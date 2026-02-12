ETV Bharat / sports

उत्तराखंड में 13 फरवरी से शुरू होंगे औली नेशनल विंटर गेम्स, सीएम धामी करेंगे उद्घाटन

औली नेशनल विंटर गेम्स ( Photo courtesy: Auli National Games Organizing Committee )

औली विंटर गेम्स को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. देशभर की 17 टीमें यहां पर बुलायी गई हैं. उनमें 10 से ज़्यादा टीमें गुरुवार शाम तक औली पहुंच चुकी हैं. आज गुरुवार को अराइवल का दिन है. इसलिए सारी टीमें ओली में पहुंच जाएंगी. शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी औली नेशनल विंटर गैम्स का उद्घाटन करेंगे. -अजय भट्ट, सेक्रेटरी, औली नेशनल विंटर गेम्स-

नेशनल विंटर गेम्स में शामिल होंगी 17 टीमें: उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी अजय भट्ट ने कहा कि-

कब कौन से इवेंट (Photo courtesy: Auli National Games Organizing Committee)

शुक्रवार से औली में शुरू होंगे नेशनल विंटर गेम्स: पिछले चार सालों से लगातार उत्तराखंड के औली में बर्फ ना होने की वजह से नेशनल विंटर गेम्स आखिरकार इस बार भरपूर बर्फ़बारी के बाद आयोजित किए जा रहे हैं. इसे देखते हुए सभी खिलाड़ियों के चेहरे खिले हुए हैं. उत्तराखंड के जोशीमठ स्थित औली में खिलाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है.

देहरादून: उत्तराखंड के जोशीमठ स्थित औली में कल यानी शुक्रवार से नेशनल विंटर गेम्स की शुरुआत हो रही है. आज खिलाड़ी औली पहुंच जाएंगे. इसके साथ ही खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा जो शुक्रवार 13 फरवरी सुबह 8 बजे तक जारी रहेगा. इसके बाद शुक्रवार 13 फरवरी को 11 बजे नेशनल विंटर गेम्स का सीएम धामी उद्घाटन करेंगे.

उन्होंने बताया कि हर दिन होने वाले इवेंट्स को लेकर एक दिन पहले टेक्निकल कमिटी की बैठक तय करती है कि अगले दिन कौन से इवेंट होने हैं. वहीं अब तक के प्लान के अनुसार उन्होंने बताया कि-

औली में शुक्रवार से शुरू होंगे नेशनल विंटर गेम्स (Photo courtesy: Auli National Games Organizing Committee)

16 फरवरी तक चलेंगे नेशनल विंटर गेम्स: 13 फरवरी को उद्घाटन समारोह से पहले सुबह सुबह एक ज्वाइंट स्लालम रेस का आयोजन करवाया जाएगा. हालांकि अन्तिम निर्णय शुक्रवार शाम होने वाली टेक्निकल कमिटी की बैठक में ही लिया जाएगा. 16 फ़रवरी तक चलने वाले इस विंटर गेम्स में एल्पाइन, स्नोबोट, स्नो माउंट्रेनिंग, स्नो शू, औली मैराथन जैसे इवेंट आयोजित किए जाएंगे.

रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर (Photo courtesy: Auli National Games Organizing Committee)

इसके साथ ही कई सारे इवेंट हैं, जो कार्निवल और गेम इवेंट के साथ किए जाएंगे. नेशनल गेम्स के इवेंट के अलावा स्थानीय लोगों के लिए भी आयोजन किए जा रहे हैं, जो मनोरंजन के तौर पर स्नो रेस के आयोजन के ज़रिए इस कार्यक्रम का लुत्फ उठायेंगे.

औली नेशनल विंटर गेम्स (Photo courtesy: Auli National Games Organizing Committee)

औली आकर खुश हैं खिलाड़ी: चार साल के लंबे इंतज़ार के बाद हो रहे औली नेशनल विंटर गेम्स को लेकर खिलाड़ियों के चेहरे खिले हुए हैं. जम्मू कश्मीर के स्की खिलाड़ी बताते हैं कि इससे पहले 2022 में यहां पर नेशनल गेम हुए थे. अब चार साल बाद वापस औली की वादियों में आकर बेहद अच्छा लग रहा है.

नेशनल विंटर गेम्स से इवेंट (Photo courtesy: Auli National Games Organizing Committee)

बताते चलें कि औली उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ के पास स्थित है. इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8,200 फीट (2,500 मीटर) है. औली को भारत की स्कीइंड कैपिटल भी कहते हैं.

नेशनल विंटर गेम्स से इवेंट (Photo courtesy: Auli National Games Organizing Committee)

औली कैसे पहुंचें? चमोली जिले के जोशीमठ में स्थित औली पहुंचने के दो रास्ते हैं. एक रास्ता गढ़वाल मंडल से है तो दूसरा रास्ता कुमाऊं मंडल से भी है. गढ़वाल मंडल से जौलीग्रांट एयरपोर्ट या ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से आप बस, टैक्सी या अपने वाहन से जोशीमठ पहुंच सकते हैं.

वहीं कुमाऊं के रास्ते पंतनगर एयरपोर्ट या हल्द्वानी, काठगोदाम या फिर रामनगर से आप बस, टैक्सी या अपने वाहन से जोशीमठ पहुंच सकते हैं. जोशीमठ से औली सिर्फ 10 किलोमीटर है. इसके लिए सड़क मार्ग के साथ रोपवे भी है.

