AUS vs BAN: बांग्लादेशी बल्लेबाजों की खैर नही! प्रैक्टिस मैच में 54 पर ढेर होने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक पेस अटैक का करना होगा सामना
AUS vs BAN 1st Test: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग-11 का ऐलान कर दिया है.
Published : August 12, 2026 at 4:25 PM IST|
Updated : August 12, 2026 at 4:45 PM IST
AUS vs BAN 1st Test: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट से दो दिन पहले ही अपनी प्लेइंग-11 का ऐलान करके इंग्लैंड क्रिकेट टीम की परंपरा को अपनाया है. दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 13 अगस्त से डार्विन में शुरू होगा, जहां 20 साल बाद कोई टेस्ट मैच हो रहा है.
ऑस्ट्रेलिया ने घरेलू मैदान पर बांग्लादेश जैसी टीम, जो तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच में 54 पर ऑल आउट होकर हार गई थी, के खिलाफ फुल टीम उतारी है. अनुभवी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड आठ महीने बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं. जिसकी वजह से हेजलवुड, कमिंस और स्टार्क एक साल से ज्यादा समय बाद एक साथ खेलते हुए नजर आएंगे.
इसके अलावा नाथन लियोन भी हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरने के बाद टीम में लौटे हैं. हालांकि पिछले साल एशेज खेलने वाले स्कॉट बोलैंड को हेजलवुड की वजह से प्लेइंग-11 से बाहर रहना पड़ा है.
The big four are back for #AUSvBAN ❤️— cricket.com.au (@cricketcomau) August 12, 2026
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बोलैंड के बाहर होने पर कप्तान ने क्या कहा?
हेजलवुड और बोलैंड के बीच चयन पर कमिंस ने कहा, 'वे दोनों ही बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, हम पक्का चाहते थे कि 'लियोनो' (नाथन लियोन) टीम में हों, इसलिए बात तेज गेंदबाजों के कॉम्बिनेशन पर आ गई. यह हमेशा एक मुश्किल फैसला होता है. ऐसी स्थिति में स्कॉटी से ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, सिवाय इसके कि आगे बहुत सारा क्रिकेट है. लेकिन वह अपनी अहमियत और अपनी काबिलियत जानते हैं. मुझे यकीन है कि वह जल्द ही कभी न कभी खेलते हुए दिखेंगे.'
दो पेस ऑलराउंडर
ऑस्ट्रेलिया ने एक अनोखा कॉम्बिनेशन चुना है जिसमें उन्होंने टीम में दो पेस ऑलराउंडर शामिल किए हैं. कैमरून ग्रीन और ब्यू वेबस्टर दोनों टीम का हिस्सा हैं. ग्रीन मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, जबकि वेबस्टर दूसरे स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ बॉलिंग में योगदान देंगे.
WTC पॉइंट्स टेबल
फिलहाल, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-2027 की स्टैंडिंग में पहले स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश चौथे स्थान पर है. इसलिए, दोनों मैच बहुत अहम हैं क्योंकि इनसे WTC टेबल में उनकी रैंकिंग पर असर पड़ सकता है.
सीरीज का पहला टेस्ट 13 अगस्त से डार्विन के मरारा स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 22-26 अगस्त के बीच ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में होगा.
पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11
जेक वेदरल्ड, ट्रेविस हेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), ब्यू वेबस्टर, मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस (कप्तान), नाथन लियोन, जोश हेजलवुड.