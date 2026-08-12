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भारत में दूसरी बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का आयोजन, देहरादून में जुटेंगे 14 देशों 270 खिलाड़ी

देहरादून में 17 से 20 अगस्त 2026 तक एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का आयोजन होने जा रहा है.

Dehradun
आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रेस वार्ता. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 12, 2026 at 7:01 PM IST

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देहरादून: राजधानी देहरादून एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय आइस स्पोर्ट्स के बड़े आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है. आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ISAI) ने एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 के आयोजन की आधिकारिक घोषणा कर दी है. प्रतियोगिता का आयोजन 17 से 20 अगस्त 2026 तक देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित हिमाद्री आइस रिंक में किया जाएगा.

भारत लगातार दूसरी बार इस एशियाई प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है. इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में 14 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. इनमें हांगकांग, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, मलेशिया, चीनी ताइपे, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, चीन, दक्षिण कोरिया और मेजबान भारत शामिल हैं.

प्रतियोगिता के लिए अब तक 270 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ 102 कोच, रेफरी और अधिकारियों की भागीदारी की पुष्टि हो चुकी है. आयोजकों के मुताबिक यह भारत में आयोजित होने वाली सबसे बड़ी शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिताओं में से एक होगी.

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हिमाद्री आइस रिंक देहरादून (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

अलग-अलग आयु वर्गों में होंगे मुकाबले: प्रतियोगिता में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग आयु वर्ग निर्धारित किए गए हैं.

  • सीनियर वर्ग में 1 जुलाई 2007 से पहले जन्मे खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे.
  • इसके अलावा जूनियर ए, जूनियर बी, जूनियर सी, जूनियर डी, जूनियर ई और जूनियर एफ वर्ग बनाए गए हैं.
  • सीनियर, जूनियर ए और जूनियर बी वर्ग में 500, 1000 और 1500 मीटर की स्पर्धाएं होंगी.
  • जूनियर सी में 500, 777 और 1000 मीटर
  • जूनियर डी में 333, 500 और 777 मीटर
  • जूनियर ई में 333 और 500 मीटर
  • जूनियर एफ में 222 और 333 मीटर की स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी.

इसके अलावा रिले स्पर्धाएं भी प्रतियोगिता का हिस्सा होंगी. सीनियर, जूनियर ए और जूनियर बी वर्ग में पुरुषों की 5000 मीटर और महिलाओं की 3000 मीटर रिले होगी. इन्हीं वर्गों में दो पुरुष और दो महिला खिलाड़ियों वाली 2000 मीटर मिक्स्ड रिले भी होगी. जूनियर सी और जूनियर डी के संयुक्त वर्ग में भी 2000 मीटर मिक्स्ड रिले आयोजित की जाएगी.

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बीते साल भी देहरादून में ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का आयोजन हुआ था. (फाइल फोटो) (@OfficeofDhami)

14 अगस्त से शुरू होगा आयोजन का कार्यक्रम: प्रतियोगिता का मुख्य मुकाबला 17 अगस्त से शुरू होगा, लेकिन इससे पहले खिलाड़ियों के लिए आधिकारिक अभ्यास सत्र होंगे.

  • 14 और 15 अगस्त को ऑफिशियल प्रैक्टिस और फ्री आइस टाइम रखा गया है.
  • 16 अगस्त को अभ्यास के साथ एक्रिडिटेशन कलेक्शन और टीम लीडर्स मीटिंग होगी.
  • 17 अगस्त को उद्घाटन समारोह के साथ प्रतियोगिता का पहला दिन होगा.
  • 18 अगस्त को दूसरे दिन के मुकाबले होंगे. इसके बाद पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा.
  • 19 अगस्त को तीसरे दिन की प्रतियोगिताएं और पुरस्कार समारोह.
  • 20 अगस्त को चौथे और अंतिम दिन के मुकाबलों के बाद पुरस्कार एवं समापन समारोह होगा.

ISU से मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता: एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी को इंटरनेशनल स्केटिंग यूनियन (ISU) से मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता मंच बताया गया है. इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा का अनुभव देना और उन्हें भविष्य की ISU प्रतियोगिताओं व दूसरे वैश्विक आयोजनों के लिए तैयार करना है. प्रतियोगिता को एशियन स्केटिंग यूनियन (ASU) ने स्वीकृति दी है और इसे इंटरनेशनल स्केटिंग यूनियन (ISU) से अनुमोदन प्राप्त है. आयोजन की मेजबानी आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहा है.

उत्तराखंड के खेल और पर्यटन को भी फायदा: इस प्रतियोगिता से उत्तराखंड को खेल के साथ-साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी फायदा मिलने की उम्मीद है. आयोजकों के मुताबिक, खिलाड़ियों, कोचों, रेफरी, प्रतिनिधियों और सपोर्ट स्टाफ समेत 1,000 से ज्यादा लोगों के आयोजन से सीधे जुड़ने का अनुमान है.

दर्शकों के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं: वहीं बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों के देहरादून पहुंचने से शहर में अंतरराष्ट्रीय आइस स्पोर्ट्स की गतिविधियां बढ़ेंगी और उत्तराखंड को एक नए विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में पहचान मिलने में मदद मिल सकती है. खास बात यह है कि प्रतियोगिता को देखने के लिए दर्शकों से कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा. प्रतियोगिता का यूट्यूब पर नि:शुल्क लाइव प्रसारण भी किया जाएगा. इससे भारत में होने वाली आइस स्पोर्ट्स प्रतियोगिता को देश और विदेश के दर्शक ऑनलाइन देख सकेंगे और भारतीय खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान मिलने का मौका मिलेगा.

ISAI अध्यक्ष ने इसे बताया महत्वपूर्ण कदम: आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. अमिताभ शर्मा ने कहा कि

लगातार दूसरी बार एशियन ओपन की मेजबानी करना भारत और उत्तराखंड दोनों के लिए गर्व की बात है. यह प्रतियोगिता केवल मुकाबलों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत में शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग के मजबूत भविष्य की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है.
-डॉ. अमिताभ शर्मा, अध्यक्ष, ISAI-

ISAI के अध्यक्ष अमिताभ शर्मा ने कहा कि चीन, दक्षिण कोरिया समेत दूसरे प्रमुख एशियाई देशों की भागीदारी प्रतियोगिता की बढ़ती प्रतिष्ठा और भारत पर अंतरराष्ट्रीय स्केटिंग समुदाय के भरोसे को दर्शाती है. उनका कहना है कि आयोजन का उद्देश्य भारतीय खिलाड़ियों को घरेलू बर्फ पर ही विश्वस्तरीय अंतरराष्ट्रीय अनुभव उपलब्ध कराना है, ताकि वे आगे उच्च स्तर की ISU प्रतियोगिताओं और वैश्विक आयोजनों में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार हो सकें.

ISAI ने खेल प्रेमियों, स्कूलों, परिवारों और उत्तराखंड के लोगों से हिमाद्री आइस रिंक पहुंचकर अंतरराष्ट्रीय शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग देखने की अपील की है. एसोसिएशन का कहना है कि यह आयोजन भारत के विंटर स्पोर्ट्स खिलाड़ियों की उपलब्धियों, मेहनत और भविष्य की संभावनाओं को सामने लाने का भी एक बड़ा मंच बनेगा.

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