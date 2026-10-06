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सिरसा के गांव जोधकां पहुंचीं गोल्डन गर्ल सविता पूनिया, स्वागत में झूमा पूरा गांव, बोलीं- "अब अगला लक्ष्य ओलंपिक में गोल्ड "

सिरसा: एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली गोलकीपर सविता पूनिया के पैतृक गांव जोधकां पहुंचने पर पंचायत और ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया. सविता के स्वागत के लिए जोधकां के साथ आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में बच्चे और ग्रामीण पहुंचे. ढोल-नगाड़ों की थाप पर बच्चों और ग्रामीणों ने नाचते-गाते हुए उनका स्वागत किया और उनकी उपलब्धि पर खुशी जताई.

बच्चों में दिखा उत्साह: सविता के स्वागत समारोह में आसपास के गांवों से पहुंचे बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला. बच्चों ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए सविता का स्वागत किया. ग्रामीणों ने कहा कि उनकी उपलब्धि क्षेत्र के बच्चों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी.

सरपंच बोले- "युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत": वहीं, ग्राम पंचायत जोधकां के सरपंच आनंद स्वरूप ने कहा कि, "सविता गांव और सिरसा जिले की शान हैं. उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और शानदार नेतृत्व की बदौलत भारत की झोली में एशियन गेम्स का गोल्ड आया है. सविता आज गांव के बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन चुकी हैं."

गांव ही नहीं पूरे सिरसा की शान: ग्रामीणों ने कहा कि सविता पूनिया ने अपनी मेहनत और शानदार प्रदर्शन से गांव जोधकां के साथ पूरे सिरसा जिले और हरियाणा का नाम देश-दुनिया में रोशन किया है. ग्रामीणों ने भारतीय महिला हॉकी टीम की सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी.

सविता ने जताया आभार: वहीं, सविता पूनिया ने कहा कि, "अपनों का यह प्यार और सम्मान मेरा उत्साह और बढ़ाता है. ग्रामीणों का यह स्वागत मेरे लिए बेहद खास है. भारतीय महिला हॉकी टीम की सभी खिलाड़ियों में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने को लेकर पूरा विश्वास और उत्साह था. चीन की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीतना हमारे लिए बेहद खास और अभूतपूर्व उपलब्धि रही. टीम की सभी खिलाड़ियों को गोल्ड जीतने का पूरा भरोसा था और हमने अपने लक्ष्य को हासिल किया. लंबे अंतराल के बाद एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम की यह सफलता पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है."

अब ओलंपिक गोल्ड पर नजर: सविता ने आगे कहा कि, "एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया है. एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने के बाद अब हमारा अगला लक्ष्य ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना है. टीम की सफलता से खिलाड़ियों और प्रशंसकों का उत्साह और बढ़ा है." सविता ने हरियाणा सरकार की खेल नीति की सराहना करते हुए कहा कि, "प्रदेश में खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए बेहतर सुविधाएं और प्रोत्साहन मिल रहा है. मैं दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को भी हरियाणा जैसी खेल नीतियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हूं, ताकि वहां की प्रतिभाओं को भी बेहतर अवसर मिल सकें."

बेटियों को खेलों में आगे बढ़ाएं: सविता ने प्रदेशवासियों से बच्चों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की. उन्होंने खास कर बेटियों को खेलों में आगे बढ़ाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि, "खासकर बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए परिवार का पूरा सहयोग मिलना चाहिए. प्रतिभा किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं होती, जरूरत सिर्फ सही अवसर और प्रोत्साहन की है."

पिता को पहले से था गोल्ड का भरोसा: वहीं, बेटी की उपलब्धि पर सविता के पिता महेंद्र पूनिया ने कहा कि, " मुझे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही बेटी और भारतीय टीम से स्वर्ण पदक की उम्मीद थी. सविता सहित टीम की सभी खिलाड़ियों में गोल्ड जीतने को लेकर काफी उत्साह था. एशियन गेम्स में यह सपना पूरा हो गया है और अब सभी की निगाहें ओलंपिक पर हैं."

ग्रामीणों ने दी भविष्य के लिए शुभकामनाएं: ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि सविता पूनिया और भारतीय महिला हॉकी टीम भविष्य में भी देश के लिए इसी तरह गौरव हासिल करती रहेंगी. स्वागत समारोह में ग्रामीणों ने सविता के उज्ज्वल भविष्य और ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन की कामना की.

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