ETV Bharat / sports

उत्तराखंड के औली में नेशनल विंटर गेम्स का आगाज, पहले दिन हिमाचल का रहा दबदबा

औली नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप और विंटर कार्निवल का आगाज ( फोटो सोर्स- Information Department )

चमोली: विश्व प्रसिद्ध हिमक्रीड़ा स्थल औली में 'नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप एवं विंटर कार्निवल 2026' का भव्य आगाज हो गया है. इस नेशनल चैंपियनशिप में 17 राज्यों की टीमों के अलावा आईटीबीपी, सीआरपीएफ और सेना की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं. राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता का आगाज जाइंट सलालम महिला वर्ग की रेस के साथ हो गया है. पहले दिन जाइंट सलालम प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश की टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया. हिमाचल प्रदेश का दबदबा: आज महिला वर्ग की जाइंट सलालम प्रतियोगिता आयोजित की गई. जिसमें कुल 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया. प्रतियोगिता में पहला स्थान आंचल ठाकुर ने हासिल किया. जबकि, दूसरा संध्या और तनुजा ठाकुर ने हासिल किया. खास बात ये है कि तीनों विजेता हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं. औली विंटर कार्निवल का आगाज: औली नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप और विंटर कार्निवल 2026 का शुभारंभ उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को विश्वस्तरीय शीतकालीन पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया जा रहा है. देवभूमि उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिक चेतना और साहसिक संभावनाओं का अद्वितीय संगम है. समुद्र तल से करीब 2,500 से 3,050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित औली अपने विस्तृत प्राकृतिक ढलानों, ओक और देवदार के वनों, नंदा देवी, कामेट और माणा जैसे हिमालयी शिखरों के दिव्य दृश्यों के कारण भारत का प्रमुख विंटर डेस्टिनेशन बन चुका है. यहां की भौगोलिक संरचना और अनुकूल जलवायु इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए आदर्श स्थल बनाती हैं. औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप शुरू (फोटो सोर्स- Information Department)