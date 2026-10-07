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एशियन गेम्स में पदक विजेता यशवीर सिंह बांस के जैवलिन से करते थे अभ्यास, अब वर्ल्ड चैंपियनशिप लक्ष्य

जयपुर: इस बार एशियन गेम्स भारतीय खिलाड़ियों के लिए काफी यादगार रहा. कई खिलाड़ियों ने इन गेम्स में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया, जिनमें जैवलिन थ्रो खिलाड़ी जयपुर के यशवीर सिंह भी शामिल हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतने के बाद यशवीर ने एशियन गेम्स में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया. अब उनका सपना ओलंपिक पदक जीतना है.

पदक जीतने के बाद ईटीवी भारत से खास बातचीत में यशवीर सिंह ने बताया कि देश के लिए मेडल जीतना उनके लिए गर्व का पल है. इस उपलब्धि के पीछे परिवार, पिता और वर्षों की मेहनत का बड़ा योगदान है. यशवीर ने बताया कि उनका पूरा परिवार खेलों से जुड़ा हुआ है. ऐसे माहौल में बचपन से ही खेलों के प्रति रुचि रही. उनके पिता ही उनके खेल के गुरु भी हैं. यशवीर ने बताया कि बचपन में वे पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे. इसी दौरान उनके पिता ने उनके हाथ में जैवलिन थमा दिया. इसके बाद उन्होंने जैवलिन थ्रो को ही अपना लक्ष्य बना लिया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने कहा कि शुरुआत में खेल को लेकर काफी मेहनत करनी पड़ी. धीरे-धीरे प्रदर्शन में सुधार हुआ और प्रतियोगिताओं में पदक मिलने लगे. पिता ने तकनीक से लेकर फिटनेस तक हर स्तर पर उनका मार्गदर्शन किया. परिवार का सहयोग मिलने से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता गया.

वर्ल्ड चैंपियनशिप पर नजर: यशवीर ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतने के बाद एशियन गेम्स में रजत पदक हासिल करना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है. हर प्रतियोगिता के साथ अनुभव बढ़ रहा है और अब लक्ष्य इससे भी बेहतर प्रदर्शन करना है. उन्होंने कहा कि खिलाड़ी के लिए एक मेडल जीतने के बाद सफर खत्म नहीं होता, बल्कि अगला लक्ष्य और बड़ा हो जाता है. अब उनका पूरा ध्यान वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी पर है. इसके बाद उनका सबसे बड़ा लक्ष्य ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतना है. यशवीर का कहना है कि वह आने वाले समय में अपनी कमियों पर काम करेंगे और प्रदर्शन को लगातार बेहतर करने की कोशिश करेंगे. उनका सपना है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम लगातार रोशन करें और ओलंपिक में भी देश के लिए पदक जीतकर लौटें.

पदक दिखाते जैवलिन थ्रो खिलाड़ी यशवीर सिंह (Source - Yashveer Singh)

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'पिता ही गुरु' : यशवीर ने बताया कि उनके पिता भी इसी खेल से जुड़े हुए थे. अब अन्य खिलाड़ियों को भी खेल से जुड़ी बारीकी सीखा रहे हैं. उनके पिता राय सिंह खिलाड़ी रहे हैं और वर्तमान में रेलवे में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं. यशवीर ने बताया कि पिता ने कभी उन्हें आसान रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि हमेशा मेहनत करने के लिए प्रेरित किया. यही कारण है कि आज अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश के लिए पदक जीतने का सपना साकार हो सका. यशवीर का कहना है कि अगर पिता का मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो शायद वे आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते. यशवीर ने जैवलिन थ्रो की शुरुआत राजस्थान से की और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में नियमित अभ्यास किया. शुरुआती दिनों में रोजाना घंटों तक अभ्यास करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था.

इंडिया की जर्सी में यशवीर सिंह (Source - Yashveer Singh)

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बांस के जैवलिन से शुरू हुआ अभ्यास: यशवीर ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया कि शुरुआत में उनके पास प्रोफेशनल जैवलिन उपलब्ध नहीं था. जैवलिन की कीमत काफी अधिक होने के कारण उन्होंने लंबे समय तक बांस से बने अस्थायी जैवलिन से अभ्यास किया. उन्होंने कहा कि शुरुआत में संसाधनों की कमी थी. कई बार बांस के जैवलिन से अभ्यास करते समय चोट भी लगी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी. मुझे हमेशा विश्वास था कि मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी.