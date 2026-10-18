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एशियन पैरा गेम्स 2026 की आज से शुरुआत, 168 भारतीय खिलाड़ी 11 खेलों में दिखाएंगे अपना दमखम

एशियन पैरा गेम्स 2026 ( IANS )

Asian Para Games 2026: एशियन पैरा गेम्स 2026 की आधिकारिक शुरुआत 18 अक्टूबर से जापान के नागोया में एक ओपनिंग सेरेमनी के साथ होगी. जिसमें बैडमिंटन स्टार प्रमोद भगत और धावक सिमरन शर्मा भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे. बता दें कि ये पैरा एशियन गेम्स का पांचवां सीजन है, जिसमें कुल 45 देशों के लगभग 3,000 एथलीट हिस्सा लेंगे. जो 18 खेलों में भाग लेंगे. ये पैरा गेम्स 24 अक्टूबर तक खेले जाएंगे.

एशियन पैरा गेम्स में भारतीय दल

इस महाद्वीपीय खेल में भारत ने 281 सदस्यों का दल भेजा है, जिसमें 168 एथलीट और 113 अधिकारी व सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं. खास बात ये है कि इन 168 भारतीय एथलीटों में 112 पुरुष और 56 महिलाएं हैं, जो 11 खेलों में हिस्सा लेंगी.

एशियन पैरा गेम्स में भारतीय दल (IANS) वो 11 खेल ये हैं: एथलेटिक्स , बैडमिंटन, तैराकी, शुटिंग, तीरंदाजी, ब्लाइंड फुटबॉल, टेबल टेनिस, पावर लिफ्टिंग, जोडू, बोशिया और साइकलिंग.

पैरा एथलेटिक्स में सबसे बड़ा दल है, जिसमें 62 प्रतिभागी हैं, जबकि बैडमिंटन में 28 प्रतिभागी शामिल हैं. इस दल में पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल, प्रमोद भगत और अवनि लेखरा जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं. इस महाद्वीपीय आयोजन में इन खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें हैं.