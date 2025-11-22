ETV Bharat / sports

Ashes 2025: इंग्लैंड के शेर दो दिन में ढेर, हेड ने जड़ा टेस्ट इतिहास की चौथी पारी का सबसे तेज शतक

पहली पारी में 40 रनों से पिछड़ने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने मैच को अपने हाथ से जाने नहीं दिया और इंग्लैंड की दूसरी पारी को 164 पर समेटने के बाद मिले 205 रनों के लक्ष्य को 2 विकेट खोकर ही आसानी से हासिल कर लिया. मेहमान टीम ने पहली पारी में 172 रन बनाए जबकि मेजबान टीम पहली पारी में 132 पर ढेर हो गई थी.

1st Ashes Test 2025: ट्रेविस हेड के शानदार 123 रनों की पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज 2025 के पहले मैच को 8 विकेट से अपने नाम कर लिया. 21 नवंबर को शुरू होने वाला ये मैच 22 नवंबर को ही खत्म हो गया. जिसके साथ ये 1921 के बाद दो दिन के अंदर खत्म होने वाला पहला एशेज मैच बन गया.

हेड ने खेली रिकॉर्ड शतकीय पारी

इस जीत में सबसे अहम भूमिका ट्रेविस हेड ने निभाई, उनको चौथी पारी में मिडिल ऑर्डर से उठा कर ओपनिंग कराने का फैसला किया, जिसको हेड ने सही साबित किया और 69 गेंदों पर शतक जड़कर मैच को इंग्लैंड से काफी दूर धकेल दिया. ये एशेज में दूसरी सबसे तेज सेंचुरी थी जबकि टेस्ट इतिहास में चौथी पारी में चेज करते हुए अब तक का सबसे तेज शतक था. उनके 123 रनो की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 28.2 ओवर में 205 रन का टारगेट हासिल कर लिया. इस दौरान हेड ने 83 गेंदों का सामना किया और 16 चौके व 4 छक्कों लगाए.

इसके अलावा मैच के हीरो रहे मिचेल स्टार्क ने पहली पारी में 7 और दूसरी पारी में 3 विकेट लेकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी. उन्होंने जैक क्रॉली, जो रूट और बेन स्टोक को दोनों पारियों में आउट किया. उन्होंने एशेज 2025 के पहले ही टेस्ट में एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, वो 12 सालो में एशेज में 10 विकेट हॉल लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए.

दो दिन में गिरे 32 विकेट

एशेज 2025 का पहला मैच हेड के शतक और स्टार्क के 10 विकेट हॉल के लिए जाना जाएगा. इस मैच में दो दिन मे ही कुल 32 विकेट गिरे. पहले दीन 19 विकेट गिरे थे जबकि दूसरे दिन 13 विकेट गिरे.

इस जीत के साथ मेजबान टीम पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. सीरीज का दूसरा मैच 4 दिसंबर को गाबा में खेला जाएगा, जो कि डे नाइट टेस्ट मैच होगा.