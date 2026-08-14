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AUS vs BAN: तंजिद हसन ने पहले टेस्ट में जड़ा शानदार शतक, रचा इतिहास

पहले मैच का दूसरा दिन बांग्लादेशी बल्लेबाज के लिए ऐतिहासिक रहा, तंजिद हसन ने 188 गेंदों में शतक पूरा किया.

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तंजिद हसन ने पहले टेस्ट में जड़ा शानदार शतक (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 14, 2026 at 4:42 PM IST

2 Min Read
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डार्विन (ऑस्ट्रेलिया): ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश बेखूबी खेल का प्रदर्शन कर रहा है. टीम की तरफ से तंजिद हसन ने शानदार खेल की शुरुआत की और शतक जड़कर इतिहास रच दिया. तंजिद ने यह कारनामा करके अपना नाम रिकॉर्ड बुक में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया.

बता दें, दो मैचों की इस सीरीज में मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया महज 198 रन के स्कोर पर ऑलआउट हो गई. वहीं, बांग्लादेश की तरफ से तंजिद हसन ने 188 गेंदों में शानदार शतक बनाया. ऐसा करके तंजिद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं. तंजिद अभी अपना सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं. इस खेल में उन्होंने धैर्य बनाए रखा और पारी को आगे ले गए.

उन्हें नजमुल हुसैन शांतो (84) का अच्छा साथ मिला और दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 93 रनों की अहम साझेदारी की. तंजिद हसन ने इस पारी में पहले ही अपना पहला टेस्ट अर्धशतक लगाया था और मैच के दूसरे दिन शतक तक तेजी से पहुंचे. उनकी इस पारी ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा व्यक्तिगत रन बनाने वाला खिलाड़ी भी बना दिया.

मैच में इससे पहले, बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हसन महमूद ने 6/55 का शानदार स्पेल डालकर मेजबान टीम को 198 रन के कम स्कोर पर समेटने में अहम भूमिका निभाई.

तंजीद ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया
तंजिद हसन ने शतक लगाकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया है. उसने ऑस्ट्रेलिया में किसी बांग्लादेशी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा. इससे पहले यह रिकॉर्ड हन्नान सरकार के नाम था, जिन्होंने 2003 में केर्न्स में 76 रन बनाए थे. उन्होंने यह पारी पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, जोश हेज़लवुड और नाथन लियोन जैसे तेज गेंदबाजों से सजे मजबूत बॉलिंग अटैक के खिलाफ खेली थी.

बड़ी बढ़त की ओर बांग्लादेश
तंजिद और शांतो की शानदार पारियों ने मेहमान टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है. अब बांग्लादेश के लिए इस बढ़त को और बढ़ाने की जिम्मेदारी मुशफिकुर रहमान पर होगी, जिनके पास काफी अनुभव है.

पढ़ें: AUS vs BAN: मिचेल स्टार्क का टेस्ट में कमाल, बाएं हाथ से सबसे ज्यादा विकेट लेने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

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