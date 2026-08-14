ETV Bharat / sports

AUS vs BAN: तंजिद हसन ने पहले टेस्ट में जड़ा शानदार शतक, रचा इतिहास

तंजिद हसन ने पहले टेस्ट में जड़ा शानदार शतक ( AFP )

डार्विन (ऑस्ट्रेलिया): ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश बेखूबी खेल का प्रदर्शन कर रहा है. टीम की तरफ से तंजिद हसन ने शानदार खेल की शुरुआत की और शतक जड़कर इतिहास रच दिया. तंजिद ने यह कारनामा करके अपना नाम रिकॉर्ड बुक में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया. बता दें, दो मैचों की इस सीरीज में मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया महज 198 रन के स्कोर पर ऑलआउट हो गई. वहीं, बांग्लादेश की तरफ से तंजिद हसन ने 188 गेंदों में शानदार शतक बनाया. ऐसा करके तंजिद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं. तंजिद अभी अपना सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं. इस खेल में उन्होंने धैर्य बनाए रखा और पारी को आगे ले गए. उन्हें नजमुल हुसैन शांतो (84) का अच्छा साथ मिला और दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 93 रनों की अहम साझेदारी की. तंजिद हसन ने इस पारी में पहले ही अपना पहला टेस्ट अर्धशतक लगाया था और मैच के दूसरे दिन शतक तक तेजी से पहुंचे. उनकी इस पारी ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा व्यक्तिगत रन बनाने वाला खिलाड़ी भी बना दिया.