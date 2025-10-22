बुड्ढा होगा तेरा बाप! पाकिस्तान के 38 में डेब्यू करने वाले गेंदबाज ने रचा इतिहास, तोड़ा 92 साल पुराना रिकॉर्ड
आसिफ अफरीदी रावलपिंडी में पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट में पांच विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज टेस्ट डेब्यू खिलाड़ी बने हैं.
Published : October 22, 2025 at 8:22 PM IST
हैदराबाद : क्रिकेट के मैदान पर आए दिन कोई न कोई रिकॉर्ड टूट जाता है. आज एक 92 साल से चला आ रहा रिकॉर्ड भी टूट गया है. इस रिकॉर्ड को पाकिस्तान के सबसे उम्रदराज गेंदबाज ने तोड़ दिया है और अपने नाम नया कीर्तिमान रच दिया है. ये रिकॉर्ड पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में टूटा है.
दरअसल, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच के तीसरे दिन का खेल आज खेला गया. इस मैच में पाकिस्तान के लिए लगभग 39 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले गेंदबाज ने इतिहास रच दिया है.
आपको बता दें कि, पाकिस्तान के लिए आसिफ अफरीदी ने 38 साल 299 दिन की उम्र अपना टेस्ट डेब्यू किया है. ये उनका पहला अंतरराष्ट्रीय मैच है. इस मैच में आसिफ ने 34.3 ओवर में 79 रन खर्च कर 6 विकेट अपने नाम किए. इस दौरान उन्होंने 6 मेडन ओवर भी डाले. उन्होंने टॉनी डी जॉर्जी, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेने, साइमन हार्मर और कगिसो रबाडा को पवेलियन भेजा.
आसिफ अफरीदी ने तोड़ा 92 साल पुराना रिकॉर्ड
इस प्रदर्शन के साथ ही आसिफ अफरीदी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. आसिफ टेस्ट क्रिकेट के डेब्यू मैच में पांच विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने ये उपलब्धि 38 साल 299 दिन की उम्र में हासिल की है. उसके साथ ही उन्होंने 92 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
A rare feat in Test cricket - a debut to remember for Asif Afridi 🙌 #PAKvSA pic.twitter.com/coc77H4ouE— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) October 22, 2025
आसिफ अफरीदी से पहले टेस्ट क्रिकेट के डेब्यू मैच में पांच विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज गेंदबाज वेस्टइंडीज के चार्ल्स मैरियट थे. मैरियट ने 1933 में 37 साल 332 दिन की उम्र में डेब्यू करते हुए टेस्ट मैच में 5 विकेट हासिल किए थे. अब अफरीदी ने उन्हें पीछे छोड़ डाला है.
पाकिस्तान-दक्षिण अफ्रीका मैच का अब तक का हाल
इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 333 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीकाई टीम ने पहली पारी में 404 रन बनाए. पाकिस्तान दूसरी पारी में तीसरे दिन के खेल की समाप्ति तक 4 विकेट खोकर 94 रन बना चुका है.