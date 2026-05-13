गोरखपुर: "अस्मिता नेशनल महिला रोइंग" का आगाज, रामगढ़ताल की लहरों पर दिखा बेटियों का दम
रामगढ़ताल में गूंजी बेटियों की हुंकार, ‘अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग’ का हुआ भव्य आगाज़
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 9:00 PM IST
गोरखपुर: "कहते हैं कि बेटियां अगर ठान लें तो लहरों का रुख मोड़ सकती हैं". बुधवार को रामगढ़ताल के किनारे कुछ ऐसा ही नजारा दिखा, जब देशभर से आईं जांबाज महिला रोअर्स अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग के उद्घाटन समारोह में अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उतरीं. हालांकि सबसे ज्यादा उत्साह मेजबान उत्तर प्रदेश की टीम को लेकर दिखा, जिन पर घरेलू दर्शकों के सामने अच्छे प्रदर्शन की चुनौती रही.
गोरखपुर क्वींस के रूप में लहरों पर उतरने वाली सूबे की इन जांबाज बेटियों ने बुधवार को अपने उत्साह से सबका दिल जीत लिया. भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (भारतीय खेल प्राधिकरण) के सहयोग से अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग का आयोजन किया जा रहा है. रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले, उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन और प्रदेश के खेल विभाग के बुनियादी व प्रशासनिक सहयोग से यह लीग 12 से 16 मई तक चलेगी. अस्मिता नाम महिला खेलों से जुड़ा हुआ है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला खेल को बढ़ावा देने के लिए दिया है.
रामगढ़ताल अब विश्वस्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए पूरी तरह तैयार
इस प्रतियोगिता में का उद्घाटन गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सचिव पुष्पराज सिंह ने किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि गोरखपुर अब केवल अपनी विरासत के लिए नहीं, बल्कि वॉटर स्पोर्ट्स के हब के रूप में भी पहचाना जा रहा है.
उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ दिलाते हुए आगे कहा कि अस्मिता लीग जैसी प्रतियोगिताएं न केवल बेटियों को मंच प्रदान करती हैं, बल्कि खेल संस्कृति को भी नई ऊंचाई देती हैं.
उन्होंने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप रामगढ़ताल आज विश्वस्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए पूरी तरह तैयार है. अब ताल की लहरें गवाह बनेंगी उन सुनहरे सपनों की, जिन्हें ये बेटियां अपने चप्पू की ताकत से हकीकत में बदलने आई हैं.
खेलों में भी भविष्य और बड़े अवसर
इस आयोजन में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रोइंग गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाली गोरखपुर की नीलू कुमारी ने भी प्रतिभाग किया. उसने कहा कि सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, खेलों में भी भविष्य और बड़े अवसर हैं. एक बार खेल में उतर कर खुद को समझने की जरूरत है. सफलताएं और अवसर इसमें भी बहुत हैं. वह मात्र एक साल के भीतर लहरों के साथ खेलने वाले इस खेल में गोल्ड मेडल हासिल कर राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनी हैं.
आठवें स्थान तक आने वाली टीमों को नकद पुरस्कार
इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद आरएफआई के महासचिव शुभाशीष मुखर्जी ने लीग के जूरी व ऑफिशियल को एक्रिडिएशन कार्ड प्रदान कर सम्मानित करते हुए कहा कि लीग की सबसे खास बात इसकी इनामी राशि है. पहली बार रोइंग में पदक विजेताओं को ही नहीं, बल्कि आठवें स्थान तक आने वाली टीमों को भी नकद पुरस्कार दिया जाएगा. उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करते हए उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन के सचिव सुधीर शर्मा ने अतिथिगण का स्वागत किया.
इस दौरान मुख्य आकर्षण खिलाड़ियों का शपथ लेना रहा. केरल की 'कोचीन क्वींस' से लेकर मेजबान 'गोरखपुर क्वींस' और अंडमान की 'अचीवर्स' तक, जब 16 टीमों की खिलाड़ी तिरंगे के सम्मान में ताल के किनारे उतरीं, तो पूरा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन की लीगल कमेटी के चेयरमैन राकेश शुक्ला, गोरखपुर मंडल के क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी आले हैदर, समाजसेवी अमित बथवाल व शुभम बथवाल भी मौजूद रहे.
लीग में होंगी इन वर्गों की स्पर्धाएं
लीग में 14 मई (गुरुवार) को हीट्स की शुरुआत सुबह सात बजे से होगी. सभी स्पर्धाएं 1000 मीटर के ट्रैक पर होंगी. लीग में अंडर-15 आयु वर्ग में सिंगल स्कल (1X), डबल स्कल (2X), पेयर्स (2-) और कॉक्सलेस फोर्स (4-), अंडर-19 में सिंगल स्कल (1X), डबल स्कल (2X), पेयर्स (2-) और क्वाड्रुपल स्कल (4X) और ओपन वर्ग में डबल स्कल (2X), पेयर्स (2-), एलडब्ल्यू डबल स्कल (LW2X) और एलडब्ल्यू पेयर्स (LW2-) की स्पर्धाएं होंगी.
पहली बार 26,32,500 की प्राइज मनी
रोइंग में पहली बार कुल ₹26,32,500 की पुरस्कार राशि बांटी जाएगी.
पुरस्कारों का विवरण (प्रत्येक वर्ग में)
प्रथम पुरस्कार : ₹1,55,500
द्वितीय पुरस्कार: ₹1,45,500
तृतीय पुरस्कार: ₹1,35,500
चौथा पुरस्कार : ₹1,25,500
पांचवां पुरस्कार: ₹1,15,500
छठा पुरस्कार: ₹1,00,000
सातवां पुरस्कार: ₹50,000
आठवां पुरस्कार : ₹50,000
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