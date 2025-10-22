ETV Bharat / sports

रांची में चौथी सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारियां पूरी, खिलाड़ियों ने की भारत की तारीफ

रांची: राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित हो रही चौथी सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. यह चैंपियनशिप 24 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी. प्रतियोगिता में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. सभी देशों की टीमें रांची पहुंच चुकी हैं और खिलाड़ियों का अभ्यास सत्र जारी है.

बुधवार को सुबह से ही बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खिलाड़ियों ने वार्मअप और फील्ड प्रैक्टिस की. आयोजन स्थल पर जोश और उत्साह का माहौल देखने को मिला. इस दौरान खिलाड़ियों ने स्टेडियम की सुविधाओं और माहौल की तारीफ की. बांग्लादेश की टीम ने विशेष रूप से कहा कि रांची का मौसम और मैदान खेल के लिए बेहद अनुकूल है.

ईटीवी भारत ने बांग्लादेश टीम के दो एथलीटों से विशेष बातचीत की. खिलाड़ियों ने कहा कि भारत में खेल का स्तर काफी ऊंचा है और यहां के खिलाड़ी बेहद मेहनती हैं. एक बांग्लादेशी एथलीट ने बातचीत में कहा, भारत मुझे हमेशा से पसंद है. यहां के लोग बहुत मिलनसार हैं और खेल के प्रति उनका जुनून प्रेरणादायक है. यह स्टेडियम शानदार है और यहां अभ्यास करना हमारे लिए अच्छा अनुभव है.

हालांकि, बातचीत के दौरान एथलीट ने हिंदी न जानने की बात कहते हुए थोड़ी झिझक भी जताई और अपनी बात बंगाली में रखी. उन्होंने कहा कि भाषा अलग जरूर है, लेकिन खेल सभी को जोड़ता है.

टीम के कोच ने बताया कि चैंपियनशिप में सभी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन को लेकर उत्साहित हैं. उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच इस तरह के टूर्नामेंट से खिलाड़ियों को अनुभव और आपसी तालमेल बढ़ाने का अवसर मिलता है.

भारतीय खिलाड़ियों के साथ विदेशी एथलीटों का मेलजोल भी देखने को मिला. अभ्यास के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने बांग्लादेश और नेपाल के खिलाड़ियों के साथ दोस्ताना माहौल में बातचीत की.

स्टेडियम में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर आयोजकों ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. झारखंड एथलेटिक्स संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक, प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं.