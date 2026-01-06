ETV Bharat / sports

ट्रेविस हेड की एक और रिकॉर्ड पारी, एशेज सीरीज में बतौर ओपनर हासिल की बड़ी उपलब्धि

Travis Head hundred Ashes: ट्रेविस हेड ने आखिरी एशेज मैच में 166 गेंदों पर 163 रनों की शानदार पारी खेली.

ट्रेविस हेड
ट्रेविस हेड (AP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 6, 2026 at 10:16 AM IST

Updated : January 6, 2026 at 10:22 AM IST

हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज 2025-26 का पांचवां और अंतिम मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है. मैच के तीसरे दिन ट्रेविस हेड ने सीरीज में अपना तीसरा शतक जड़ कर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया. उन्होंने 166 गेंदों पर 163 रनों की पारी खेली, जिसमें 24 चौके और एक छक्का शामिल था. ये हेड की सिडनी के ग्राउंड पर पहली सेंचुरी थी.

एक एशेज सीरीज में बतौर ओपनर तीन शतक
इसके साथ वो एक ही एशेज सीरीज में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक बनाने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली. यह हेड का सीरीज का तीसरा शतक था, इससे पहले उन्होंने पर्थ और एडिलेड में भी शतकीय पारी खेली थी. इससे पहले ये कारनामा 11 अन्य खिलाड़ी भी कर चुके हैं, जिसमें मैथ्यू हेडन, एलिस्टर कुक, माइकल स्लेटर और जैक हॉब्स जैसे दिग्गज के नाम शामिल हैं.

एक एशेज सीरीज में 600 रन बनाने का रिकॉर्ड
अपनी इस शानदार पारी के दौरान ट्रेविस हेड ने इस एशेज सीरीज में 600 रन भी पूरे किए, जो एशेज के इतिहास में ये उपलब्धि हासिल करने वाले केवल 9वें ओपनर हैं. लेकिन 2010-11 के बाद इतने रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं. 2010-11 की एशेज में एलिस्टर कुक ने बतौर ओपनर 766 रन बनाए थे.

AUS vs ENG पांचवें टेस्ट का तीसरा दिन
तीसरे दिन टी ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट खोकर 377 रन बना लिए हैं. वो अभी भी इंग्लैंड की पहली पारी 384 रनों के जवाब में 7 रन पीछे हैं. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हेड ने 163, और लाबुशेन ने 48 रन बनाए जबकि कप्तान स्मिथ 65 रन और कैमरून ग्रीन 8 रन बनाकर खेल रहे हैं. वहीं इंग्लैंड की तरफ से कर्स और स्टोक्स को 2-2 विकेट मिले जबकि टंग और बेथल के एक-एक विकेट मिला. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज को पहले ही अपने नाम कर चुका है.

Last Updated : January 6, 2026 at 10:22 AM IST

ASU VS ENG 5TH ASHES TEST 2026
ASU VS ENG 2026
TRAVIS HEAD RECORD
ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड
TRAVIS HEAD HUNDRED ASHES

संपादक की पसंद

