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घर की दीवारों पर सीलन, कमरों में पुताई तक नहीं, एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट के घर की हालत देख फटी रह जाएंगी आंखें

नीरू ढांडा के घर से ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट ( ETV Bharat )

जींद : घर की दीवारों पर सीलन है, कमरों में पुताई तक नहीं. परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी रही कि खेल के लिए जरूरी सुविधाएं जुटाना भी आसान नहीं था. लेकिन इन मुश्किलों के बीच नीरू ढांडा ने कभी अपने सपनों को मरने नहीं दिया. अभावों में पली-बढ़ी इस बेटी ने संघर्ष को अपनी ताकत बनाई और अब एशियन गेम्स में दो गोल्ड व एक सिल्वर मेडल जीतकर पूरे देश को गर्व का मौका दिया है.