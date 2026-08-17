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एशियन स्केटिंग ट्रॉफी में पहले दिन भारत का दबदबा, खिलाड़ियों ने जीते 8 मेडल, चीन को छोड़ा पीछे

जूनियर एफ गर्ल्स 333 मीटर में भारत का क्लीन स्वीप: इसके बाद जूनियर एफ गर्ल्स 333 मीटर में भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता का सबसे शानदार प्रदर्शन किया. इस स्पर्धा में भारत ने तीनों मेडल अपने नाम कर लिए. जीएस ब्राडिशा ने 42.34 सेकंड का समय निकालकर गोल्ड मेडल जीता, जबकि भारत की ही समायरा त्यागी 42.64 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहीं. उन्हें सिल्वर मेडल मिला.

जूनियर एफ बॉयज 333 मीटर में भारत का गोल्ड-सिल्वर: पहले दिन की शुरुआत जूनियर एफ बॉयज 333 मीटर रेस से हुई. जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. भारत के युवराज मेहता ने 36.84 सेकंड के समय के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया. युवराज ने बेहद करीबी मुकाबले में अपने ही देश के इवान अरोड़ा को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 36.92 सेकंड का समय निकालकर सिल्वर मेडल जीता. इस स्पर्धा में फिलीपींस के Zurbito Kurt Zymone Jess ने 39.84 सेकंड के समय के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. यानी इस रेस के पोडियम पर भारत के दो खिलाड़ी नजर आए.

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज से एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक-स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का शुभारंभ हो गया है. एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक-स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी के पहले ही दिन भारत को बड़ी सफलता मिली है. एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक-स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी के पहले दिन भारत ने 8 मेडल पर कब्जा जमाया. जिसमें 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहा. खास बात यह रही कि चार स्पर्धाओं में से तीन में भारतीय खिलाड़ियों ने पोडियम पर कब्जा जमाया. दो स्पर्धाओं में तो भारत ने गोल्ड के साथ-साथ सिल्वर और ब्रॉन्ज भी अपने नाम किया.

वहीं हिमाग्नी शर्मा ने 42.87 सेकंड का समय निकालकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. इस तरह जूनियर एफ गर्ल्स 333 मीटर के पूरे पोडियम पर भारतीय खिलाड़ियों का कब्जा रहा. यह प्रदर्शन भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतियोगिता में एशिया के कई देशों के मजबूत खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. ऐसे माहौल में एक ही देश के तीन खिलाड़ियों का पोडियम पर कब्जा करना भारतीय स्केटिंग की मजबूत होती स्थिति को दर्शाता है.

जूनियर ई बॉयज 500 मीटर में भी भारत का दबदबा: भारत का शानदार प्रदर्शन जूनियर ई बॉयज 500 मीटर में भी जारी रहा. यहां भी भारतीय खिलाड़ियों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल अपने नाम किये. भारत के आर्यन सुजीत बाविस्कर ने 53.73 सेकंड के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता. वहीं सुहान आदिरेड्डी ने 55.08 सेकंड में रेस पूरी करते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया. इस स्पर्धा में भारत के रुद्रवीर गंगटा ने भी शानदार प्रदर्शन किया. 56.49 सेकंड के समय के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. इस तरह जूनियर ई बॉयज 500 मीटर का पूरा पोडियम भी भारत के नाम रहा. लगातार दूसरी स्पर्धा में तीनों मेडल भारत के खाते में आने से भारतीय खेमे में उत्साह और बढ़ गया.

चीन ने भी दिखाया दम, गर्ल्स 500 मीटर में तीनों मेडल अपने नाम: जूनियर ई गर्ल्स 500 मीटर में चीन ने भारत के दबदबे को रोकते हुए शानदार प्रदर्शन किया. इस स्पर्धा में चीन की Xiao Kaixin ने 48.13 सेकंड के समय के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया. चीन की ही Ruilin Yang ने 48.92 सेकंड में रेस पूरी कर सिल्वर मेडल जीता, जबकि Yunni Shen ने 49.06 सेकंड के समय के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. इस स्पर्धा में चीन ने भी भारत की तरह तीनों मेडल पर कब्जा जमाकर अपनी मजबूत तैयारी का संकेत दिया।.

3 गोल्ड के साथ भारत की शुरुआत, अब नजर नंबर-1 पर: पहले दिन के नतीजों ने भारत के लिए इस प्रतियोगिता की शानदार शुरुआत कर दी है. 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज समेत कुल 8 मेडल भारत के खाते में आ चुके हैं. भारतीय खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में न सिर्फ मेडल जीते, बल्कि पोडियम पर अपना दबदबा भी कायम किया. देहरादून में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता को भारत के लिए वर्ल्ड कप और ओलंपिक की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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