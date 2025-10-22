ETV Bharat / sports

रांची में चौथी सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारियां पूरी, खिलाड़ियों ने की भारत की तारीफ

रांची में चौथी सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप को लेकर खिलाड़ी उत्साहित हैं.

SAAF Senior Athletics Championships in Ranchi
अभ्यास करते खिलाड़ी (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 22, 2025 at 7:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित हो रही चौथी सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. यह चैंपियनशिप 24 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी. प्रतियोगिता में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. सभी देशों की टीमें रांची पहुंच चुकी हैं और खिलाड़ियों का अभ्यास सत्र जारी है.

बुधवार को सुबह से ही बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खिलाड़ियों ने वार्मअप और फील्ड प्रैक्टिस की. आयोजन स्थल पर जोश और उत्साह का माहौल देखने को मिला. इस दौरान खिलाड़ियों ने स्टेडियम की सुविधाओं और माहौल की तारीफ की. बांग्लादेश की टीम ने विशेष रूप से कहा कि रांची का मौसम और मैदान खेल के लिए बेहद अनुकूल है.

ईटीवी भारत ने बांग्लादेश टीम के दो एथलीटों से विशेष बातचीत की. खिलाड़ियों ने कहा कि भारत में खेल का स्तर काफी ऊंचा है और यहां के खिलाड़ी बेहद मेहनती हैं. एक बांग्लादेशी एथलीट ने बातचीत में कहा, भारत मुझे हमेशा से पसंद है. यहां के लोग बहुत मिलनसार हैं और खेल के प्रति उनका जुनून प्रेरणादायक है. यह स्टेडियम शानदार है और यहां अभ्यास करना हमारे लिए अच्छा अनुभव है.

हालांकि, बातचीत के दौरान एथलीट ने हिंदी न जानने की बात कहते हुए थोड़ी झिझक भी जताई और अपनी बात बंगाली में रखी. उन्होंने कहा कि भाषा अलग जरूर है, लेकिन खेल सभी को जोड़ता है.

टीम के कोच ने बताया कि चैंपियनशिप में सभी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन को लेकर उत्साहित हैं. उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच इस तरह के टूर्नामेंट से खिलाड़ियों को अनुभव और आपसी तालमेल बढ़ाने का अवसर मिलता है.

भारतीय खिलाड़ियों के साथ विदेशी एथलीटों का मेलजोल भी देखने को मिला. अभ्यास के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने बांग्लादेश और नेपाल के खिलाड़ियों के साथ दोस्ताना माहौल में बातचीत की.

स्टेडियम में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर आयोजकों ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. झारखंड एथलेटिक्स संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक, प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं.

इस बार चैंपियनशिप में एथलेटिक्स के विभिन्न इवेंट्स में 205 एथलीट भाग लेंगे. आयोजन के उद्घाटन सत्र में कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और खेल अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

रांची में खेल प्रेमियों में भी इस आयोजन को लेकर उत्साह है. दर्शकों को उम्मीद है कि यह चैंपियनशिप न केवल एथलेटिक्स को बढ़ावा देगी, बल्कि रांची को खेल के क्षेत्र में एक और बड़ी पहचान दिलाएगी.

यह भी पढ़ें:

सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का काउंट डाउन शुरू, सीएम बोले - भव्य आयोजन कर राज्य को दिलाएं अलग पहचान

SAAF एथलेटिक्स चैंपियनशिप की जर्सी का हुआ विमोचन, 24 अक्टूबर से शुरू होगी प्रतियोगिता

रांची में जोरों पर सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारी, रांची एयरपोर्ट पर पारंपरिक तरीके से खिलाड़ियों का स्वागत

TAGGED:

ATHLETICS CHAMPIONSHIP JHARKHAND
ATHLETICS CHAMPIONSHIP IN RANCHI
सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप
एथलेटिक्स चैंपियनशिप
SAAF SENIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.