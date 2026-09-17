एशियन गेम्स का इतिहास, 11 देशों के साथ शुरू होने वाले इवेंट में आज 45 देश लेंगे भाग
एशियन गेम्स की शुरुआत कब और क्यों हुई? इसमें कितने खेल होते हैं? जानें सब कुछ
Published : September 17, 2026 at 5:14 PM IST
Asian Games History: एशियन गेम्स, एक महाद्वीप के देशों के बीच खेली जाने वाली एक प्रतियोगिता का नाम है. इस के जरिए एशियाई देशों के बीच खेल संबंधों को बढ़ावा दिया जाता है. इस खेल का आयोजन हर चार साल में होता है. इस बार ये एशियन गेम्स (जिसे 'एशियाड' भी कहा जाता है), 19 सितंबर 2026 से जापान के आइची-नागोया शहर में शुरू होने वाला है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस इवेंट की शुरुआत क्यों हुई और इसको सबसे पहले किस देश में आयोजित किया गया? इन सभी सवालों का जवाब आप को इस स्टोरी में मिलने वाला है.
एशियन गेम्स क्यों शुरू किए गए?
दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में काफी ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ था. जिसकी वजह से एशिया में काफी ज्यादा अफरातफरी का माहौल था, और महाद्वीप में शांति व एकता को बढ़ावा देने की जरूरत थी, जिसके लिए एशियाई खेल (एशियन गेम्स) शुरू किए गए थे.
एशियन गेम्स का विचार ओलंपिक आंदोलन से आया. इस गेम्स की शुरुआत से पहले 'फार ईस्टर्न चैंपियनशिप गेम्स' होते थे, जो 1913 से 1934 तक आयोजित किए गए थे. 1930 के दशक में 'वेस्ट एशियन गेम्स' भी हुए थे. लेकिन दूसरे विश्व युद्ध (1939-1945) के बाद, एशियाई नेताओं को खेलों के माध्यम से महाद्वीप में शांति को बढ़ावा देने की आवश्यकता महसूस हुई.
1948 के लंदन ओलंपिक के दौरान, भारतीय प्रतिनिधि गुरु दत्त सोंधी ने एशियाई खेलों का विचार रखा. अन्य प्रतिनिधियों द्वारा उनका प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद, 1949 में 'एशियन एथलेटिक फेडरेशन' का गठन किया गया. उसके बाद एशियन गेम्स का पहला संस्करण 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया.
एशियन गेम्स में विस्तार
एशियन गेम्स का पहला संस्करण 11 देशों के साथ शुरू हुआ, जिसमें केवल 8 खेल हुआ करते थे. लेकिन बाद में इस खेल में काफी ज्यादा विस्तार हुआ. आज ये एशियाई खेल एक बड़े मल्टी-इवेंट में बदल गया है, जिसमें 45 देशों के 12,000 एथलीट हिस्सा लेते हैं.
एशियन गेम्स में कितने खेल होते हैं?
एशियाई खेलों में संस्करण के अनुसार खेलों की संख्या बदलती रहती है. मिसाल के तौर पर, हांग्जो 2022 एशियाई खेलों में 40 खेल शामिल थे, जबकि 2026 के एशियन गेम्स में इसे बढ़ाकर 43 कर दिया गया है. क्योंकि इसमें अब कबड्डी, क्रिकेट और ई-स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय खेलों को भी शामिल किया गया है.
एशियन गेम्स के संचालक
1978 तक इन खेलों का संचालन 'एशियन गेम्स फेडरेशन' (AGF) करता था, लेकिन 1982 से 'ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया' (OCA) इनका संचालन कर रहा है.
एशियन गेम्स में चीन का दबदबा
चीन एशियाई खेलों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश रहा है, जिसने कुल 3953 मेडल जीते हैं, जिनमें 1875 गोल्ड मेडल शामिल हैं. जापान ने 3430 मेडल जीते हैं और वह इस महाद्वीपीय आयोजन में दूसरी सबसे सफल टीम है. दक्षिण कोरिया ने कुल 2,615 मेडल जीते हैं और वह मेडल टैली में तीसरे स्थान पर है. भारत 885 मेडल के साथ चौथे स्थान पर है.
एशियन गेम्स 2026 में भारतीय दल
एशियन गेम्स 2026 में 503 भारतीय एथलीटों भाग लेंगें. जिसमें 269 पुरुष खिलाड़ी और 234 महिला खिलाड़ी हैं. भारतीय खिलाड़ी टूर्नामेट में 36 खेलों में हिस्सा लेंगे. पिछले एशियन गेम्स (हांगजू 2022) में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीते थे, जिनमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक शामिल थे.