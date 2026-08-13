AUS vs BAN: मिचेल स्टार्क का टेस्ट में कमाल, बाएं हाथ से सबसे ज्यादा विकेट लेने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Mitchell Starc Test Wickets: मिचेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज रंगना हेराथ को पीछे छोड़ा दिया.
Published : August 13, 2026 at 4:20 PM IST
Mitchell Starc Test Wickets: ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की. वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बन गए. उन्होंने श्रीलंका के रंगना हेराथ का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. इतना ही नहीं, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में उन्होंने महान भारतीय कप्तान कपिल देव की बराबरी भी कर ली है.
स्टार्क ने यह उपलब्धि बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन के माराडा क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दौरान हासिल की, जब उन्होंने ओपनर शादमान इस्लाम को आउट किया. इस विकेट के साथ उनके टेस्ट विकेटों की संख्या 434 हो गई, जिससे वे हेराथ के 433 विकेटों के रिकॉर्ड से आगे निकल गए.
टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज
434 - मिशेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया)
433 - रंगना हेराथ (श्रीलंका)
414 - वसीम अकरम (पाकिस्तान)
362 - डेनियल विटोरी (न्यूजीलैंड)
355 - चमिंडा वास (श्रीलंका)
348 - रवींद्र जडेजा (भारत)
कपिल देव के रिकॉर्ड की बराबरी
अपने 434वें टेस्ट विकेट के साथ, मिशेल स्टार्क ने महान भारतीय कप्तान और ऑलराउंडर कपिल देव के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. कपिल देव ने 1978 से 1994 के बीच 131 टेस्ट मैचों में 434 विकेट लिए थे. स्टार्क ने अपने 106वें टेस्ट में यह आंकड़ा छुआ. अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दोनों संयुक्त रूप से 11वें स्थान पर हैं.
टॉप 10 में जल्द होंगे शामिल
मिशेल स्टार्क की नज़रें अब टेस्ट क्रिकेट के टॉप 10 सबसे सफल गेंदबाजों में जगह बनाने पर हैं. दक्षिण अफ्रीका के महान तेज गेंदबाज डेल स्टेन अभी 439 विकेट के साथ इस लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं. स्टार्क के नाम अभी 434 विकेट हैं और वह स्टेन से सिर्फ 5 विकेट पीछे हैं. इसका मतलब है कि स्टेन से आगे निकलने और टॉप 10 में जगह बनाने के लिए उन्हें 6 और विकेट की जरूरत है. जिस रफ्तार से स्टार्क विकेट ले रहे हैं, उसे देखते हुए वह जल्द ही इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं.
A scintillating bowling display gave Bangladesh the upper hand on Day 1 of the Darwin Test against Australia 💪#WTC27 📝: https://t.co/gIQtdBGVou pic.twitter.com/SOyIzJNiwl— ICC (@ICC) August 13, 2026
मिचेल स्टार्क का करियर
मिचेल स्टार्क ने अक्टूबर 2010 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया. अपनी तेज गति, स्विंग और खतरनाक यॉर्कर की वजह से वे अपनी पीढ़ी के सबसे असरदार तेज गेंदबाजों में से एक बन गए हैं. स्टार्क के प्रदर्शन, खासकर बड़े टूर्नामेंटों में, ने ऑस्ट्रेलिया की सफलता में अहम भूमिका निभाई है. स्टार्क उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने ODI वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीती है. वनडे क्रिकेट में भी उनके आंकड़े शानदार हैं. उन्होंने 130 ODI मैच खेले हैं और 23.58 की औसत से 247 विकेट लिए हैं. स्टार्क ने सितंबर 2025 में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया.
पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की खराब बल्लेबाजी
मैच की बात करें तो स्टॉर्क की इस उपलब्धि को छोड़ दें तो आज का दिन ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के लिए मुश्किल भरा रहा. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद, डार्विन में खेले गए पहले टेस्ट के पहले ही दिन मेजबान टीम सिर्फ 198 रनों पर ऑलआउट हो गई. स्टीव स्मिथ 71 रनों के साथ ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, लेकिन कोई अन्य बल्लेबाज 30 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका.
Hasan Mahmud's standout performance ran through Australia's batting line-up on the opening day of the Darwin Test 🔥#WTC27 📝: https://t.co/gIQtdBGVou pic.twitter.com/K0h5eqB2Go— ICC (@ICC) August 13, 2026
बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों ने हालात का बेहतरीन फायदा उठाया. हसन महमूद ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 55 रन देकर 6 विकेट लिए. वहीं तस्कीन अहमद और इबादत हुसैन दो-दो विकेट लेने में सफल रहे. इसके बाद स्टार्क ने शादमान इस्लाम को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती सफलता दिलाई. लेकिन पहले दिन का खेल खत्म होने पर बांग्लादेश ने एक विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं.