औली में बर्फबारी के बाद नेशनल विंटर गेम्स के लिए बढ़ी एक्साइटमेंट, खिलाड़ी तैयार, क्या GMVN देगा हरी झंडी?

लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड के औली में विंटर गेम्स को लेकर मौसम बिल्कुल तैयार है. बस GMVN से हरी झंडी मिलने का इंतजार है.

NATIONAL WINTER GAMES IN AULI
औली में विंटर गेम्स का इंतजार (फोटो सोर्स- Winter Games association of Uttarakhand)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 29, 2026 at 6:47 PM IST

9 Min Read
धीरज सिंह सजवाण

देहरादून: उत्तराखंड के खूबसूरत शीतकालीन पर्यटन स्थली औली में विंटर गेम्स को लेकर अब भारतीय ओलंपिक संघ और स्कीइंग के खिलाड़ियों में एक्साइटमेंट बढ़ गई है. दरअसल, इस हफ्ते उत्तराखंड के औली में हुई भरपूर बर्फबारी के बाद अब नेशनल विंटर गेम्स को लेकर मौसम पूरी तरह से तैयार है.

औली में बर्फबारी पर्याप्त, विंटर गेम्स की डेट्स का इंतजार: उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी अजय भट्ट ने बताया कि, इस बार भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन और स्कीइंग स्नोबोर्ड इंडिया की एडॉब कमेटी की ओर से उत्तराखंड को नेशनल विंटर गेम अलॉट किए गए हैं. नवंबर में उत्तराखंड को नेशनल विंटर गेम्स अलॉट हो चुके थे. तब से लगातार उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन लगातार उत्तराखंड पर्यटन विभाग से लगातार संपर्क कर रहा है.

उत्तराखंड में नेशनल विंटर गेम्स के आयोजन को लेकर तैयारी की जा रही है. इस वक्त औली में बेहतरीन बर्फबारी हुई है. यह बर्फबारी नेशनल विंटर गेम्स के लिए एक सुनहरे अवसर के तौर पर देखी जा रही है. यह बर्फ विंटर गेम्स करवाने के लिए पर्याप्त और मुफीद है.

NATIONAL WINTER GAMES IN AULI
प्रैक्टिस करते स्कीयर (फोटो सोर्स- Winter Games association of Uttarakhand)

उन्होंने उत्तराखंड पर्यटन विभाग और इस आयोजन के लिए जिम्मेदार गढ़वाल मंडल विकास निगम से अपील की है कि जल्द ही वो नेशनल विंटर गेम्स को लेकर अपनी डेट फाइनल करें. इस आयोजन को लेकर जितना जल्दी हो सके, उतनी जल्दी हरी झंडी दी जाए ताकि, बर्फ में गेम्स का आयोजन किया जा सके.

उत्तराखंड नेशनल विंटर गेम्स को लेकर बढ़ी एक्साइटमेंट: उत्तराखंड में हुई भरपूर बर्फबारी के बाद औली से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, निश्चित तौर से तस्वीरों को देखने के बाद विंटर गेम्स से जुड़े हर एक एथलीट, कोच समेत स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है.

खासकर स्कीयर खिलाड़ी औली की तस्वीरों को देखकर बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि पूरे देश में केवल उत्तराखंड के औली में मौजूद आइस स्कीइंग स्लोप ही अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एफिलिएटिड है. ऐसे में नेशनल गेम्स खेलने के लिए पूरे देश भर के खिलाड़ी औली का रुख करते हैं.

इन खिलाड़ियों में भारत की राष्ट्रीय स्कीइंग खिलाड़ी भी औली में इस दौरान अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं. इन खिलाड़ियों में ज्यादातर स्कीयर उत्तराखंड के अलावा जम्मू कश्मीर और हिमाचल से होते हैं. स्की बोर्ड ऑफ इंडिया के स्कीयर तनुजा, हिमाचल से जन्नत ठाकुर, एलविन और जम्मू कश्मीर से फैजन, हजीका सभी नेशनल स्कीयर नेशनल विंटर गेम्स को लेकर बेहद एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं.

NATIONAL WINTER GAMES IN AULI
औली का नजारा (फोटो सोर्स- Winter Games association of Uttarakhand)

ताजा बर्फबारी को देखकर कश्मीर के रहने वाले फैजल बताते हैं कि वो औली का स्लोप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है जिससे वो आगामी गेम्स को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, काफी अच्छी बर्फ गिरी है. वहीं, सीनियर स्की प्लेयर तनुजा बताती हैं कि सभी राज्य नेशनल गेम्स के लिए अच्छी तरह तैयार हैं. प्लेयर अच्छी बर्फबारी का ही इंतजार कर रहे हैं. ताकि, सभी लोग आएं और इस प्रतियोगिता में भाग लें और ये देखें कि औली का स्लोप अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब के कितना अच्छा है.

वहीं, स्की टीम इंडिया के खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश निवासी जन्नत ठाकुर, एलविन और जम्मू कश्मीर निवासी हजीका भी औली विंटर गेम्स के लिए काफी उत्साहित हैं. दोनों खिलाड़ियों ने सभी प्लेयर्स को यहां आने और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया.

इन सभी खिलाड़ियों ने उत्तराखंड के औली में होने जा रहे नेशनल विंटर गेम्स को लेकर सभी का स्वागत किया है. उनका कहना है कि वो इस नेशनल इवेंट को लेकर बेहद उत्सुक हैं. एल्पाइन स्कीइंग, स्नोबोर्ड और स्की माउंटेनरिंग की प्रतियोगियां होनी है, जिसके लिए 27 जनवरी से ट्रायल शुरू हुआ. जो अब पूरा हो चुका है.

औली आइस स्लोप को मिली है इंटरनेशनल मान्यता

उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन अब तक औली में 35 नेशनल विंटर गेम्स और 2011 में एक साउथ एशियन विंटर गेम्स का भी आयोजन करवा चुका है. औली आइस स्लोप को एफआईएस इंटरनेशनल स्की एंड स्नोबोर्ड फेडरेशन (FIS ISSF) ने साल 2010 मेंस औली स्लोप को मान्यता दी गई थी. उस वक्त एसएस पांगती उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन के अध्यक्ष थे. यह मान्यता आगामी 2029 तक वैलिड है.

यही वजह है कि देश में जहां एक तरफ आउटडोर स्कीइंग इवेंट के लिए केवल 3 ही लोकेशन उपलब्ध हैं. इन लोकेशन में सबसे मुफीद उत्तराखंड का औली माना जाता है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मनाली और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी आउटडोर स्कीइंग इवेंट्स के आयोजन किए जाते हैं.

NATIONAL WINTER GAMES IN AULI
बर्फबारी के दौरान औली रोपवे (फाइल फोटो- Local Resident)

अभी चल रहे रिपेयर वर्क, तैयार नहीं GMVN: वहीं, उत्तराखंड में प्रस्तावित नेशनल विंटर गेम्स की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले पर्यटन विभाग के गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN) से भी ईटीवी भारत ने जानकारी ली और पूछा कि जीएमवीएन नेशनल विंटर गेम्स के आयोजन को लेकर कितना तैयार है? इस पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा ने अपना जवाब दिया.

"औली में मौजूद जीएमवीएन के गेस्ट हाउस से यह सारी गतिविधियां संचालित की जाती है, लेकिन अभी वहां पर कुछ रिपेयर वर्क्स चल रहे हैं. इन रिपेयर्स वर्क में पेयजल लाइनों की मरम्मत, आइस ट्रेक की मरम्मत और औली रोपवे इत्यादि शामिल है. जैसे ही ये काम पूरे हो जाते हैं, उसके बाद एक पूरा प्रस्ताव बनाकर और सिस्टमैटिक प्लान के तहत आगे बढ़ेंगे. उसके बाद इस आयोजन को कराया जाएगा."
- विशाल मिश्रा, प्रबंध निदेशक, GMVN -

उन्होंने कहा कि यदि तैयारी पूरी नहीं होगी और हम लोगों को बुलाते हैं तो यह एक गलत मैसेज के तौर पर प्रसारित किया जाएगा. इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है. एक बार ग्राउंड से सकारात्मक रिपोर्ट आने के बाद इस पर एक्शन लिया जाएगा.

फरवरी में ही करवाए जा सकते हैं विंटर गेम्स: उधर, दूसरी तरफ उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन का कहना है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम को जल्द इस संबंध में डेट फाइनल करनी चाहिए. क्योंकि, इस आयोजन के लिए हमें पूरे देश भर से खेलों से जुड़े लोगों को और खिलाड़ियों को बुलाना होता है. उन्हें समय देना पड़ता है.

"हमें गेम्स के अनाउंसमेंट के बाद 10 दिन का समय कम से कम खिलाड़ियों को देना पड़ेगा. केवल फरवरी का ही महीना ऐसा है, जब हम विंटर गेम्स को अच्छे से होस्ट कर सकते हैं. क्योंकि, मार्च में फिर तापमान बढ़ने लगता है. बर्फ भी उस मानक की नहीं मिल पाती है कि गेम्स हो पाए. फिर फरवरी के आखिर में खेलो इंडिया के इवेंट भी शुरू हो जाते हैं और खिलाड़ी समय नहीं दे पाते हैं."
- अजय भट्ट, ज्वाइंट सेक्रेटरी, उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन -

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन विभाग और गढ़वाल मंडल विकास निगम को इस संबंध में फैसला लेना चाहिए. जिसके लिए लगातार दोनों विभागों से संपर्क किया जा रहा है. उम्मीद है जल्द ही इस संबंध में कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया आएगी.

उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन के टेक्निकल ऑफिसर और सेक्रेटरी राकेश रंजन औली स्लोप को स्कीइंग के लिए तैयार करने में लगे हैं. उनकी मानें तो औली में जब पिछले हफ्ते तकरीबन डेढ़ फीट बर्फ पड़ी थी. तब उस दौरान पहले फेज में स्नो ग्रूमिंग किया गया था. स्लोप पर स्नो बिटर मशीन चलाकर इसे कंप्रेस किया गया था.

NATIONAL WINTER GAMES IN AULI
औली में स्कीइंग का ट्रायल (फोटो सोर्स- Winter Games association of Uttarakhand)

वहीं, इसके बाद दोबारा बर्फबारी हुई और फिर से स्नो बिटर मशीन चला कर एक मजबूत स्लोप तैयार किया गया है. इस तरह से जितनी बार बर्फबारी हो रही है, उतना स्लोप के लिए अच्छा है. हालांकि, पर्याप्त बर्फबारी की बात करें तो दो फीट बर्फ पड़ने पर इसे दबाकर एक फीट तक टाइट कर दिया जाता है. जिसके बाद आराम से सभी तरह के स्कीइंग इवेंट स्लोप पर आयोजित किए जा सकते हैं.

एसोसिएशन के अनुसार स्लोप पूरी तरह से तैयार होने के बाद ही कल ही नेशनल इवेंट के ट्रायल संपन्न किए गए हैं, अब औली पूरी तरह से इवेंट के लिए तैयार है. हालांकि, एसोसिएशन का ये भी कहना है कि देरी से हुए इस स्नोफॉल की यह सबसे बड़ी चुनौती है कि यह इसकी पिघलने की रफ्तार भी काफी तेज होती है.

15 से 20 दिनों के भीतर कराना होगा इवेंट: तकनीकी अधिकारियों के अनुसार, यदि अगले 15 से 20 दिनों के भीतर इवेंट नहीं करवाए जाते हैं तो फिर बर्फ तेजी से पिघलना शुरू कर देगी. इसलिए जल्द से जल्द अभी नेशनल विंटर गेम्स को लेकर डेट्स फाइनल करनी होगी.

