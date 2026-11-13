AUS vs ENG: डेब्यू पर माहली बियर्डमैन की रिकॉर्ड तोड़ गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 7 विकेट से रौंदा
AUS vs ENG 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया ने 132 रनों के लक्ष्य को 23.3 ओवर में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया.
Published : November 13, 2026 at 3:45 PM IST
Mahli Beardman Record: ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से मात दे दी. ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले इंग्लैंड की पूरी टीम को 33.5 ओवर में 131 रनों पर समेटा, और फिर बाकी के काम बल्लेबजों ने पूरा कर दिया. 132 रनों के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 23.3 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया. जिसमें कप्तान मिशेल मार्श के 30 गेंदों पर 50 रन सबसे खास थे.
माहली बियर्डमैन रहे मैच की हीरो
ऑस्ट्रेलिया की इस जीत के सबसे बड़े हीरो अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेल रहे तेज गेंदबाज माहली बियर्डमैन रहे. उन्होंने 7.4 ओवर में 24 रन देकर 6 विकेट हासिल किए. माइकल हसी के हाथों अपनी डेब्यू कैप पाने वाले बियर्डमैन ने हैरी ब्रूक, जो रूट, जॉर्डन कॉक्स और सैम करन जैसे अहम खिलाड़ियों के विकेट लिए. इसके बाद लियाम डॉसन और जोफ्रा आर्चर को आउट करके उन्होंने अपने 6 विकेट पूरे किए.
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इस शानदार प्रदर्शन की वजह से उन्होंने मैच में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं. माहली बियर्डमैन वनडे डेब्यू पर ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड बनाया. इसके अलावा वो वनडे डेब्यू में पांच विकेट हासिल करने सबसे युवा खिलाड़ियों की लिस्ट में भी शामिल हो गए.
ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ डेब्यूटेंट
21 वर्षीय बियर्डमैन अब वनडे डेब्यू पर किसी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज द्वारा किए गए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन के रिकॉर्ड धारक बन गए हैं. वह वनडे डेब्यू पर 6 विकेट लेने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी बन गए हैं. उन्होंने पूर्व तेज गेंदबाज टोनी डोडेमेड को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 1988 में श्रीलंका के खिलाफ वाका में अपने डेब्यू मैच में 21 रन देकर 5 विकेट लिए थे.
दुनिया के पांचवें गेंदबाज
इसके अलावा, बियर्डमैन दुनिया के केवल पांचवें ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने अपने वनडे डेब्यू पर 6 या उससे अधिक विकेट लिए हैं. वनडे डेब्यू पर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड स्कॉटलैंड के चार्ली कैसल के नाम है, जिन्होंने 2024 में ओमान के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में 21 रन देकर 7 विकेट लिए थे.
वनडे डेब्यू पर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड
- 7/21 - चार्ली कैसल (स्कॉटलैंड) बनाम ओमान, डंडी, 2024
- 6/16 - कगिसो रबाडा (साउथ अफ्रीका) बनाम बांग्लादेश, मीरपुर, 2015
- 6/22 - फिदेल एडवर्ड्स (वेस्टइंडीज) बनाम जिम्बाब्वे, हरारे, 2003
- 6/24 - माहली बियर्डमैन (ऑस्ट्रेलिया) बनाम इंग्लैंड, पर्थ, 2026
- 6/52 - लाइल रॉबर्टसन (स्कॉटलैंड) बनाम कनाडा, डंडी, 2026
इसके अलावा 21 साल के बियर्डमैन अब वनडे डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर आ गए हैं. इस सूची में सबसे ऊपर बांग्लादेश के तस्कीन अहमद है, जिन्होंने 2014 में भारत के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में 5 विकेट लिए थे. उस समय उनकी उम्र 19 साल 75 दिन थी.
वनडे डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी
- 19 साल 75 दिन - तस्कीन अहमद बनाम भारत, मीरपुर 2014
- 19 साल 285 दिन - मुस्तफिजुर रहमान बनाम भारत, मीरपुर 2015
- 20 साल 46 दिन - कगिसो रबाडा बनाम बांग्लादेश, मीरपुर 2015
- 21 साल 65 दिन - चरिथा बुद्धिका बनाम जिम्बाब्वे, शारजाह 2001
- 21 साल 74 दिन - महली बियर्डमैन बनाम इंग्लैंड, पर्थ 2026
डेब्यू मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड
बियर्डमैन को शानदार प्रदर्शन की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. इसके साथ वो डेब्यू मैच पर ये अवॉर्ड पाने वाले ऑस्ट्रेलिया 10वें खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले मर्व ह्यूजेस, ब्रेंडन जूलियन, स्टुअर्ट मैकगिल, मार्क कॉसग्रोव, शॉन मार्श, मैथ्यू वेड, जॉर्ज बेली, फिल ह्यूजेस और जेवियर बार्टलेट ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं.
इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचौं की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. सीरीज का दूसरा मैच 15 नवंबर को एडिलेड में खेला जाएगा. जो भारतीय समय के अनुसार सुबर 9 बजे से शुरू होगा.