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Asian Para Games 2026: पहले ही दिन भारत की गोल्डन शुरुआत, शुटिंग में गोल्ड और सिल्वर पर किया कब्जा

मोना अग्रवाल और अवानी लेखारा ( IANS )

Asian Para Games 2026 Day 1: जापान के शहर नागोया में आयोजित एशिनय पैरा गेम्स 2026 के पहले दिन भारत ने शानदार शुरुआत की. शूटिंग में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल एसएच1 मुकाबले में मोना अग्रवाल ने गोल्ड और अवानी लेखारा सिल्वर मेडल जीतकर भारत को मेडल टैली में दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया है.

शूटिंग में गोल्ड सिल्वर मेडल

मोना अग्रवाल ने एशियन पैरा गेम्स के नए रिकॉर्ड के साथ महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल एसएच1 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता, जबकि अवानी लेखारा ने इसी स्पर्धा में सिल्वर मेडल हासिल किया. मोना ने 250.0 का रिकॉर्ड स्कोर बनाया और अपनी अधिक प्रसिद्ध हमवतन अवनी को 0.4 अंकों से पीछे छोड़ा. दो बार की पैरालंपिक गोल्ड मेडल विजेता अवनी को 249.6 अंकों के साथ सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. इसी मुकाबले में कोरिया की युनरी ली तीसरे स्थान पर रहीं. गौरतलब है कि अवानी और मोना पेरिस पैरालंपिक 2024 में क्रमशः गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं. बता दें कि एसएच1 कैटेगरी निचले अंगों में विकलांगता वाले निशानेबाजों के लिए है.