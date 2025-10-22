ETV Bharat / sports

बुड्ढा होगा तेरा बाप! पाकिस्तान के 38 में डेब्यू करने वाले गेंदबाज ने रचा इतिहास, तोड़ा 92 साल पुराना रिकॉर्ड

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ( AP )

हैदराबाद : क्रिकेट के मैदान पर आए दिन कोई न कोई रिकॉर्ड टूट जाता है. आज एक 92 साल से चला आ रहा रिकॉर्ड भी टूट गया है. इस रिकॉर्ड को पाकिस्तान के सबसे उम्रदराज गेंदबाज ने तोड़ दिया है और अपने नाम नया कीर्तिमान रच दिया है. ये रिकॉर्ड पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में टूटा है. दरअसल, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच के तीसरे दिन का खेल आज खेला गया. इस मैच में पाकिस्तान के लिए लगभग 39 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले गेंदबाज ने इतिहास रच दिया है. आपको बता दें कि, पाकिस्तान के लिए आसिफ अफरीदी ने 38 साल 299 दिन की उम्र अपना टेस्ट डेब्यू किया है. ये उनका पहला अंतरराष्ट्रीय मैच है. इस मैच में आसिफ ने 34.3 ओवर में 79 रन खर्च कर 6 विकेट अपने नाम किए. इस दौरान उन्होंने 6 मेडन ओवर भी डाले. उन्होंने टॉनी डी जॉर्जी, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेने, साइमन हार्मर और कगिसो रबाडा को पवेलियन भेजा.