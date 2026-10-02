ETV Bharat / sports

एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट कमलजीत और सुरुचि सिंह का रेवाड़ी में भव्य स्वागत, केंद्रीय मंत्री ने की स्टेडियम बनाने की घोषणा

एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली रेवाड़ी शूटर कमलजीत यादव और सुरुचि सिंह का जोरदार स्वागत किया गया.

Asian Games gold medalists Kamaljeet and Suruchi Singh receive a grand welcome in Rewari
शूटर कमलजीत यादव और सुरुचि सिंह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 2, 2026 at 8:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रेवाड़ीः एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर रेवाड़ी के गांव सुलखा का रहने वाला शूटर कमलजीत यादव आज रेवाड़ी पहुंचे. रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में उनका जोरदार स्वागत किया गया. इसके बाद शहर में एक रोड शो भी निकला गया. गांव में पहुंचने पर कमलजीत की मां ने उन्हें खीर चूरमा खिलाया. इसके बाद माता-पिता ने कमलजीत को अपनी गोद में उठा लिया. रेवाड़ी में जगह-जगह उनका फूल माला के साथ जोरदार स्वागत किया गया. बेटे को गोद में लेकर मां की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े.

चाचा शक्तिपाल ने निशानेबाजी के लिए किया प्रेरितः बताया गया कि कमलजीत का सपना एथलीट बनने का था लेकिन 2019 में हादसे के बाद एथलीट्स का सफर रुक गया. चाचा शक्तिपाल ने उन्हें निशानेबाजी के लिए प्रेरित किया. इसके बाद राज्य स्तर से जूनियर विश्व चैंपियन और विश्व कब तक पहुंचे. हादसे के इलाज के साथ निशानेबाजी के उपकरण और प्रतियोगिताओं का खर्चा भी परिवार पर आया. आर्थिक स्थिति सीमित होने के बावजूद परिवार ने बेटे का साथ दिया और जरूरत पड़ने पर कर्ज लेकर भी खर्च उठाया है. बताया गया कि परिवार और कोच के सहयोग से उन्हें अभ्यास जारी रखा और आज एशियाई गोल्ड तक पहुंचे.

गांव सुलखा में खुलेगा आधुनिक स्टेडियमः कमलजीत के पैतृक गांव सुलखा में आयोजित इस भव्य सम्मान समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे. उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को पगड़ी और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया. मंच से जनता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "यह पूरे क्षेत्र और देश के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का पल है. युवाओं को खेल की बेहतर सुविधाएं देने के लिए राव इंद्रजीत सिंह ने गांव सुलखा में एक आधुनिक खेल स्टेडियम बनाने की बड़ी घोषणा की."

नई शूटिंग अकादमियां खोलने की मांग: समारोह के दौरान स्वर्ण पदक विजेता सुरुचि सिंह ने हरियाणा सरकार से प्रदेश में नई शूटिंग अकादमियां खोलने की मांग की, ताकि ग्रामीण अंचल की नई प्रतिभाओं को सही मंच मिल सके. वहीं, दोनों युवा निशानेबाजों ने एक सुर में कहा कि उनका सफर अभी रुका नहीं है. उनका अगला और सबसे बड़ा सपना ओलंपिक में तिरंगा लहराकर गोल्ड मेडल जीतना है. मैदान पर सटीक निशाने साधने वाले कमलजीत जब घर पहुंचे, तो मां का लाड उमड़ पड़ा. बेटे की ऐतिहासिक कामयाबी पर भावुक मां ने कहा कि "उन्होंने अपने लाल के स्वागत के लिए खास देसी घी का चूरमा बनाया है और मिठाइयां मंगवाई हैं."

ये भी पढ़ें-

कभी घर-घर जाकर दूध बेचा, अब एशियन गेम्स में सिल्वर जीतकर रचा इतिहास, पिता बोले- 'ओलंपिक में गोल्ड लक्ष्य'

कौन हैं सुरुचि सिंह और कमलजीत? जिन्होंने एशियन गेम्स में भारत को दिलाया गोल्ड, CM सैनी ने दी बधाई

TAGGED:

एशियन गेम्स 2026
निशानेबाज कमलजीत यादव
SHOOTER KAMALJEET YADAV
GOLD MEDALIST SURUCHI SINGH
2026 ASIAN GAMES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.