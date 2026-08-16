AUS vs BAN: पहले दिन हुई सबसे बड़ी गलती.. पैट कमिंस ने बांग्लादेश से मिली करारी हार का बताया मुख्य कारण
कप्तान पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत की जमकर तारीफ की.
Published : August 16, 2026 at 5:32 PM IST
AUS vs BAN 1st Test: दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट में मिली करारी हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने बांग्लादेश टीम का तारीफ की. साथ उन्होेंने हार का मुख्य कारण भी बताया. और संकेत दिया कि दूसरे मैच के लिए टीम में बदलाव हो सकते हैं, जो 22 अगस्त से मैके में शुरू होगा.
9 विकेट से मिली हार के बाद कमिंस ने कहा कि पहले दिन खराब प्रदर्शन इस हार का मुख्य कारण था. हार के बाद ब्रॉडकास्टर्स से बात करते हुए कमिंस ने कहा, 'मुझे लगा कि हमारी तैयारी बिल्कुल सही थी. इसलिए, कोई बहाना नहीं. उन्होंने वास्तव में अच्छा खेला. मुझे लगा कि पहले दिन विकेट से थोड़ी मदद मिल रही थी, लेकिन जाहिर है कि हमें उससे कहीं ज्यादा देर तक बल्लेबाजी करने का तरीका खोजना चाहिए था, और फिर हम गेंद से भी कोई खास असर नहीं डाल पाए. लेकिन मुझे लगा कि उन्होंने वास्तव में अच्छा खेला.'
Pat Cummins said, “our preparations were not upto the mark. We are looking forward to the next match and will probably comeback”. pic.twitter.com/Qz1do6FZVr— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 16, 2026
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने संकेत दिया कि अपनी पूरी ताकत वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के घर पर पहली बार बांग्लादेश से हारने के बाद टीम में बदलाव हो सकते हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि जब भी ऐसा कोई मैच होता है, तो आप हमेशा अगले मैच के लिए अपने मैच-अप और टीम के संयोजन पर विचार करते हैं۔ लेकिन अभी-अभी मैच खत्म हुआ है, इसलिए हम इस पर सोचेंगे. हम वापसी करने में काफी अच्छे हैं, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि बल्लेबाज और हर ग्रुप एक साथ आएंगे और इस मैच के बारे में और हम कहां सुधार कर सकते हैं, इस पर अच्छी तरह से सोचेंगे.'
कमिंस ने मेहमान टीम की भी विशेष रूप से प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने हर मामले में हमें पीछे छोड़ दिया, मुझे लगा कि वे काफी अनुशासित थे. और हां, एक बार जब हम पिछड़ गए, तो वापसी करना वाकई मुश्किल था.
इस जीत के साथ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश ने 1-0 की बढ़त बना ली है. जिससे ये तय हो गया है कि अब वो सीरीज नहीं हार सकते. सीरीज का दूसरा मैच 22 अगस्त से शुरू होगा.