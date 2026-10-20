Asian Para Games 2026: दूसरे दिन भारत ने लगाई मेडल की झड़ी, कुल पदक की संख्या 22 तक पहुंची
Asian Para Games Medal Tally: एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज के साथ छठे स्थान पर है.
Published : October 20, 2026 at 9:43 AM IST|
Updated : October 20, 2026 at 10:19 AM IST
Asian Para Games 2026 Day 2: भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने जापान के नागोया शहर में आयोजित एशियन पैरा गेम्स 2026 के दूसरे दिन (20 अक्टूबर) मेडल की झड़ी लगा दी. आज भारतीय खिलाड़ियों ने अलग-अलग खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 मेडल जीत लिए हैं. जिसके साथ कुल मेडल की संख्या 22 हो गई. जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज शामिल हैं. मेडल टैली में भारत अभी छठे स्थान पर है. नीचे आज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट दी गई है.
अशोक ने पावरलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता
पैरा पावरलिफ्टर अशोक कुमार मलिक ने पुरुषों की 65 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक जीत लिया है. अपने पहले प्रयास में 195 किलोग्राम वजन उठाया और दूसरे प्रयास में इसे बढ़ाकर 200 किलोग्राम कर दिया, लेकिन अपने आखिरी प्रयास में वे 205 किलोग्राम उठाने में असफल रहे. बॉडीवेट-एडजस्टेड स्कोरिंग सिस्टम के तहत उन्हें 143.8 अंक मिले.
शूटिंग में मनीष ने जीता सिल्वर
मनीष नरवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट में सिल्वर मेडल जीत लिया है. इसके साथ उन्होंने पैरालंपिक 2028 का कोटा भी हासिल कर लिया. बल्लभगढ के अर्जुन पुरस्कार प्राप्त निशानेबाज ने आठ खिलाड़ियों के फाइनल में 233 . 7 अंक लेकर दूसरा स्थान हासिल किया. वह लॉस एंजिलिस पैरालंपिक 2028 का कोटा हासिल करने वाले तीसरे भारतीय पैरा निशानेबाज बने. इससे पहलने मोना अग्रवाल और अवनि लेखरा ने सोमवार को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल एसएच1 स्पर्धा में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर कोटा हासिल किया था.
BRONZE FOR SONALBEN 🥉🔥 A remarkable achievement for Indian Para Table Tennis at the #AsianParaGames2026! 🏓 Khelo India athlete Sonalben Patel (WR-3) clinched BRONZE 🥉 in the Women’s Singles Class 3 event after a hard-fought semifinal against Korea’s Jiyu Yoon (WR-1). With this, Sonal wins her FIRST-EVER singles medal at the Asian Para Games, adding to her Doubles Silver from 2018! 🏆 India also equals its Para table tennis medal tally from the previous edition! #Cheer4Bharat #AsianParaGames2026 #ParaTableTennis #ProudMoment— SAI Media (@Media_SAI) October 20, 2026
टेबल टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल
39 वर्ष की भाविना पटेल और सोनलबेन पटेल ने टेबल टेनिस के महिला सिंगल्स मुकाबले में अपने अपने वर्ग के सेमीफाइनल हारने के बाद ब्रॉन्ज मेडल पर संतोष करना पड़ा. पैरालम्पिक की पूर्व सिल्वर मेडल विजेता भाविना को महिलाओं के एकल वर्ग के सेमीफाइनल में चीन की आठ बार की पैरालम्पिक चैम्पियन झांग बियान के हाथों 7-11, 5-11, 7-11 से हार का सामना करना पड़ा. वहीं सोनलबेन को तीन बार की पैरालम्पिक मेडल विजेता दक्षिण कोरिया की जियू यूनप ने क्लास 3 सेमीफाइनल में सीधे गेम में 11-7, 11-5, 11-6 से मात दी.
A historic breakthrough for Indian Para Table Tennis at the #AsianParaGames2026! 🏓💪 Khelo India athlete Baby Sahana Ravi (WR-9) clinched BRONZE 🥉 after her semifinal clash against China’s Jingdian Mao (WR-2), making her mark on the continental stage! 🇮🇳 Sahana creates history by winning India’s FIRST-EVER medal in the standing category at the Asian Para Games! 🏆✨ With this achievement, India has also surpassed its Para Table Tennis medal tally from the previous edition! #Cheer4Bharat #AsianParaGames2026 #ParaTableTennis #HistoricMilestone #ProudMoment— SAI Media (@Media_SAI) October 20, 2026
प्राची दुबे और बेबी सहाना रवि ने ब्रॉन्ज मेडल जीता
तमिलनाडु की बेबी सहाना रवि ने पैरा टेबल टेनिस महिला सिंगल्स क्लास 9 में ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल जीता. महिला सिंगल्स क्लास 9 के सेमीफाइनल में उन्हें पांच बार की पैरालम्पिक स्वर्ण पदक विजेता चीन की माओ जिंगडियन के हाथों 11-8, 11-2, 11-4 से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. वहीं प्राची दुबे को गत पैरालम्पिक चैम्पियन ईराक की नाजलाह अल दायेनी से क्लास6 सेमीफाइनल में 11-9, 11-2, 11-8 से हरा का सामना करना पड़ा.
शॉटपुट में ब्रॉन्ज मेडल
प्रवीण कुमार पुरूषों की शॉटपुट एफ11 वर्ग में सर्वश्रेष्ठ निजी प्रदर्शन के साथ ब्रान्ज मेडल जीता. 19 वर्ष के प्रवीण ने 13.86 मीटर का थ्रो फेंककर छह खिलाड़ियों में दूसरा स्थान हासिल किया. ईरान के आमिर हुसैन अलीपोर ने एशियाई रिकॉर्ड के साथ 14.99 मीटर का थ्रो फेंककर गोल्ड जीता जबकि उनके हमवतन माहदी ओलाद को सिल्वर मेडल मिला. एफ11 वर्ग में लगभग पूर्ण दृष्टिबाधित खिलाड़ी भाग लेते हैं.
DEBUTANT PRACHI MAKES HISTORY! 🇮🇳🥉 Women’s Singles Class 6 - Semifinal A historic milestone for Indian Para Table Tennis at the #AsianParaGames2026! 🏓💪 NCOE and Khelo India athlete Prachi Pandey (WR-17) clinched BRONZE 🥉 after her semifinal against Iraq’s Najlah Al-Dayyeni (WR-5), the reigning Paralympic and Asian Para Games champion. 🇮🇳 Making her Asian Para Games debut, Prachi wins India’s FIRST-EVER medal in this event, etching her name in the history books! A proud moment and a landmark achievement for Indian Para Table Tennis! #Cheer4Bharat #AsianParaGames2026 #ParaTableTennis #HistoricMilestone #TeamIndia— SAI Media (@Media_SAI) October 20, 2026
जेवलिन में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल
प्रदीप कुमार ने पुरूषों की जेवलिन थ्रो में एफ53/54 श्रेणी में लगातार दूसरा सिल्वर मेडला जीता, जबकि आयुष वर्मा उसी मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. प्रदीप ने एफ54 में 27.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ निजी प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया. थाईलैंड के सहर दाम याएना ने एफ54 वर्ग में 23.13 मीटर के साथ गोल्ड मेडल जीता.
दीप्ति जीवनजी ने 400 मीटर टी20 में गोल्ड जीता
दीप्ति जीवनजी ने पैरा गेम्स में रिकॉर्ड के साथ महिलाओं की 400 मीटर टी20 मुकाबले में 56.36 सेकंड का समय निकालकर गोल्ड मेडल जीता. तेलंगाना की 23 वर्ष की दीप्ति दो बार पैरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल जीत चुकी है और 2024 में गोल्ड जीता था. उन्होंने पैरालंपिक में भी इसी स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है. जापान की नीना कान्नो ने 58.92 सेकंड का समय निकालकर सिल्वर और अकाने कातो ने एक मिनट 00.26 सेकंड का समय निकालकर ब्रॉन्ज मेडल जीता. बता दें कि टी20 श्रेणी में बौद्धिक अक्षमता वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं जिन्हें सूचना समझने, एकाग्रता बनाने और तकनीकी रणनीति पर अमल करने में दिक्कत होती है.
GOLD AGAIN, RECORD BROKEN! 🇮🇳🥇 Deepthi Jeevanji (TOPS Athlete) reigns supreme at the #AsianParaGames2026! 💪🏃♀️ TOPS athlete Deepthi clinched GOLD 🥇 in the Women’s 400m T20 Final with an incredible timing of 56.36 seconds, setting a NEW GAMES RECORD! Defending her 2022 title, Deepthi returns to the top of the podium with an even faster performance, improving her timing by 0.23 seconds! 🇮🇳🏆 Two editions. Two gold medals. One record-breaking champion! #Cheer4Bharat #AsianParaGames2026 #ParaAthletics #GoldMedal #ProudMoment— SAI Media (@Media_SAI) October 20, 2026
एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारतीय दल
इस महाद्वीपीय खेल में भारत ने 281 सदस्यों का दल भेजा है, जिसमें 168 एथलीट और 113 अधिकारी व सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं. खास बात ये है कि इन 168 भारतीय एथलीटों में 112 पुरुष और 56 महिलाएं हैं, जो 11 खेलों में हिस्सा लेंगी.
एशियन पैरा गेम्स 2022 में भारत का प्रदर्शन
चीन के हांगझोऊ में हुए पिछले एशियन पैरा गेम्स में भारत ने कुल 111 पदक जीते थे, जिनमें 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे. यह इस प्रतियोगिता में भारतीय दल का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, और भारत मेडल टैली में चीन, ईरान, जापान और कोरिया के बाद पांचवें स्थान पर रहा था.