AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया ने टीम में किया बड़ा बदलाव, 3 साल बाद धाकड़ बल्लेबाज की हुई वापसी
AUS vs BAN 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट 22 अगस्त से मैके में शुरू होगा.
Published : August 18, 2026 at 10:46 AM IST
Australia Test Squad: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए अपनी टीम में एक बड़ा बदलाव किया है. टीम के सलामी बल्लेबाज जेक वेदरल्ड को स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह बाएं हाथ के बल्लेबाज मैथ्यू रेनशॉ को टीम में शामिल किया गया है.
ऑस्ट्रेलिया ने ये बड़ा बदलाव बांग्लादेश से सीरीज हारने से बचने के लिए किया है. क्योंकि डार्विन में पहला टेस्ट 9 विकेट से हारने की वजह से मेजबान टीम पर चार साल में अपनी पहली सीरीज हारने का खतरा मंडरा रहा है. इसलिए ऑस्ट्रेलिया को 22 अगस्त से मैके में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में जीत दर्ज करना जरूरी है. ताकि वो सीरीज बराबर कर सकें.
जेक वेदरल्ड का प्रदर्शन
वेदरल्ड ने पहले टेस्ट में 23 और 0 रन बनाए थे. इससे उनका करियर औसत 12 पारियों में 20.36 हो गया. 4-1 से एशेज सीरीज जीतने के दौरान हेड के साथ कई मजबूत ओपनिंग साझेदारियां करने के बाद अप्रैल में चयनकर्ताओं ने उन्हें नेशनल कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन अब एक टेस्ट के बाद ही उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया.
BREAKING: Aussies announce one change to the squad for Mackay Test #AUSvBAN https://t.co/KYK2E6R98z— cricket.com.au (@cricketcomau) August 18, 2026
ऑस्ट्रेलिया को मिलेगी नई ओपनिंग जोड़ी
इस बदलाव से ये भी साफ हो गया है कि दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को नई ओपनिंग जोड़ी मिलेगी. क्योंकि ट्रैविस हेड के साथ नई गेंद का सामना करने के लिए रेनशॉ सबसे मजबूत दावेदार हैं. इसके अलावा जोश इंग्लिस भी एक और विकल्प हो सकते हैं.
3 साल बाद रेनशॉ की वापसी
अगर मैथ्यू रेनशॉ को दूसरे टेस्ट की प्लइंग-11 में चुना जाता है, तो वो तीन साल से अधिक समय बाद टेस्ट में वापसी करेंगे. 30 वर्षीय रेनशॉ ने अपना आखिरी टेस्ट 2023 में दिल्ली में भारत के खिलाफ खेला था, जब वे रेगुलर ओपनर डेविड वार्नर के लिए 'कनकशन सब्स्टीट्यूट' (सिर में चोट लगने पर विकल्प) के तौर पर बल्लेबाजी करने आए थे. रेनशॉ अब तक 14 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 29 की औसत से 645 रन बनाए है. उनके नाम टेस्ट में 1 शतक और 3 अर्धशतक भी है.
ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट स्क्वाड
पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मैथ्यू रेनशॉ, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, ब्यू वेबस्टर.