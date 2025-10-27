AUS vs IND: गंभीर ने की सिडनी ODI जीतने के बाद दो खिलाड़ियों की तारीफ, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
AUS v IND 3rd ODI: सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम तीसरे वनेड में 9 विकेट से जीत दर्ज करने में सफल रही.
Published : October 27, 2025 at 5:25 PM IST
हैदराबाद: भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा और हर्षित राणा की मैच जिताने वाली परफॉर्मेंस की तारीफ की, जिसकी वजह से 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर तीसरे ODI में ऑस्ट्रेलिया पर 9 विकेट से शानदार जीत मिली. इस मैच में राणा ने 4 विकेट लिए जबकि रोहित ने 121 रन बनाकर नॉट आउट रहे.
रोहित ने विराट कोहली के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 168 रनों की एक अहम पार्टनरशिप भी की. कोहली ने नाबाद 74 रन बनाए. रोहित, जिनके नाम अब ऑस्ट्रेलिया में मेहमान बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा 6 ODI शतक बनाने का रिकॉर्ड है, उन्हें ड्रेसिंग रूम में 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच' का मेडल भी दिया गया.
Relive the moment, because Hitman in full flow is something you can never get tired of watching! 😍❤ pic.twitter.com/cy0QVqHnNl— Star Sports (@StarSportsIndia) October 25, 2025
गंभीर ने राणा और रोहित की तारीफ की
मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में हेड कोच गंभीर ने कहा, 'हमने बात की थी कि हमें अच्छा खेलना है, कुछ खास करना है और हम सम्मानजनक के साथ वनडे सीरीज खत्म करना चाहते थे, और मुझे लगता है कि हमने इसके लिए सब कुछ किया, सभी बॉक्स टिक किए. खासकर शुरुआत में, मुझे लगा कि गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह की शुरुआत की थी, 10 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के 63 रन, और वहां से उन्हें 237 रनों पर रोकना एक शानदार कोशिश थी.'
गंभीर ने आगे कहा, 'हर्षित के लिए खास तौर पर कहना चाहूंगा, वह एक शानदार स्पेल था. मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि विनम्र रहो, जमीन से जुड़े रहो और कड़ी मेहनत करते रहो. यह सिर्फ शुरुआत है, अंत नहीं. फिर बैटिंग में मुझे लगा कि शुभमन और रोहित के बीच की पार्टनरशिप बहुत महत्वपूर्ण थी, और रोहित-विराट के बीच की पार्टनरशिप भी शानदार थी. रोहित को एक और शतक के लिए खास बधाई. शानदार, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने मैच को फिनिश किया. टीम के नजरिए से एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम चेज में कितने क्लीनिकल हो सकते हैं, और हम बहुत अच्छे थे.'
भारतीय टीम अब टी20 पर फोकस करेगी
बता दें कि रोहित और विराट ऑस्ट्रेलिया दौरे के ODI सीरीज खत्म होने के बाद घर लौट आए हैं, गंभीर का फोकस अब 29 अक्टूबर से कैनबरा के मनुका ओवल में शुरू होने वाली आगामी टी20 सीरीज में भारत को कोचिंग देने पर होगा.