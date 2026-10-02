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एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट कमलजीत और सुरुचि सिंह का रेवाड़ी में भव्य स्वागत, केंद्रीय मंत्री ने की स्टेडियम बनाने की घोषणा

शूटर कमलजीत यादव और सुरुचि सिंह ( ETV Bharat )

रेवाड़ीः एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर रेवाड़ी के गांव सुलखा का रहने वाला शूटर कमलजीत यादव आज रेवाड़ी पहुंचे. रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में उनका जोरदार स्वागत किया गया. इसके बाद शहर में एक रोड शो भी निकला गया. गांव में पहुंचने पर कमलजीत की मां ने उन्हें खीर चूरमा खिलाया. इसके बाद माता-पिता ने कमलजीत को अपनी गोद में उठा लिया. रेवाड़ी में जगह-जगह उनका फूल माला के साथ जोरदार स्वागत किया गया. बेटे को गोद में लेकर मां की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े.