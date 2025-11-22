ETV Bharat / sports

AUS vs ENG: स्टार्क का हैरतअंगेज कैच, देखते रह गए खिलाड़ी और दर्शक

मैच के पहले दिन इंग्लैंड को 172 पर समेटने में स्टार्क का सबसे बड़ा था, उन्होंने कुल 7 विकेट चटकाए थे. उसके बाद दूसरे दिन बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने शानदार रिटर्न कैच पकड़कर सुर्खियां बटोरीं. स्टार्क ने इंग्लैंड के ओपनर जैक क्रॉली को अपनी ही गेंद पर कैच आउट करके लगातार दूसरी बार पारी के पहले ओवर में शून्य पर पवेलियन भेजा. इस शानदार को का वीडियो आप यहां देख सकते हैं.

हैदराबाद: एशेज सीरीज 2025 का पहला मैच पर्थ में खेला जा रहा है. पहले दिन गेंद से धमाल मचाने वाले मिचेल स्टार्क ने दूसरे दिन हैरतअंगेज कैच पकड़कर सबको हैरान कर दिया. उनका ये शानदार कैच सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसको कुछ यूजर्स टेस्ट क्रिकेट में सबसे शानदार रिटर्न कैच करार दे रहे हैं.

इस कैच को पकड़ना आसान नहीं था, लेकिन 35 वर्षीय खिलाड़ी ने गेंद करने के बाद अपना फॉलो-थ्रू पूरा करते समय फुल डाइव मारकर गेंद को पकड़ लिया और पिच पर गिर गए लेकिन गेंद को जमीन पर गिरने नहीं दिया. कैच इतना शानदार और हैरतअंगेज था की फील्ड अंपायर भी इस पर यकीन नहीं कर सके और थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया. जिसके बाद रिप्ले से कन्फर्म हुआ कि कैच सही पकड़ा गया है.

स्टार्क की शानदार गेंदबाजी

स्टार्क ने पहली पारी में 7 विकेट और दूसरी में तीन विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजी के सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 100 एशेज विकेट भी पूरे किए और एशेज टेस्ट में किसी ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज द्वारा दूसरी सबसे अच्छी गेंदबाजी का रिकॉर्ड भी बनाया. इसके अलावा यह टेस्ट हिस्ट्री में पहली बार भी हुआ जब किसी मैच की पहली तीन इनिंग में ओपनिंग पार्टनरशिप एक भी रन नहीं बना पाईं. इंग्लैंड के क्रॉली के दो डक और फिर ऑस्ट्रेलिया के डेब्यू करने वाले ओपनर जेक वेदराल्ड शून्य पर आउट हो गए थे.

ऑस्ट्रेलिया को 205 का मिला लक्ष्य

ये खबर लिखे जाने तक पहले टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड की दूसरी पारी 164 रनों पर सिमट गई, जिससे मेजबान टीम को पहला टेस्ट जीतने के लिए 205 रनों का लक्ष्य मिला. इंग्लैंड की पहली पारी 172 रनों पर सिमटी थी जबकि ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 132 रनों पर ही ढेर हो गई थी. जिससे इंग्लैंड को 40 रनों की बढ़त मिल गई थी.