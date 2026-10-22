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Asian Para Games 2026: चौथे दिन भारत ने गोल्ड के साथ की शुरुआत, सुवर्णा राज ने डिस्कस थ्रो में जीता गोल्ड

सुवर्णा राज ने डिस्कस थ्रो में जीता गोल्ड ( PTI )

Asian Para Games 2026 Day 4 Updates: जापान के शहर नागोया में खेले जा रहे पांचवें एशियन पैरा गेम्स का आज (22 अक्टूबर) चौथा दिन है. भारतीय खिलाड़ियों का पैरा गेम्स में शानदार प्रदर्शन जारी है. भारत ने आज के दिन की शुरुआत भी गोल्ड मेडल से की, जब सुवर्णा राज ने महिलाओं के डिस्कस थ्रो एफ54 मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता. इसके बाद तीरंदाजी में कंपाउंड मिक्स्ड टीम ने दूसरा गोल्ड जीता. इसके साथ भारत के गोल्ड मेडल की संख्या 16 हो गई है.

इसके अलावा भारत ने आज के दिन अब तक 9 मेडल अलग-अलग खेलों में जीते हैं. जिसके साथ भारत के कुल मेडल की संख्या 71 तक पहुंच गई है, जिसमें 16 गोल्ड, 22 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज शामिल हैं. नीचे आज के दिन मेडल जीतने वालों के बारे में जानकारी दी गई है.