद भी मैच हार गया हो. इससे पहले डे-नाइट टेस्ट में पहली पारी में सबसे बड़ा स्कोर 259/9 डिक्लेयर था, जो साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में 2016 में बनाया था. रुट मैच के एकमात्र शतकवीर रहे

जो रूट मैच में एकमात्र शतकवीर रहे. उन्होंने पहली पारी में शानदार 138 रनों की पारी खेली, जबकि 7 खिलाड़ियों ने अर्धशतकीय पारी खेली, जिसमें 2 इंग्लिश बल्लेबाज हैं और 5 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं. इंग्लैंड की तरफ से जैक क्रॉली ने पहली पारी में 77 रन बनाए थे जबकि दूसरी पारी में कप्तान बेन स्टोक्स ने 50 रनों की पारी खेली, लेकिन वो अपनी टीम को मैच हारने से नहीं बचा सकी.