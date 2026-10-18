एशियन पैरा गेम्स 2026 की आज से शुरुआत, 168 भारतीय खिलाड़ी 11 खेलों में दिखाएंगे अपना दमखम
एशियन पैरा गेम्स 2026 जापान के नागोया शहर में 18 से 24 अक्टूबर तक खेले जाएंगे.
Published : October 18, 2026 at 12:12 PM IST
Asian Para Games 2026: एशियन पैरा गेम्स 2026 की आधिकारिक शुरुआत 18 अक्टूबर से जापान के नागोया में एक ओपनिंग सेरेमनी के साथ होगी. जिसमें बैडमिंटन स्टार प्रमोद भगत और धावक सिमरन शर्मा भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे. बता दें कि ये पैरा एशियन गेम्स का पांचवां सीजन है, जिसमें कुल 45 देशों के लगभग 3,000 एथलीट हिस्सा लेंगे. जो 18 खेलों में भाग लेंगे. ये पैरा गेम्स 24 अक्टूबर तक खेले जाएंगे.
एशियन पैरा गेम्स में भारतीय दल
इस महाद्वीपीय खेल में भारत ने 281 सदस्यों का दल भेजा है, जिसमें 168 एथलीट और 113 अधिकारी व सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं. खास बात ये है कि इन 168 भारतीय एथलीटों में 112 पुरुष और 56 महिलाएं हैं, जो 11 खेलों में हिस्सा लेंगी.
वो 11 खेल ये हैं: एथलेटिक्स , बैडमिंटन, तैराकी, शुटिंग, तीरंदाजी, ब्लाइंड फुटबॉल, टेबल टेनिस, पावर लिफ्टिंग, जोडू, बोशिया और साइकलिंग.
पैरा एथलेटिक्स में सबसे बड़ा दल है, जिसमें 62 प्रतिभागी हैं, जबकि बैडमिंटन में 28 प्रतिभागी शामिल हैं. इस दल में पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल, प्रमोद भगत और अवनि लेखरा जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं. इस महाद्वीपीय आयोजन में इन खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें हैं.
एशियन पैरा गेम्स 2026 ओपनिंग सेरेमनी
इस महाद्वीपीय आयोजन की शुरुआत जापान के नागोया में स्थित 'नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम' (जिसे 'पालोमा मिजुहो स्टेडियम' के नाम से भी जाना जाता है) में होगी. इस सेरेमनी के साथ ही प्रतियोगिता की आधिकारिक तौर पर शुरुआत होगी, जो सात दिनों तक चलेगी. इस आयोजन की ओपनिंग सेरेमनी रविवार, 18 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी. जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग 'फैनकोड' ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. इसके अलावा भारतीय फैंस इसे टीवी पर DD स्पोर्ट्स के चैनल पर भी देख सकते हैं.
एशियन पैरा गेम्स 2022 में भारत का प्रदर्शन
चीन के हांगझोऊ में हुए पिछले एशियन पैरा गेम्स में भारत ने कुल 111 पदक जीते थे, जिनमें 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे. यह इस प्रतियोगिता में भारतीय दल का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, और भारत मेडल टैली में चीन, ईरान, जापान और कोरिया के बाद पांचवें स्थान पर रहा था.
बता दें कि हाल ही में खत्म हुए एशियन गेम्स 2026 में भारत ने कुल 85 मेडल जीते थे. जिसमें 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे. और वो मेडल टैली में चीन, जापान और साउथ कोरिया के बाद चौथे स्थान पर रहा.