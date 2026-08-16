बांग्लादेश से हारने पर भड़के ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज, हार को बाताय 'शर्मनाक और अस्वीकार्य'
मार्क वॉ से लेकर एलिसा हीली तक ने बांग्लादेश से हारने पर ऑस्ट्रेलिया टीम की कड़ी आलोचना की.
Published : August 16, 2026 at 4:50 PM IST
AUS vs BAN 1st Test: ऑस्ट्रेलिया को अपनी ही घर में बांग्लादेश से करारी हार का सामना करना पड़ा है. जिसकी वजह से पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने टीम के प्रदर्शन की कड़ी आलोचना की. सभी का मानना है कि यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक है और टॉप-रैंक वाली टीम के लिए यह नतीजा अस्वीकार्य और शर्मनाक है.
बता दें कि रविवार को पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन बांग्लादेश ने 57 रनों के लक्ष्य को एक विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया और ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज करने में सफल रहा. मरारा स्टेडियम में, ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली पारी में 198 रन पर ऑलआउट होने के बाद पहले दिन से ही पिछड़ गया था. चौथे दिन बांग्लादेश ने 57 रन का लक्ष्य हासिल कर यादगार जीत दर्ज की, जिससे मेजबान टीम दो मैचों की सीरीज में अब 1-0 से पीछे हो गई है.
THE HISTORIC MOMENT FOR BANGLADESH IN TEST CRICKET.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 16, 2026
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अपने घर में ऐसी हार अस्वीकार्य
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ट्रेंट कोपलैंड ने इस हार को दुनिया की टॉप-रैंक वाली टेस्ट टीम के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया. उन्होंने कहा, 'मुझे यकीन है कि खिलाड़ी खुद इस बात से परेशान होंगे कि चीजें कैसी रहीं. मुझे यह भी लगता है कि वे ऐसा नहीं सोचेंगे कि दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए यह टेस्ट मैच का नतीजा पूरी तरह से अस्वीकार्य है.'
उन्होंने आगे कहा, 'जब आप अपने घरेलू हालात में खेल रहे हों, तो मुझे तैयारी या इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन खेल रहा है. ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में आप बांग्लादेश से नहीं हार सकते. मैं इस पर बहुत कड़ा रुख अपनाने से थोड़ा हिचकिचा रहा हूं, लेकिन यह एक शर्मनाक हार है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. और इस बात को सबसे अच्छी तरह वे 11 खिलाड़ी ही समझेंगे जो मैदान पर उतरे थे, साथ ही एंड्रयू मैकडोनाल्ड और कोचिंग टीम भी.'
यह सबसे बड़ा उलटफेर
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मार्क वॉ ने कहा कि जोश से भरी बांग्लादेशी टीम के खिलाफ खराब खेल का खामियाजा मेजबान टीम को भुगतना पड़ा.
उन्होंने कहा, 'ऑस्ट्रेलियाई टीम का खेल खराब रहा और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी. मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के इतिहास में यह शायद सबसे बड़ा उलटफेर हो सकता है. वेस्टइंडीज ने तीन या चार साल पहले गाबा में ऑस्ट्रेलिया को हराया था और वह भी एक उलटफेर था. लेकिन यह हार और भी बड़ी है, क्योंकि उनके दो बेहतरीन गेंदबाज नहीं खेल रहे थे, ICC रैंकिंग को देखें, और अपनी पूरी ताकत वाली गेंदबाजी लाइन-अप के साथ मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम खेल रही थी.'
ये नतीजा सही समय पर मिली चेतावनी है
ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की पूर्व कप्तान एलिसा हीली ने इस नतीजे को ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए एक सही समय पर मिली चेतावनी (वेक-अप कॉल) बताया, खासकर तब जब आगे एक मुश्किल इंटरनेशनल शेड्यूल है.
उन्होंने कहा, 'हम इस बात में बह गए थे कि यह गर्मी का मौसम कितना अहम है, लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया के लिए एक वेक-अप कॉल है. शायद उन्हें इसकी जरूरत भी थी, क्योंकि पिछली गर्मियों में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए सब कुछ बहुत आसानी से हो गया था.'
उन्होंने कहा, 'वे उस शानदार दौर से आगे बढ़ रहे थे और इस गर्मी में कुछ बड़े मुकाबलों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें शुरुआत में ही चुनौती मिली है. अगर वे यह टेस्ट मैच हार जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वे इस पर सोचेंगे और कहेंगे, 'शायद हमें कुछ क्षेत्रों में सुधार करने की जरूरत है ताकि हम दुनिया में टॉप पर बने रहें.'
ये टीम जोरदार वापसी करेगी
पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर ने भरोसा जताया कि टीम अपने खराब प्रदर्शन से मिली निराशा को पीछे छोड़कर मैके में होने वाले दूसरे टेस्ट में जोरदार वापसी करेगी. उन्होंने कहा, 'टीम की तरफ से जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी. ऑस्ट्रेलियाई खेल में यह बहुत बड़ी बात है. ऑस्ट्रेलिया से उम्मीद की जाती है कि वह इस देश में क्रिकेट पर दबदबा बनाए रखे.'
Bangladesh stun Australia to register landmark first Test victory Down Under 👏#WTC27 📝: https://t.co/gIQtdBGVou pic.twitter.com/xQdTVZchm6— ICC (@ICC) August 16, 2026
बांग्लादेश की 9 विकेट से जीत
मैच की बात करें तो बांग्लादेश ने लगभग पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा. तेज गेंदबाज हसन महमूद के छह विकेट लेने के दम पर, मेहमान टीम ने मेजबान टीम को पहली पारी में सिर्फ 198 रन पर ऑलआउट कर दिया. जवाब में तंजिद के 101 रन और मेहदी हसन मिराज के 65 रनों की मदद से बांग्लादेश ने 426 रनों का बड़ा स्कोर बनाया और 228 रनों की बढ़त हासिल की.
दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने बेहतर खेल दिखाया. कैमरून ग्रीन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 104 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाजों से ज्यादा संघर्ष देखने को नहीं मिला और पूरी टीम 284 रनों पर ऑलआउट हो गई. मेहदी हसन ने चौथे दिन की शुरुआत में ही पांच विकेट चटकाए. मेहमान टीम को जीत के लिए 57 रन बनाने थे, जिसे उन्होंने आसानी से हासिल कर लिया.