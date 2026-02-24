ETV Bharat / sports

अबू धाबी में खेलो मास्टर फाउंडेशन के खिलाड़ियों ने बढ़ाया उत्तराखंड का मान, फिटनेस का दिया संदेश

उत्तराखंड के प्लेयर ( फोटो- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के 50 प्लस खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने जज्बे और खेल भावना से प्रदेश का परचम लहराया है. अबू धाबी और दुबई में आयोजित 'इंटरनेशनल ओपन मास्टर गेम्स 2026' में शानदार प्रदर्शन कर साबित किया है, कि उम्र नहीं, हौसला मायने रखता है. उत्तराखंड के लिए यह गर्व का क्षण है कि खेलो मास्टर फाउंडेशन से जुड़े 50 प्लस आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए उल्लेखनीय प्रदर्शन किया. हाल ही में अबू धाबी और दुबई में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता 'इंटरनेशनल ओपन मास्टर गेम्स 2026' में हिस्सा लेकर इन खिलाड़ियों ने न केवल अपने खेल कौशल का परिचय दिया, बल्कि उत्तराखंड का नाम भी वैश्विक मंच पर रोशन किया. फाउंडेशन के पदाधिकारियों के मुताबिक, पिछले तीन सालों से यह टीम राष्ट्रीय स्तर पर लगातार स्वर्ण और रजत पदक जीतती आ रही है. इसी कड़ी में जनवरी महीने में दिल्ली में 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर से 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया. कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद आसिफ अली, डॉ. वीर सिंह रावत, गोपाल रावत समेत चार खिलाड़ियों का चयन 50+ आयु वर्ग में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए हुआ. तिरंगा लेकर फोटो खिंचवाते प्लेयर (फोटो सोर्स- Khelo Master Foundation) ऐसा रहा उत्तराखंड की टीम का सफर: बीती 5 से 15 फरवरी तक आयोजित इस फुटबॉल प्रतियोगिता में 100 से ज्यादा देशों की टीमों ने हिस्सा लिया. उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए यह अनुभव बेहद खास रहा. पहला मुकाबला वियतनाम की टीम से हुआ, जिसमें टीम को 3-1 से हार का सामना करना पड़ा. हालांकि, इस मैच में डॉ. वीर सिंह रावत ने शानदार गोल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.