AUS vs BAN: बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक टेस्ट जीत, डार्विन में 9 विकेट से दी मात
AUS vs BAN 1st Test: बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट में 9 विकेट से मात दे दी.
Published : August 16, 2026 at 10:40 AM IST|
Updated : August 16, 2026 at 11:11 AM IST
AUS vs BAN 1st Test: बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में 9 विकेट से मात दे दी. डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड में खेल गए पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन मेहमान टीम को जीत के लिए 57 रनों का छोटा टारगेट मिला, जिसको बांग्लादेश ने 1 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया. इसके साथ मेहमान टीम ने कंगारुओं पर अपनी दूसरी ऐतिहासिक टेस्ट जीत दर्ज कर ली. हालांकि ये पहली बार है जब बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर मात दी हो. इससे पहले बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 2017 में मीरपूर टेस्ट में 20 रनों से मात दी थी.
खास बात ये है कि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पूरी मजबूत टीम को मैदान में उतारा था. जिसमें पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क जैसे खतरनाक गेंदबाज भी शामिल थे. इसके बावजूद 'बांग्ला टाइगर्स' ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया.
Bangladesh stun Australia to register landmark first Test victory Down Under 👏#WTC27 📝: https://t.co/gIQtdBGVou pic.twitter.com/xQdTVZchm6— ICC (@ICC) August 16, 2026
इस जीत की नींव बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हसन महमूद ने रखी, जिन्होंने पहली पारी में 6 विकेट लिए, और फिर तंजिद हसन ने बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. तंजिद ने 101 रनों की शानदार पारी खेली.
मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 198 रन बनाए, जिसमें स्टीव स्मिथ के 71 रन सबसे ज्यादा थे. वहीं बांग्लादेश की तरफ से हसन महमूद ने सबसे ज्यादा 6 विकेट चटकाए.
बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 426 रन बनाए, जिसमें तंजिद के 101, कप्तान शांतो के 84 और मेहदी हसन मिराज के 65 रन सबसे खास थे. इस शानदार बल्लेबाजी की वजह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर 228 रनों की बढ़त हासिल कर ली. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जोश ने सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए.
इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 284 रनों पर ही सिमट गई. जिसमें कैमरून ग्रीन ने 104 रनों की शानदार पारी खेली. जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया पारी की हार से बच गया. इसके अलावा स्मिथ ने 44 और कैरी ने 30 रनों का योगदान दिया. इस पारी में बांग्लादेश की तरफ से मेहदी हसन मिराज ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए, जबकि हसन महमूद को 3 विकेट मिला.
Player of the Match! 🏆🔥🇧🇩 Hasan Mahmud was unstoppable in Darwin, finishing with match figures of 9/111, including 6/55 and 3/56, to power Bangladesh to a historic 9-wicket win over Australia! 💥🏏#Bangladesh #Tigers #BANvAUS #Cricket pic.twitter.com/m4badWfBRn— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) August 16, 2026
पहली पारी में लीड खाने की वजह से ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश के सामने केवल 57 रनों का ही लक्ष्य रख सका, जिसे बंगाल टाइगर्स ने एक विकेट खोकर ही हासिल कर लिया.
बांग्लादेश की दूसरी पारी में पहली पारी के शतकवीर तंजिद डक पर आउट हो गए. उसके बाद शादमान 25 और मोमिनुल 30 ने टीम को शानदार और ऐतिहासिक जीत दिलाकर पवेलियन लौटे.
इस जीत के साथ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश ने 1-0 की बढ़त बना ली है. जिससे ये तय हो गया है कि अब वो सीरीज नहीं हार सकते. सीरीज का दूसरा मैच 22 अगस्त से शुरू होगा.