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हरियाणवी कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट्स की PM से मुलाकात, बॉक्सर साक्षी चौधरी ने बनाया वीडियो, मोदी बोले - "जो खेलेगा, वो खिलेगा"

कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतकर हरियाणा का नाम रौशन करने वाले खिलाड़ियों ने नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की है.

Athletes from Haryana who won medals at the Commonwealth Games met PM Modi Boxer Sakshi Chaudhary
हरियाणवी कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट्स की PM से मुलाकात (PM NARENDRA MODI INSTAGRAM)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 9, 2026 at 9:07 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली : कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतकर हरियाणा राज्य का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों ने पीएम मोदी के न्यौते पर रविवार शाम को उनसे मुलाकात की है. हरियाणा के अलावा बाकी राज्यों से कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी भी इस दौरान मौजूद रहे.

पीएम मोदी से हरियाणवी खिलाड़ियों की मुलाकात : कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार हरियाणा के 11 खिलाड़ियों ने मेडल जीता है. इनमें 7 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 2 कांस्य मेडल शामिल हैं. इन खिलाड़ियों में शर्मिला धनखड़, सीमा कालीरमन, नीरज चोपड़ा, यशवीर सिंह, प्रीति पंवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घनघस, सचिन सिवाच, अंकुश पंघाल, नरेंद्र बेरवाल के नाम शामिल हैं. हरियाणा से ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को छोड़ बाकी सभी खिलाड़ियों की आज पीएम मोदी से मुलाकात हुई है. नीरज चोपड़ा 21 अगस्त 2026 को स्विट्जरलैंड में होने वाली लॉजेन डायमंड लीग की तैयारी में जुटे है जिसके चलते वे इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके.

"पीएम मोदी बहुत ज्यादा विनम्र हैं": पीएम मोदी ने मुलाकात के दौरान सभी कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट खिलाड़ियों से उनका एक्सपीरियंस पूछा और मेडल जीतने पर हौसला अफजाई के साथ उनको बधाई भी दी. पीएम मोदी ने इस दौरान खिलाड़ियों के साथ सेल्फी ली है जिसे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रील के तौर पर शेयर भी की है. हरियाणवी बॉक्सर और कॉमलवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता साक्षी चौधरी ने बाकी खिलाड़ियों की मौजूदगी में पीएम मोदी के साथ लिए गए सेल्फी वीडियो में मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा कि "हम सब को पीएम मोदी ने मिलने के लिए बुलाया है. हमें आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है. हमें इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. पीएम मोदी बहुत ज्यादा विनम्र है."

"जो खेलेगा, वो खिलेगा" : साक्षी चौधरी के बाद पीएम मोदी ने बोलते हुए कहा कि "जो खेलेगा, वो खिलेगा".ऑलवेज़ चियर फॉर भारत. इसके बाद पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से भारत माता की जय के नारे भी लगवाए.

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