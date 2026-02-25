ETV Bharat / sports

ऑस्ट्रेलिया में 23 साल बाद ये देश खेलेगा टेस्ट, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किया ऐलान

AUS vs BAN Test Series 2026: ऑस्ट्रेलिया 2003 के बाद पहली बार बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की मेजबानी करेगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच फाइल फोटो
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच फाइल फोटो (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 25, 2026 at 2:12 PM IST

AUS vs BAN Test Series Schedule: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को अपने घरेलू टेस्ट सीरीज का ऐलान किया है. जिसमें वो 2003 के बाद पहली बार 13 से 26 अगस्त तक बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज की मेजबानी करेगा. यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकिल का हिस्सा होगी. जिसमें ऑस्ट्रेलिया अब तक 8 मैचों में 7 जीत के साथ सबसे ऊपर है.
बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक केवल 6 टेस्ट मैच हुए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैच जीते है, जबकि बांग्लादेश ने एक मैच 2017 में ढाका में पहली टेस्ट जीत दर्ज की थी. उसके बाद से ये दोनों टीमें आपस में लंबे समय से नहीं खेली हैं.

पहले टेस्ट डार्विन में
दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट 13 अगस्त को डार्विन के मारारा स्टेडियम में शुरू होगा. 2004 में ऑस्ट्रेलिया के श्रीलंका की मेजबानी करने के बाद से यह पहली बार होगा जब डार्विन में कोई टेस्ट मैच खेला जाएगा. डार्विन ने 2003 में बांग्लादेश और 2004 में श्रीलंका की मेजबानी की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 2008 के बाद से वहां कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है.

दूसरा टेस्ट मैके में
दूसरा टेस्ट 22 अगस्त को मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में खेला जाएगा. खास बात यह है कि मैके पहली बार टेस्ट की मेजबानी करेगा, और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करने वाला 12वां वेन्यू बन जाएगा.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा?
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा, 'हम उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट लाकर बहुत खुश हैं और बांग्लादेश के खिलाफ एक शानदार सीरीज का इंतजार कर रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'मरारा स्टेडियम और ग्रेट बैरियर रीफ एरिना हाल के सीजन में इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए शानदार वेन्यू रहे हैं.'

AUS vs BAN: टेस्ट सीरीज का शेड्यूल
पहला टेस्ट: 13-17 अगस्त, मरारा स्टेडियम, डार्विन
दूसरा टेस्ट: 22-26 अगस्त, ग्रेट बैरियर रीफ एरिना, मैके

ऑस्ट्रेलिया अगली टेस्ट सीरीज
बांग्लादेश सीरीज के बाद, ऑस्ट्रेलिया तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका जाएगा. पैट कमिंस की टीम फिर साल के आखिर में चार मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड को होस्ट करेगी.

