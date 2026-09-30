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घर की दीवारों पर सीलन, कमरों में पुताई तक नहीं, एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट के घर की हालत देख फटी रह जाएंगी आंखें

गरीबी में जीकर एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली नीरू ढांडा के जींद स्थित घर से ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

Asian Games gold medalist Neeru Dhanda Jind home family lives in poverty
नीरू ढांडा के घर से ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 30, 2026 at 10:58 PM IST

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Updated : September 30, 2026 at 11:04 PM IST

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जींद : घर की दीवारों पर सीलन है, कमरों में पुताई तक नहीं. परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी रही कि खेल के लिए जरूरी सुविधाएं जुटाना भी आसान नहीं था. लेकिन इन मुश्किलों के बीच नीरू ढांडा ने कभी अपने सपनों को मरने नहीं दिया. अभावों में पली-बढ़ी इस बेटी ने संघर्ष को अपनी ताकत बनाई और अब एशियन गेम्स में दो गोल्ड व एक सिल्वर मेडल जीतकर पूरे देश को गर्व का मौका दिया है.

नीरू ढांडा के घर की हालत : किसी गोल्ड मेडलिस्ट के घर के बारे में सोचेंगे तो शानदार चमचमाता घर आपकी नजरों के आगे घूमें, लेकिन गोल्ड मेडल जीतने वाली जींद की बेटी नीरू ढांडा के घर जब ईटीवी भारत की टीम पहुंची तो चौंक गई. नीरू की परिवार की गरीबी का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि परिवार का गुजारा सरकारी राशन पर चलता है. पिता खेती करते है लेकिन कमाई इतनी नहीं होती कि परिवार का अच्छे से गुजारा हो सके. मुश्किल से घर चल पाता है. नीरू के घर को जब हमने देखा तो पाया कि एक छोटा सा घर जिसमें पुताई तक नहीं हुई है. घर की दीवारों पर कई जगह सीलन है. वहीं जहां लोग गर्मी के दिनों में एसी की ठंडी-ठंडी हवा का लुत्फ उठाते हैं, वहीं नीरू ढांडा के घर में छोटा सा पंखा लगा हुआ है, जो जैसे-तैसे चलकर गर्मी को दूर भगाने का काम करता है. घर के अंदर ही एक जगह पर भैसों को बांधकर रखा गया है.

नीरू ढांडा के घर से ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

दूसरे की राइफल से सीखी निशानेबाजी : नीरू के पिता सुरेश भले ही तीन एकड़ जमीन पर खेती करते हैं लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, लेकिन बेटी के सपनों के आगे संसाधनों की कमी को उन्होंने आड़े नहीं आने दिया. उनसे जो बन पड़ा, वो उन्होंने किया. साथ ही दूसरों की मदद ली. नीरू के पास शुरुआत में अपनी राइफल तक नहीं थी. उन्होंने दूसरे की राइफल से निशानेबाजी की बारीकियां सीखीं और धीरे-धीरे अपनी मेहनत के दम पर इस खेल में पहचान बनाई.

आंखों में खुशी के आंसू : घर की जरूरतों के बीच बेटी के सपने को जिंदा रखने वाली मां सुदेश देवी की आंखों में आज खुशी के आंसू हैं. संगतपुरा की बेटी नीरू ढांढा ने एशियन गेम्स-2026 में निशानेबाजी में दूसरा स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया तो मां की वर्षों की तपस्या जैसे रंग ले आई. बेटी की इस उपलब्धि पर सुदेश देवी इतनी भावुक हैं कि कहती हैं, खुशी के मारे भूख भी नहीं लग रही. अब तो एयरपोर्ट पर ही बेटी का चूरमे से मुंह मीठा करवाऊंगी. सुदेश देवी ने बताया कि नीरू के गांव लौटने की खबर मिलते ही संगतपुरा में उसके स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं. उन्होंने नीरू की सफलता का श्रेय उसकी मेहनत, कोच सोमवीर पहलवान और सरकार से मिले सहयोग को दिया.

कभी 80 रुपये की गोली भी भारी पड़ती थी : सुदेश देवी ने बताया कि शूटिंग ऐसा खेल है, जिसमें खर्च बहुत अधिक होता है. एक गोली करीब 80 रुपये तक की आती थी. सामान्य किसान परिवार के लिए रोजाना इतनी महंगी गोलियां खरीदकर अभ्यास करवाना आसान नहीं था. ऐसे समय में उन्होंने दूध बेचकर बेटी के खेल का खर्च चलाया. परिवार ने अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव कोशिश की, ताकि नीरू का सपना अधूरा ना रह जाए. इसके बाद नीरू का साई में ट्रायल हुआ. वह ट्रायल में सफल रही और आगे उसे सरकार की ओर से खेलने का अवसर मिला. 2025 में नीरू सेना में नायब सूबेदार लगी. मां कहती हैं कि यहीं से बेटी के सपनों को नई उड़ान मिली.

"हम तो जीरो बैलेंस वाले लोग हैं" : सुदेश देवी ने भावुक होते हुए कहा, हम तो जीरो बैलेंस वाले लोग हैं. बेटी ने अपनी मेहनत से नाम कमाया है. उन्होंने कहा कि परिवार ने कभी बड़ी-बड़ी सुविधाओं का सपना नहीं देखा था. बस यही चाहते थे कि बेटी जिस काम को चुने, उसमें आगे बढ़े. उन्होंने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति कभी मजबूत नहीं रही. एक बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि बेटा भी रेसलर है. ऐसे में घर चलाने के साथ बच्चों के खेल का खर्च उठाना आसान नहीं था. सुदेश देवी की आवाज उस वक्त और भर्रा गई, जब उन्होंने कहा कि कल तक उनके घर का हाल पूछने वाला भी कोई नहीं था, लेकिन आज बेटी की कामयाबी ने घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा दिया है. उन्होंने कहा, आज जो कुछ मिला है, वह परमात्मा की कृपा और बेटी की मेहनत से मिला है.

"जब मिली बेटी के गोल्ड की खबर" : नीरू की मां ने बताया कि जिस दिन बेटी ने देश के लिए स्वर्ण पदक जीता, उस समय वह गरीबी रेखा के तहत मिलने वाला राशन लेने गई थीं. वहीं उन्हें मीडिया के जरिए नीरू की उपलब्धि की जानकारी मिली. एक तरफ वह परिवार के लिए राशन लेने गई थीं और दूसरी तरफ उनकी बेटी अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश के लिए स्वर्ण पदक जीत रही थी. सुदेश देवी के लिए यह पल भावुक करने वाला था. उन्होंने कहा कि जिस बेटी के खेल के खर्च के लिए कभी एक-एक रुपये जोड़ने पड़ते थे, आज उसी ने देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार से अब उनकी कोई मांग नहीं है. बेटी ने जो हासिल किया है, वही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है.

पूरे संगतपुरा में खुशी की लहर : नीरू के पिता सुरेश कुमार ने कहा कि बेटी की उपलब्धि से संगतपुरा गांव ही नहीं, बल्कि पूरी संगतपुरा खाप में खुशी की लहर है. उन्होंने कहा कि नीरू की सफलता पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है. उन्होंने युवाओं और बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि वे जिस भी क्षेत्र में हैं, पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करें. मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, सफलता देर से मिले, लेकिन मिलती जरूर है.

आज घर पर बधाई देने वालों का तांता : नीरू की सफलता सिर्फ एक पदक की कहानी नहीं, बल्कि उस जज्बे की मिसाल है जिसने गरीबी और कठिनाइयों को मात देकर इतिहास रच दिया. करीब 2500 की आबादी वाले गांव की इस बेटी की सफलता की खबर मिलते ही परिवार और ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई. घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है. परिवार अब बेटी के गांव लौटने का इंतजार कर रहा है.

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Last Updated : September 30, 2026 at 11:04 PM IST

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