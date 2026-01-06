ट्रेविस हेड की एक और रिकॉर्ड पारी, एशेज सीरीज में बतौर ओपनर हासिल की बड़ी उपलब्धि
Travis Head hundred Ashes: ट्रेविस हेड ने आखिरी एशेज मैच में 166 गेंदों पर 163 रनों की शानदार पारी खेली.
Published : January 6, 2026 at 10:16 AM IST|
Updated : January 6, 2026 at 10:22 AM IST
हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज 2025-26 का पांचवां और अंतिम मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है. मैच के तीसरे दिन ट्रेविस हेड ने सीरीज में अपना तीसरा शतक जड़ कर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया. उन्होंने 166 गेंदों पर 163 रनों की पारी खेली, जिसमें 24 चौके और एक छक्का शामिल था. ये हेड की सिडनी के ग्राउंड पर पहली सेंचुरी थी.
एक एशेज सीरीज में बतौर ओपनर तीन शतक
इसके साथ वो एक ही एशेज सीरीज में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक बनाने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली. यह हेड का सीरीज का तीसरा शतक था, इससे पहले उन्होंने पर्थ और एडिलेड में भी शतकीय पारी खेली थी. इससे पहले ये कारनामा 11 अन्य खिलाड़ी भी कर चुके हैं, जिसमें मैथ्यू हेडन, एलिस्टर कुक, माइकल स्लेटर और जैक हॉब्स जैसे दिग्गज के नाम शामिल हैं.
Another batting blitz at the top of the order from Travis Head 👊— ICC (@ICC) January 6, 2026
More from #AUSvENG 📲 https://t.co/WWzgB7Cjh2 pic.twitter.com/Ye8FPoRD5v
एक एशेज सीरीज में 600 रन बनाने का रिकॉर्ड
अपनी इस शानदार पारी के दौरान ट्रेविस हेड ने इस एशेज सीरीज में 600 रन भी पूरे किए, जो एशेज के इतिहास में ये उपलब्धि हासिल करने वाले केवल 9वें ओपनर हैं. लेकिन 2010-11 के बाद इतने रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं. 2010-11 की एशेज में एलिस्टर कुक ने बतौर ओपनर 766 रन बनाए थे.
TRAVIS HEAD COMPLETED HIS 3RD ASHES HUNDRED OF THIS SERIES WHILE OPENING.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 6, 2026
- One of the best all format player, Head. 👏pic.twitter.com/zFx38t83Bg
AUS vs ENG पांचवें टेस्ट का तीसरा दिन
तीसरे दिन टी ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट खोकर 377 रन बना लिए हैं. वो अभी भी इंग्लैंड की पहली पारी 384 रनों के जवाब में 7 रन पीछे हैं. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हेड ने 163, और लाबुशेन ने 48 रन बनाए जबकि कप्तान स्मिथ 65 रन और कैमरून ग्रीन 8 रन बनाकर खेल रहे हैं. वहीं इंग्लैंड की तरफ से कर्स और स्टोक्स को 2-2 विकेट मिले जबकि टंग और बेथल के एक-एक विकेट मिला. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज को पहले ही अपने नाम कर चुका है.